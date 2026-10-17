राघोपुर हादसे के बाद भी सबक नहीं! भागलपुर में 40 हजार की आबादी की जिंदगी नाव के भरोसे
भागलपुर के दियारा में 40 हजार लोग सड़क-पुल न होने से जान जोखिम में डालकर नाव से गंगा पार करने को मजबूर हैं. रिपोर्ट-अमरजीत सिंह
Published : October 17, 2026 at 8:58 PM IST
भागलपुर: बिहार के राघोपुर नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक लोगों की जिंदगी व्यवस्था की कमी और प्रशासनिक लापरवाही के बीच फंसी रहेगी? भागलपुर में भी गंगा के किनारे ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जहां करीब 40 हजार की आबादी आज भी आवागमन के लिए नाव पर निर्भर है.
हादसे के बाद भी सबक नहीं
भागलपुर में भी गंगा के किनारे कुछ ऐसे ही हालात हैं, यहां बच्चों को स्कूल जाना हो, परिवार के लिए सामान खरीदना हो या किसी जरूरी काम से भागलपुर पहुंचना हो, हर रास्ता गंगा पार करके ही जाता है. छोटी-छोटी नावें लोगों की जिंदगी का सहारा तो बनी हैं, लेकिन इन पर सफर करने वालों के मन में हादसे का डर भी बना रहता है. राघोपुर की घटना के बाद यहां के लोगों की चिंता और बढ़ गई है.
न सड़क का विकल्प और न ही पुल
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के ठीक पीछे बसे दियारा इलाके के लोगों के पास शहर पहुंचने के लिए न तो सड़क का विकल्प है और न ही पुल की सुविधा. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सड़क और पुल की सुविधा होती, तो उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस तरह नाव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. सवाल यह है कि आखिर करीब 40 हजार लोगों की इस परेशानी का स्थायी समाधान कब होगा?
दियारा इलाके की तस्वीर
गंगा की लहरें, किनारे पर लगी छोटी-छोटी नावें और नाव पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते लोग. भागलपुर के दियारा इलाके की यह तस्वीर यहां रहने वाले हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बयां करती है. शहर से कुछ दूरी पर रहने के बावजूद इन लोगों के लिए भागलपुर पहुंचना आसान नहीं है.
नाव के सहारे जिंदगी
गंगा के इस पार और उस पार के बीच सड़क संपर्क की कमी ने इनकी जिंदगी को नाव के सहारे छोड़ दिया है. तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के ठीक पीछे स्थित दियारा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक दियारा के दो पंचायत शंकरपुर और बिनटोली की करीब 40 हजार की आबादी को मुख्यालय और शहर से जुड़ने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है.
गंगा पार करना मजबूरी
गांव से निकलने के बाद गंगा पार करना उनकी मजबूरी है. इसके बाद ही वे बाजार, अस्पताल और दूसरे जरूरी कामों के लिए मुख्य शहर तक पहुंच पाते हैं. यहां नाव केवल नदी पार करने का साधन नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है.
छोटे-बड़े काम के लिए गंगा पार करना जरुरी
लोगों के लिए सुबह घर से निकलने और शाम को वापस लौटने का मतलब ही गंगा पार करना है. किसी को रोजी-रोटी के लिए शहर जाना है, तो किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी को बाजार से सामान खरीदना है, तो किसी को जरूरी काम से मुख्यालय पहुंचना है. इन सभी जरूरतों के बीच नाव ही एकमात्र सहारा बनी हुई है.
उठ रहे हैं कई सवाल
इन परिस्थितियों में मौजूदा हालातों के मद्देनजर ये सवाल उठना लाजिमी है कि जब किसी इलाके की इतनी बड़ी आबादी रोजाना नाव से सफर करने को मजबूर है, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है?क्या नावों के परिचालन पर नियमित निगरानी होती है? क्या यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं?
स्थानीय लोगों की शिकायतें
इन सवालों के बीच स्थानीय लोगों की शिकायतों ने हालातों को और गंभीर बना दिया है. बीते दिनों बिहार के राघोपुर में नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत के बाद नाव से सफर करने वाले लोगों के बीच डर का माहौल है. राघोपुर में हुए हादसे ने दिखाया कि नाव पर सफर के दौरान छोटी-सी चूक भी कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है.
नाव के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं
भागलपुर के दियारा इलाके में भी लोग इसी तरह की चिंता के बीच रोजाना गंगा पार कर रहे हैं. यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि सड़क और पुल नहीं होने के कारण उनके पास नाव के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. गंगा किनारे लगी नावों के बीच लोगों की आवाजाही लगातार जारी रहती है.
परेशानी के बावजूद नाव से सफर
लोगों का कहना है कि कई बार उन्हें परेशानी के बावजूद नाव से सफर करना पड़ता है. वे चाहते हैं कि प्रशासन नावों की स्थिति और उनके सुरक्षित परिचालन पर ध्यान दे, ताकि किसी अनहोनी से पहले जरूरी कदम उठाए जा सकें. ऐसे में यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर लोगों की सुरक्षा के लिए पहले से ही ठोस कदम उठाए जाएंगे?
आने-जाने में काफी परेशानी
ग्रामीण रामदेव चरण का कहना है कि नाव से आने-जाने में काफी परेशानी होती है. सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें नाव से गंगा पार करनी पड़ती है. रास्ते में कीचड़ और अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि नाव से सफर करना उनकी मजबूरी है. अगर सड़क की सुविधा मिल जाए, तो लोगों को रोजाना इस तरह परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
"नाव से आने-जाने में काफी परेशानी होती है. सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण नाव से ही गंगा पार करनी पड़ती है. रास्ते में कीचड़ और अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. अगर सड़क की सुविधा मिल जाती, तो इस तरह परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता."- रामदेव चरण, ग्रामीण
खराब मौसम में अधिक परेशानी
यहां बच्चों के अलावा बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए भी यह सफर आसान नहीं है. गांव में किसी को बाजार जाना हो या मुख्य शहर में कोई जरूरी काम हो, तो उसे नाव के परिचालन पर निर्भर रहना पड़ता है. ऐसे में अगर मौसम खराब हो या गंगा में पानी का बहाव तेज हो, तो लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है.
सड़क और पुल जीवन में बदलाव संभव
दियारा इलाके की भौगोलिक स्थिति के कारण यहां आवागमन की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. सड़क और पुल की सुविधा मिलने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है. इससे न केवल शहर तक पहुंचना आसान होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कारोबार से जुड़े अवसरों तक उनकी पहुंच भी बेहतर हो सकेगी.
कई पीढ़ियां समस्या का शिकार
दियारा के रहने वाले भुनेश्वर महतो भी इसी परेशानी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं. वे बताते हैं कि गांव के लोगों के लिए नाव ही आवागमन का मुख्य साधन है. पुल नहीं होने के कारण उन्हें लगातार गंगा पार करनी पड़ती है. बच्चे भी नाव से आते-जाते हैं, जिससे परिवार के लोगों को उनकी सुरक्षा की चिंता बनी रहती है.
पुल बनने पर मिलेगी राहत
भुनेश्वर महतो का कहना है कि गांव से बाजार और भागलपुर पहुंचने में काफी परेशानी होती है. अगर यहां पुल बन जाए, तो लोगों को इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है. उन्होंने कहा कि वे जब से होश संभाले हैं, तब से वे नाव के सहारे ही गंगा पार करते आ रहे हैं. गांव में पुल नहीं होने के कारण लोगों की कई पीढ़ियां इसी समस्या के साथ जिंदगी गुजार रही हैं.
"जब से होश संभाले हैं, तब से वे नाव के सहारे ही गंगा पार करते आ रहे हैं. गांव में पुल नहीं होने के कारण लोगों की कई पीढ़ियां इसी समस्या के साथ जिंदगी गुजार रही हैं." - भुनेश्वर महतो, ग्रामीण
मजबूरी से मुक्ति कब
फिलहाल, गंगा के इस पार और उस पार बसे लोगों के बीच नाव ही संपर्क का सबसे बड़ा साधन है. ग्रामीणों की उम्मीद सड़क और पुल पर टिकी है.सवाल यही है कि आखिर उनकी यह उम्मीद कब हकीकत बनेगी और करीब 40 हजार लोगों को नाव पर निर्भर रहने की मजबूरी से कब मुक्ति मिलेगी?
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