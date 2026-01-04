ETV Bharat / state

जयपुर शहर में चलेगा No Luggage Carrier Campaign, वाहनों को सीज करने के आदेश

जयपुर: अब जयपुर में वाहनों पर लगेज कैरियर पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी किए हैं. सभी प्रकार के यात्री वाहनों जैसे सिटी बस, स्कूल बस, स्टेज कैरिज बस समेत टैक्सी वाहनों पर लगेज कैरियर पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. मौके पर ही वाहन को सीज करने के आदेश दिए गए हैं. एआईएस मापदंडों के अनुसार यात्री वाहनों पर लैगेज कैरियर की अनुमति नहीं है, क्योंकि वाहन के संतुलन बिगड़ने से हादसा होने का अंदेशा बना रहता है.

जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक राजधानी जयपुर शहर में सोमवार से लगेज कैरियर हटाकर ही वाहनों संचालित कर पाएंगे. सोमवार से जयपुर शहर में जो लगेज कैरियर अभियान चलेगा. सभी अधिकारियों को वाहन सीज करने के आदेश दिए गए हैं.