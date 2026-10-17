ETV Bharat / state

राघोपुर हादसे के बाद भी सबक नहीं! भागलपुर में 40 हजार की आबादी की जिंदगी नाव के भरोसे

भागलपुर में नाव के सहारे जिंदगी ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के राघोपुर नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक लोगों की जिंदगी व्यवस्था की कमी और प्रशासनिक लापरवाही के बीच फंसी रहेगी? भागलपुर में भी गंगा के किनारे ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जहां करीब 40 हजार की आबादी आज भी आवागमन के लिए नाव पर निर्भर है.

हादसे के बाद भी सबक नहीं