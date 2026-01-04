ETV Bharat / state

जयपुर शहर में चलेगा No Luggage Carrier Campaign, वाहनों को सीज करने के आदेश

आरटीओ की ओर से सोमवार से जयपुर शहर में 'नो लगेज कैरियर अभियान' चलाया जाएगा.

Jaipur RTO
जयपुर आरटीओ प्रथम (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 4, 2026 at 8:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अब जयपुर में वाहनों पर लगेज कैरियर पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी किए हैं. सभी प्रकार के यात्री वाहनों जैसे सिटी बस, स्कूल बस, स्टेज कैरिज बस समेत टैक्सी वाहनों पर लगेज कैरियर पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. मौके पर ही वाहन को सीज करने के आदेश दिए गए हैं. एआईएस मापदंडों के अनुसार यात्री वाहनों पर लैगेज कैरियर की अनुमति नहीं है, क्योंकि वाहन के संतुलन बिगड़ने से हादसा होने का अंदेशा बना रहता है.

जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक राजधानी जयपुर शहर में सोमवार से लगेज कैरियर हटाकर ही वाहनों संचालित कर पाएंगे. सोमवार से जयपुर शहर में जो लगेज कैरियर अभियान चलेगा. सभी अधिकारियों को वाहन सीज करने के आदेश दिए गए हैं.

पढ़ें : जयपुर आरटीओ की सख्ती, 9000 ई-रिक्शा और 10000 ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई शुरू

आए दिन हो रहे हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जयपुर आरटीओ की ओर से अभियान की शुरुआत किया जा रहा है. परिवहन विभाग की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. जयपुर आरटीओ प्रथम अप्रैल से दिसंबर तक ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के मामले में अग्रणी रहा है.

TAGGED:

NO LUGGAGE CARRIER CAMPAIGN
JAIPUR RTO FIRST
ACTION ON VEHICLES
सीज करने के आदेश
JAIPUR RTO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.