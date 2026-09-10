रेल टिकट काउंटरों पर रेज़गारी की चिकचिक ख़त्म: प्रयागराज मंडल में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार तेज
जनरल (अनारक्षित) टिकट खरीदने के लिए लोग जेब से कैश निकालने के बज़ाय मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 10:43 AM IST
प्रयागराज: रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर अब छुट्टे पैसों की चिकचिक गुज़रे ज़माने की बात होती जा रही है.
जनरल (अनारक्षित) टिकट खरीदने के लिए लोग जेब से कैश निकालने के बज़ाय मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में डिजिटल टिकट व्यवस्था तेजी से लोकप्रिय हो रही है. अगस्त 2026 में कुल टिकट बिक्री में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी बढ़कर 17.23 प्रतिशत पहुंच गई है.
अप्रैल से अगस्त तक लगातार बढ़ा ग्राफ
प्रयागराज मंडल द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर अब धरातल पर साफ दिखने लगा है. बीते पांच महीनों के आंकड़े बताते हैं कि टिकट काउंटरों पर लाइन में लगने वाले आम यात्री भी अब कैशलेस व्यवस्था को तेजी से अपना रहे हैं.
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2026 के दौरान जहां डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 12.27 प्रतिशत थी. वहीं मई में यह बढ़कर 12.86 प्रतिशत और जून में 14.36 प्रतिशत तक पहुंच गई.
जुलाई के महीने में यह आंकड़ा 15.25 प्रतिशत रहा, जिसने अगस्त में नई छलांग लगाते हुए 17.23 प्रतिशत का स्तर छू लिया. इस तरह बीते पांच महीनों में टिकट काउंटरों पर डिजिटल लेनदेन में कुल 4.96 प्रतिशत अंक की भारी बढ़त दर्ज की गई है, जबकि अकेले जुलाई से अगस्त के बीच ही इसमें 1.98 प्रतिशत अंक का इज़ाफ़ा देखा गया.
डिजिटल टिकट लेने में कौन सा स्टेशन आगे?
अगस्त महीने में जनरल टिकट के लिए ऑनलाइन भुगतान करने में अलीगढ़ जंक्शन पूरे मंडल में अव्वल रहा. यहां सबसे ज्यादा 37.55 प्रतिशत यात्रियों ने यूपीआई और क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया, जो पिछले महीने की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक है.
इसके बाद प्रयागराज जंक्शन 34.47 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा. मंडल के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी यात्रियों का यही रुझान देखने को मिला.
इसमें इटावा में 27.92 प्रतिशत, विंध्याचल में 25.80 प्रतिशत, प्रयागराज छिवकी में 24.67 प्रतिशत और फतेहपुर में 24.00 प्रतिशत टिकट बिक्री डिजिटल माध्यम से हुई.
इसके अलावा सोनभद्र में 22.25 प्रतिशत, टूंडला और सूबेदारगंज में 21.32-21.32 प्रतिशत तथा दादरी में 20.01 प्रतिशत यात्रियों ने कैशलेस टिकट खरीदना पसंद किया.
यात्रियों का समय बच रहा,रेलवे को मिल रही मदद
प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि काउंटरों पर क्यूआर कोड और यूपीआई के जरिए भुगतान करने से यात्रियों को खुले पैसों की चिंता नहीं रहती और टिकटिंग प्रक्रिया बेहद आसान व तेज हो जाती है.
इससे न केवल यात्रियों के कीमती समय की बचत हो रही है, बल्कि काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों को छोटा करने में भी मदद मिल रही है.
रेल प्रशासन लगातार यात्रियों को जागरूक कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा से जुड़ें और डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके.