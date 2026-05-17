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शर्म की दीवार: डेहरी अस्पताल में पुरुष डॉक्टर के सामने कतरा रहीं महिलाएं, सच जानकर उड़ जाएंगे होश!

महिला डॉक्टर न होने से महिला मरीज परेशान होती हैं. वे पुरुष डॉक्टरों के सामने असहज महसूस करती हैं. रोहतास से रवि कुमार की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 17, 2026 at 7:25 AM IST

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रोहतास: बिहार सरकार सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के बड़े दावे कर रही है. लेकिन रोहतास के डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल में भारी बदइंतजामी दिख रही है. यहां प्रसूति महिलाओं का पूरा इलाज पुरुष डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है.

ताक पर निर्देश: डेपुटेशन पर तैनात महिला डॉक्टर निर्देशों को ताक पर रखकर लापता हैं. उन्होंने अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करने को लेकर योगदान नहीं दिया है. इस वजह से दूर-दराज की गर्भवती महिलाएं बिना इलाज लौट रही हैं.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी: अस्पताल में वर्तमान में कोई भी गाइनेकोलॉजिस्ट महिला डॉक्टर नहीं है. डेहरी, तिलौथू, रोहतास, नौहट्टा और बौलिया से मरीज यहां आते हैं. सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ रही है.

डॉक्टर भी हैं परेशान: महिला डॉक्टर न होने से मरीज अपनी परेशानी साझा नहीं कर पातीं. जून से यहां कोई गाइनेकोलॉजिस्ट नहीं है. पुरुष डॉक्टर होने से महिला मरीज परेशानी बताने में संकोच करती हैं.

"इलाज में हम खुद असहज होते हैं. स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हो तो मरीजों को परेशानी नहीं होगी." फिलहाल एएनएम (नर्सों) के द्वारा ही गर्भवती महिलाओं की प्रसूति कराई जाती है".- डॉ. राज ऋषि प्रसाद

आरटीआई एक्टिविस्ट का एक्शन: पूरे मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट रंजन कुमार का कहना है कि बिहार जैसे राज्य में महिला मरीज पुरुष डॉक्टर से बीमारी कहने में हमेशा संकोच करती हैं. महिला डॉक्टर के योगदान न देने पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपील की है.उन्होंने लोक शिकायत निवारण में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

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सरकारी आदेश की अवहेलना: रंजन कुमार ने कहा कि तकरीबन 45 दिन बीत जाने के बाद भी महिला डॉक्टरों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की. डेपुटेशन के बाद भी योगदान न देना दुर्भाग्यपूर्ण है. दोनों डॉक्टर बिक्रमगंज में पोस्टेड हैं और आदेश की अवहेलना कर रही हैं.

"विभाग ने डॉ. प्रियंका कुमारी और डॉ. पिंकी कुमारी को निर्देश दिया था. तकरीबन 45 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की."- रंजन कुमार, आरटीआई एक्टिविस्ट

निर्देशों की उड़ी धज्जियां: मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने डॉ. प्रियंका कुमारी और डॉ. पिंकी कुमारी को निर्देश दिया था. दोनों महिला डॉक्टरों द्वारा विभाग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार पहले यहां डॉक्टर दिव्या शिवानी तैनात थीं.

मैटर्निटी लीव का असर: बताया जा रहा है कि डॉक्टर दिव्या शिवानी 6 महीने सेवा देने के बाद मातृत्व अवकाश पर गईं. इसके बाद से ही अस्पताल में गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों की कमी बनी हुई है. कमी को देखते हुए सिविल सर्जन ने दो डॉक्टरों की पोस्टिंग की थी.

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दोबारा खाली हुआ पद: सिविल सर्जन के मुताबिक उन्होंने डॉ. मीनू अमानी और डॉ. श्वेता राज को भेजा था. लेकिन बाद में डॉक्टर मीनू अमानी का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर एनएमसीएच गया में हुआ. वहीं डॉक्टर श्वेता राज हायर एजुकेशन के लिए पीजी की तैयारी करने चली गईं.

200 मरीजों का लोड: इन डॉक्टरों के जाने के बाद से यह पद दोबारा पूरी तरह खाली है. डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 200 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. अब महिला मरीज पुरुष डॉक्टरों से अपनी पीड़ा कैसे कहें, यह बड़ी दीवार बन गई है.

स्थानीय लोगों की परेशानी: मामले में स्थानीय अधिवक्ता श्वेता राज पांडे ने कहा कि अस्पताल में विकट स्थिति है. ग्रामीण महिलाएं पुरुष डॉक्टरों के सामने शारीरिक समस्या कहने में झिझकती हैं. हमारी सरकार से मांग है कि जल्द महिला डॉक्टरों की नियुक्ति तय हो.

भाजपा नेत्री की चेतावनी: खुद का इलाज कराने पहुंची भाजपा नेत्री को भी समस्याओं से जूझना पड़ा. उन्होंने अस्पताल में महिला डॉक्टरों की भारी कमी को बेहद दुखद बताया. भाजपा उपाध्यक्ष आरती गुप्ता ने कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखूंगी.

अन्य डॉक्टरों की कमी: अस्पताल में सिस्टम की लापरवाही कुछ ऐसी है कि एमबीबीएस के 12 में से 9 डॉक्टर कार्यरत हैं. इसके अलावा कोई फिजिशियन, आई स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है. यहां अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था नहीं है जिससे मरीज बाहर जाने को मजबूर हैं.

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खाली पड़े प्रसूति वार्ड (ETV Bharat)

सिविल सर्जन का पक्ष: सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने बताया कि डीएम के निर्देश पर डेपुटेशन हुआ था. हमने इन दोनों डॉक्टरों को यहां इसीलिए पोस्टिंग दी थी क्योंकि उनका घर नजदीक था. अब तक किन कारणों से ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है ये देखा जाएगा.

"आपके जरिए पता चला कि दोनों डॉक्टरों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया. यह बिल्कुल संगीन मामला है, तत्काल योगदान नहीं देने पर कार्रवाई होगी." - डॉ. मणिराज रंजन, सिविल सर्जन

फाइलों में सख्ती: इस मामले के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. बड़ा सवाल यह है कि क्या विभाग की सख्ती केवल फाइलों तक सीमित है. ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले डॉक्टरों से सिविल सर्जन का अनभिज्ञ होना पूरे सिस्टन पर ही सवाल खड़े कर रहा है.

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