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अब फायर ब्रिगेड के पहुंचने में नहीं होगी देर , गाजियाबाद में बनाए गए 6 हॉटस्पॉट, तैनात फायर टेंडर से घटा रिस्पांस टाइम

गाजियाबाद में बनाए गए 6 हॉटस्पॉट , घटा रिस्पांस टाइम ( Etv Bharat )