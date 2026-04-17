ETV Bharat / state

अब फायर ब्रिगेड के पहुंचने में नहीं होगी देर , गाजियाबाद में बनाए गए 6 हॉटस्पॉट, तैनात फायर टेंडर से घटा रिस्पांस टाइम

गर्मी की शुरूआत के साथ ही बढ़ी आग की घटनाएं बढ़ी ,6 हॉटस्पॉट में से 5 संचालित घटनास्थल पर टीम पहुंचेगी जल्दी

गाजियाबाद में बनाए गए 6 हॉटस्पॉट , घटा रिस्पांस टाइम
गाजियाबाद में बनाए गए 6 हॉटस्पॉट , घटा रिस्पांस टाइम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2026 at 10:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिलता है. गाजियाबाद में प्रतिदिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है. गाजियाबाद में फिलहाल पांच फायर स्टेशन संचालित है. जिसमें फायर स्टेशन कोतवाली, फायर स्टेशन वैशाली, फायर स्टेशन साहिबाबाद, फायर स्टेशन मोदीनगर और फायर स्टेशन लोनी शामिल है. हालांकि, शहर के विस्तार और बढ़ती आबादी की चलते कई इलाकों में फायर स्टेशनों से घटनास्थल तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है. इसी चुनौती से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने नई रणनीति अपनाई है.

फायर स्टेशंस के अलावा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए
नई रणनीति के तहत फायर स्टेशंस के अतिरिक्त हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं. फायर स्टेशन पर तो फायर टेंडर मौजूद होते हैं लेकिन अब हॉटस्पॉट पर भी फायर टेंडर खड़े किए गए हैं. हॉटस्पॉट को इस प्रकार से चिन्हित किया गया है कि घटनास्थल पर पहुंचने में देरी न हो. उदाहरण के तौर पर, क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र फायर स्टेशन कोतवाली के अंतर्गत आता है लेकिन दोनों के बीच दूरी काफी अधिक है. ऐसे में अगर क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में आग लगती है तो फायर स्टेशन कोतवाली से फायर टेंडर पहुंचने में देरी हो सकती है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने दी जानकारी (ETV Bharat)

मुरादनगर में ही हॉटस्पॉट बनाया गया

इस समस्या को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में हॉटस्पॉट चिन्हित कर फायर टेंडर की तैनाती की है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा जा सके. इसी तरह मुरादनगर क्षेत्र में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है. मुरादनगर क्षेत्र में मोदीनगर फायर स्टेशन से पहुंचने में लगभग 20 मिनट का वक्त लगता है. इस देरी को कम करने के लिए मुरादनगर में ही हॉटस्पॉट बनाया गया है, हॉटस्पॉट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात रहती है.

समय रहते आग पर काबू पाने की कवायद शुरू

हाल ही में मुरादनगर की एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना ने इस व्यवस्था की उपयोगिता को साबित कर दिया है. आग लगने की सूचना जैसे ही फायर स्टेशन मोदीनगर को मिली, तुरंत हॉटस्पॉट पर तैनात फायर टेंडर को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया. इस नई पहल से बचाव कार्य में देरी नहीं हुई और समय रहते आग पर काबू पाने की कवायद शुरू हो गई.अग्निशमन विभाग द्वारा इन सभी स्थानों को रणनीतिक रूप से चुना गया है ताकि जिले के विभिन्न हिस्सों को कम समय में कर किया जा सके.

फायर टेंडर जल्द पहुंच रहे घटनास्थल पर
अग्निशमन विभाग द्वारा मुरादनगर, टीला मोड़, रूप नगर क्रॉसिंग रिपब्लिक, कचहरी और काला पत्थर में हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं. दरअसल, फायर टेंडर काफी बड़े होते हैं. ऐसे में जाम की स्थिति उत्पन्न होने या भीड़ बाद होने के चलते घटनास्थल पर पहुंचने में समय लग जाता है. लेकिन हॉटस्पॉट बनने के बाद न सिर्फ फायर टेंडर घटनास्थल पर जल्द पहुंच रहे हैं बल्कि रिस्पांस टाइम में भी काफी कमी आई है.

मामले पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने दी जानकारी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, भीषण गर्मी के चलते गाजियाबाद में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है. इसी को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने अपनी तैयारी को और मजबूत करते हुए रिस्पांस टाइम कम करने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है. जिले में 6 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं. सभी हॉटस्पॉट पर फायर टेंडर और अग्निशमन विभाग की टीम मौजूद है. हॉटस्पॉट व्यवस्था के माध्यम से रिस्पांस टाइम में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है. यदि आवश्यकता होगी तो और हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें :

गाजियाबाद फायर विभाग ने जारी किया QR CODE, स्कैन करते ही मिलेगी फायर ब्रिगेड की मदद-जानिए पूरी डिटेल

दिल्ली के ITO में ट्रेड एंड टैक्सेस बिल्डिंग में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद

TAGGED:

GHAZIABAD FIRE NEWS
RESPONSE TIME REDUCED
FIRE OFFICER RAHUL PAL
गाजियाबाद फायर ब्रिगेड
GHAZIABAD FIRE HOTSPOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.