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नौबस्ता-हमीरपुर हाईवे पर अब नहीं लगेगा घंटों वाला जाम, 6.49 करोड़ रुपये से फोरलेन पर फर्राटा भरेंगे यात्री

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अपना पत्र सौंपते भाजपा सांसद रमेश अवस्थी. ( मीडिया सेल, सांसद रमेश अवस्थी कार्यालय )

6.49 करोड़ रुपये की लागत से नौबस्ता-हमीरपुर हाईवे पर फोरलेन सड़क बनेगी. इस सड़क के बन जाने से कानपुर से हमीरपुर होते हुए मध्य प्रदेश तक जाने वाले यात्रियों का अब काफी समय भी बच जाएगा।.

इसे शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दी. अब यहां की लाखों की आबादी के लिए यह एक बहुत बड़ा तोहफा है.

लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने ये गंभीर समस्या भाजपा सांसद रमेश अवस्थी को बताई थी. इस पर भाजपा सांसद ने पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देते हुए उनसे पांच किमी. के दायरे में फोरलेन सड़क की मांग की थी.

कानपुर: शहर के दक्षिण क्षेत्र में रहने वाली लाखों की आबादी को रोजाना नौबस्ता-हमीरपुर हाईवे पर लगने वाले जाम से घंटों जूझना पड़ता था.

एक जनवरी 2025 को भाजपा सांसद ने लिखा था पत्र: भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने एक जनवरी 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बताया था, कानपुर की 50 लाख से अधिक आबादी को नौबस्ता-हमीरपुर मार्ग पर भारी जाम और ओवरलोडेड वाहनों के कारण भीषण असुविधा का सामना कर रही है.

उन्होंने सुझाव दिया था यदि नौबस्ता चौराहे से पांच किमी तक फोरलेन का निर्माण करा दिया जाए, तो बिनगवां, यशोदानगर, पशुपतिनगर, हंसपुरम, आवास विकास, किदवई नगर और बसंत विहार जैसे दर्जनों क्षेत्रों के लाखों लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी.

नेशनल हाईवे ने जारी किया कार्य आदेश: इस पूरे मामले पर जैसे ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दी, तो नेशनल हाईवे अथारिटी ने अपनी ओर से कार्यादेश जारी कर दिया. इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है. 18 मार्च 2026 को निविदा अवार्ड भी हो गई.

वहीं, भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, अब बहुत जल्द केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कानपुर आएंगे और यहां पर इस फोरलेन का भूमिपूजन व अन्य कार्यक्रम होंगे. साथ ही जल्द से जल्द काम शुरू होगा.