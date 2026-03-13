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LPG संकट के बीच मिड-डे मील की निरंतरता पर उठे सवाल, बच्चों के भोजन पर नहीं पड़ेगा असर: शिक्षा अधीक्षक

रांची शिक्षा अधीक्षक ने कहा है कि एलपीजी संकट का असर मिड-डे मील पर नहीं पड़ेगा.

Children eating mid-day meal
मिल डे मील का खाना खाते हुए बच्चे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 6:59 PM IST

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रिपोर्टः चंदन भट्टाचार्य

रांची: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण उत्पन्न हुए एलपीजी संकट का असर अब झारखंड तक पहुंचने लगा है. गैस आपूर्ति को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच राज्य की स्कूली व्यवस्था और मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. हालांकि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग का कहना है कि फिलहाल स्कूलों में मिड-डे मील व्यवस्था सामान्य रूप से चल रही है और बच्चों के भोजन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने दिया जाएगा.

दरअसल, कमर्शियल और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने की खबरों के बीच स्कूलों और हॉस्टलों में भोजन व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. प्रशासन की ओर से पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल और अन्य जरूरी संस्थानों में गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी. इसके बावजूद कुछ जगहों से गैस बुकिंग में देरी और आपूर्ति में परेशानी की बात सामने आ रही है.

गैस बुकिंग में आ रही है परेशानी

राजधानी रांची के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल के हॉस्टल वार्डन ऋतुराज ने बताया कि पिछले तीन दिनों से गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और इस समय हॉस्टल खाली करवाना भी संभव नहीं है. ऐसे में यदि गैस आपूर्ति में देरी होती है तो छात्रों के भोजन की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है.

झारखंड में लगभग 40 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन

एलपीजी की किल्लत का सबसे संवेदनशील असर राज्य की पीएम पोषण योजना (मिड-डे मील) पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. झारखंड में करीब 35 हजार सरकारी स्कूलों में लगभग 40 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन दिया जाता है. अधिकांश स्कूलों में भोजन गैस सिलेंडर पर ही तैयार किया जाता है. ऐसे में अगर गैस आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका असर सीधे बच्चों के पोषण कार्यक्रम पर पड़ सकता है.

मध्याह्न भोजन योजना किसी भी स्थिति में एक भी दिन बंद नहीं होनी चाहिए

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मध्याह्न भोजन योजना किसी भी स्थिति में एक भी दिन बंद नहीं होनी चाहिएे. इसलिए अगर एलपीजी संकट लंबे समय तक बना रहता है तो विभाग के सामने इस योजना को सुचारु रूप से चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

शिक्षा विभाग कर रहा है निगरानी

हालांकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि अब तक राज्य के किसी भी स्कूल से गैस की कमी की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सकती है.

फिलहाल जिले के किसी भी सरकारी स्कूल में मिड-डे मील को लेकर गैस की कमी की समस्या सामने नहीं आई है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और उपायुक्त कार्यालय की ओर से पूरे मामले की लगातार निगरानी की जा रही है: बादल राज, जिला शिक्षा अधीक्षक

स्कूलों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर

उन्होंने कहा कि विभिन्न गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करें. कई जगहों पर खाली पड़े सिलेंडरों को भरवा दिया गया है ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो. यदि कहीं से भी शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

अभी स्थिति सामान्य

शिक्षा विभाग का कहना है कि फिलहाल स्थिति सामान्य है और सभी स्कूलों में समय पर मिड-डे मील तैयार कर बच्चों को दिया जा रहा है. विभाग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों के भोजन कार्यक्रम को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा.

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MID DAY MEAL IN JHARKHAND
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