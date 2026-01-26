ETV Bharat / state

शंकराचार्य को साबित करना पड़ रहा है कि वह शंकराचार्य हैं, जो निंदनीय है, प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार को चेताया

संभल/इटावा/बस्ती: गणतंत्र दिवस के अवसर पर संभल इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम उस वक्त सियासी गर्माहट का केंद्र बन गया, जब सपा सांसद बर्क ने सरकार के खिलाफ तीखे तेवर में कहा कि अगर यूजीसी कानून में गलत पाया गया, तो उसका हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे. वहीं, विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने यूजीसी पर केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि कानून बनाते समय किसी के साथ अन्याय न हो, इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है.

शिवपाल यादव ने सरकार को घेरा: इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों को लेकर सरकार को घेरा. कहा कि आज देश में हालात ऐसे बन गए हैं कि सम्मानित पदों पर बैठे लोगों को भी अपनी पहचान और अधिकार साबित करने पड़ रहे हैं.

शिक्षा समाज की रीढ़ होती है: सांसद बर्क ने कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ होती है और शिक्षा से जुड़े किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार अगर मनमाने फैसले थोपेगी, तो जनता जवाब देना जानती है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर सांसद बर्क ने संवेदनशील और संतुलित रुख अपनाते हुए कहा, पहले मुसलमानों पर ज्यादतियां की गई और अब शंकराचार्य के साथ जो किया जा रहा है वह दुखद और निंदनीय है. सांसद ने स्पष्ट किया कि धर्मगुरुओं का सम्मान हर हाल में होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म से क्यों न हों.

शंकराचार्य पर सवाल: शिवपाल सिंह यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार के शासन में एक शंकराचार्य को यह साबित करना पड़ रहा है कि वह वास्तव में शंकराचार्य हैं. यह स्थिति देश की परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करती है.

जनता में भय का माहौल: इसके साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने आम नागरिकों की स्थिति पर कहा कि आज आम जनता को भी यह साबित करना पड़ रहा है कि वह इस देश का नागरिक है. जो लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण समाज में भय और असमंजस का माहौल बन रहा है.



अनुज चौधरी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुद्दे पर बर्क ने न्यायपालिका का पक्ष लेते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करना न्यायपालिका का अधिकार है. अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की उन्होंने खुलकर समर्थन किया और कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, नाम और पहचान से ऊपर न्याय नही होना चाहिए.