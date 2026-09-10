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रेल टिकट काउंटरों पर रेज़गारी की चिकचिक ख़त्म: प्रयागराज मंडल में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार तेज

रेल टिकट काउंटरों पर रेज़गारी की चिकचिक ख़त्म. ( ईटीवी भारत )

प्रयागराज: रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर अब छुट्टे पैसों की चिकचिक गुज़रे ज़माने की बात होती जा रही है. जनरल (अनारक्षित) टिकट खरीदने के लिए लोग जेब से कैश निकालने के बज़ाय मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में डिजिटल टिकट व्यवस्था तेजी से लोकप्रिय हो रही है. अगस्त 2026 में कुल टिकट बिक्री में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी बढ़कर 17.23 प्रतिशत पहुंच गई है. अप्रैल से अगस्त तक लगातार बढ़ा ग्राफ प्रयागराज मंडल द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर अब धरातल पर साफ दिखने लगा है. बीते पांच महीनों के आंकड़े बताते हैं कि टिकट काउंटरों पर लाइन में लगने वाले आम यात्री भी अब कैशलेस व्यवस्था को तेजी से अपना रहे हैं. चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2026 के दौरान जहां डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 12.27 प्रतिशत थी. वहीं मई में यह बढ़कर 12.86 प्रतिशत और जून में 14.36 प्रतिशत तक पहुंच गई. जुलाई के महीने में यह आंकड़ा 15.25 प्रतिशत रहा, जिसने अगस्त में नई छलांग लगाते हुए 17.23 प्रतिशत का स्तर छू लिया. इस तरह बीते पांच महीनों में टिकट काउंटरों पर डिजिटल लेनदेन में कुल 4.96 प्रतिशत अंक की भारी बढ़त दर्ज की गई है, जबकि अकेले जुलाई से अगस्त के बीच ही इसमें 1.98 प्रतिशत अंक का इज़ाफ़ा देखा गया. प्रयागराज रेल मंडल में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार तेज हुई. (ईटीवी भारत)