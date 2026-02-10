विधानसभा कमिटियों के बुलावे पर अब 'बहाना' नहीं चलेगा, दिल्ली सरकार ने अफसरों को दी सख्त हिदायत
दिल्ली में विधायी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा की समितियां बेहद अहम भूमिका निभाती हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली की आठवीं विधानसभा की कमिटियों के काम को रफ्तार देने के लिए सरकार अब 'एक्शन मोड' में आ गई है. नौकरशाही और विधायिका के बीच अक्सर होने वाली खींचतान को कम करने और जवाबदेही तय करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक कड़ा सर्कुलर जारी किया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि विधानसभा की समितियों की बैठकों में अब बड़े अफसरों को खुद पेश होना होगा; वे इसे हल्के में नहीं ले सकते.
अक्सर देखा जाता है कि जब विधानसभा की समितियां किसी मुद्दे पर जानकारी के लिए सचिवों को बुलाती हैं, तो कई बार वे खुद न जाकर जूनियर अधिकारियों को भेज देते हैं. अब ऐसा नहीं होगा. नए आदेश के मुताबिक, सभी प्रशासनिक सचिवों को कमिटी की बैठकों में खुद उपस्थित रहना होगा. अगर किसी बहुत जरूरी कारण से सचिव नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें पहले से मंजूरी लेनी होगी. साथ ही, उनकी जगह आने वाला अधिकारी मामले का पूरी तरह जानकार होना चाहिए, ताकि वह कमिटी के सवालों का सटीक जवाब दे सके.
फाइलें दबाने पर लगेगी लगाम: सर्कुलर में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभाग विधानसभा सचिवालय को "पूर्ण सहयोग" देंगे. इसका मतलब है कि कमिटी जो भी दस्तावेज, रिपोर्ट या जानकारी मांगेगी, उसे समय पर देना होगा. सूचना देने में देरी को असहयोग माना जाएगा. जॉइंट सेक्रेटरी प्रदीप तायल की ओर से जारी इस आदेश की कॉपी उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के कार्यालयों को भेज दी गई है.
जानिए क्यों पड़ी इसकी जरूरत: दरअसल, दिल्ली में विधायी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा की समितियां बेहद अहम भूमिका निभाती हैं. आठवीं विधानसभा का गठन होने के बाद सरकार चाहती है कि जनहित से जुड़ी फाइलों और योजनाओं की समीक्षा में कोई भी अधिकारी रोड़ा न अटकाए. इस आदेश के बाद अब अफसरों को कमिटियों के प्रति अधिक जवाबदेह होना पड़ेगा. दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, उससे पहले यह सर्कुलर जारी कर उन्हें अलर्ट रहने का संदेश दिया गया है.
