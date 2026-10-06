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डोरमेट्री के डॉक्टर : कोरबा मेडिकल कॉलेज के छात्रों में रोष, प्रबंधन बोला ऑल इज वेल

कोरबा : पेपर लीक कांड के बाद नीट की परीक्षा दूसरी बार ली गई. इसके बाद देश भर के मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के बाद मेडिकल सीटें भर गई हैं. कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज में भी पहली काउंसलिंग के बाद ही सभी 125 सीट फुल हो चुकी है. सीट फुल होने के बाद अब कॉलेज प्रबंधन के सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गई है.

एडमिशन के बाद जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ी कॉलेज प्रबंधन ने बॉयज हॉस्टल के प्रवेश पर मौजूद एक बड़े हॉल को डॉरमेट्री में परिवर्तित कर दिया है. कॉलेज का नया भवन अभी तैयार नहीं हुआ है. जबकि हॉस्टल के लिए वैकल्पिक भवन की तलाश अभी जारी है. ऐसे में भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना लिए एमबीबीएस के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले भावी चिकित्सक, अब डॉरमेट्री वाली व्यवस्था में रहने को विवश हैं. एडमिशन के बाद जब छात्र कॉलेज पहुंचे, तब उन्हें कॉलेज के हॉस्टल की बदहाली का पता चला.

124 एकड़ में कॉलेज का नया भवन गांव भुलसीडीह में निर्माणाधीन है, इसका भवन का निर्माण पूरा कब होगा अधिकृत तौर पर इसकी जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है. कॉलेज का संचालन फिलहाल झगरहा स्थित आईटी कोरबा इंजीनियरिंग कॉलेज के उधार के भवन में किया जा रहा है. यहां बॉयज हॉस्टल में अधिकतम 240 बच्चों को ही रखा जा सकता है, लेकिन अब बच्चों की संख्या बढ़कर 600 हो गई है.

छात्रों में व्यवस्था को लेकर रोष

छात्रों में व्यवस्था के प्रति रोष है, लेकिन 4 साल इसी कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है. इसलिए वो खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं. लेकिन कई छात्रों ने व्यवस्था के प्रति बेहद नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि कॉलेज प्रबंधन को कम से कम सर्वसुविधायुक्त हॉस्टल की व्यवस्था तो करनी चाहिए.

भविष्य के डॉक्टर डोरमेट्री के भरोसे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेडिकल कॉलेज के छात्र परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वर्तमान में मेडिकल कॉलेज कोरबा में अध्यनरत छात्र हॉस्टल के लिए बेहद पेचीदा व्यवस्था से गुजर रहे हैं. वर्तमान में कॉलेज का संचालन आईटी कोरबा, झगरहा में किया जा रहा है. यहां कक्षाएं लगती है और एक-एक गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल मौजूद हैं.जबकि दो अलग-अलग गर्ल्स हॉस्टल वर्किंग वूमेन हॉस्टल और शासकीय ईवीपीजी कॉलेज के हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है.

बस से आने जाने की व्यवस्था

यहां से छात्रों को लाने और ले जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है. जिनकी दूरी क्लास लगने वाले कॉलेज के बिल्डिंग से 7 से 8 किलोमीटर है. भुलसीडीह में नई बिल्डिंग बन जाने के बाद ही कोरबा में अध्यनरत सभी तरह के विद्यार्थियों को एक कैंपस के हॉस्टल में रहने की सुविधा मिलेगी.फिलहाल बच्चे डोरमेट्री में बेहद अस्त व्यस्त व्यवस्था के बिछबरे रहे हैं. एक लाइन से बेड लगे हुए हैं, सामान बिखरे हुए हैं. इससे एमबीबीएस जैसी कठिन अध्ययन पर भी असर पड़ेगा.





अचानक पैदा नहीं हुआ 125 बच्चों के हॉस्टल का सवाल



वर्तमान में नया एडमिशन होते ही आईटी कोरबा इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन में बच्चों के लिए स्थान रिक्त नहीं है. सभी समेस्टर को मिलाकर कोरबा के मेडिकल कॉलेज में अब अध्यनरत छात्रों की संख्या 600 पार हो चुकी है.काउंसलिंग के बाद पहले सेमेस्टर में 125 नए बच्चे डॉक्टर बनने की उम्मीद में यहां दाखिला ले चुके हैं. पूर्व में भी डीन केके सहारे से यह सवाल पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि 125 नए बच्चों के लिए हॉस्टल का संचालन कहां होगा, इसकी तलाश हमने शुरू कर दी है. लेकिन सत्र शुरू होते ही बच्चों ने एडमिशन ले लिया, इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले नए बच्चों के आवास की व्यवस्था और हॉस्टल का कोई विकल्प अब भी मेडिकल कॉलेज को नहीं मिला है.



व्यवस्था बनाने के लिए बनाई गई डॉरमेट्री

इस विषय में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल अधीक्षक डॉ सत्यप्रकाश यादव ने बताया कि अभी नए बच्चों के लिए डीन के निर्देशानुसार पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है. हम आईटी कोरबा के कैंपस में किराए से कॉलेज का संचालन कर रहे हैं. कुछ रूम अभी खाली थे, उसमें बच्चों को हमने एडजस्ट किया है. कुछ बच्चों के लिए अभी हमने छात्रावास के अंदर ही डॉरमेट्री की व्यवस्था है. यहां छात्रों को रखा गया है, उम्मीद है जो नया कॉलेज भवन है, वह हमें जल्दी से जल्दी हैंड ओवर हो जाएगा, तो वहां हम प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को शिफ्ट करेंगे.

फिलहाल टेंपरेरी व्यवस्था बनाई गई है. डोरमेट्री में हमारा प्लान है कि कम से कम एक डॉरमेट्री में 10 बच्चों को रखा जाए. बाकी बच्चे हॉस्टल के अंदर एडजस्ट हो गए हैं. कुछ न कुछ व्यवस्था बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं, बहुत जल्द ठीक-ठाक व्यवस्था हो जाएगी. एडमिशन होने के बाद अब छात्रों की संख्या लगभग 600 के आसपास हो जाएगी. छात्रावास की क्षमता 240 है. इसके साथ दो बड़े-बड़े हाल भी हैं, बड़े हॉल में ही हमने टेंपरेरी व्यवस्था की है-डॉ सत्यप्रकाश यादव,हॉस्टल वॉर्डन







नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य में लेटलतीफी

कोरबा में मेडिकल कॉलेज जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. भुलसीडीह में मेडिकल कॉलेज के नए भवन के निर्माण हेतु 124.24 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है. इस अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 325 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. हालांकि जितनी समय सीमा के भीतर बिल्डिंग का निर्माण किया जाना था. वह समय बीत चुका है, अब तक बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण नहीं किया जा सका है. ताजा जानकारी के अनुसार कॉलेज की बिल्डिंग आने वाले जनवरी 2027 तक कॉलेज प्रबंधन को हैंड ओवर की जाएगी. लेकिन यह टाइमलाइन भी पूरी तरह से पुख्ता नहीं है. जबकि कक्षाओं का संचालन अगले महीने शुरू हो चुका है.





हर महीने दे रहे हैं 14 लाख का किराया

अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलेज को आईटी कोरबा इंजीनियरिंग कॉलेज में कक्षाओं का संचालन करना पड़ रहा है. इस खाली पड़े बिल्डिंग का सदुपयोग तो हो रहा है, लेकिन इसके एवज में मेडिकल कॉलेज की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रत्येक माह 14 लाख रुपए का किराया देना पड़ता है. एक भारी भरकम राशि की किराया के तौर पर मेडिकल कॉलेज के ओर से दी जा रही है.

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