बजट से कोई उम्मीद नहीं- भूपेश बघेल
भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले के बजट में भी बड़े बड़े दावे किए गए थे लेकिन हकीकत में किसी को कुछ नहीं मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 1, 2026 at 10:37 AM IST
रायपुर: बजट को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी. पूर्व सीएम ने कहा बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. हम इनसे क्या ही उम्मीद करेंगे?
भूपेश बघेल का केंद्र पर हमला
पूर्व सीएम भूपेश ने कहा रोजगार इन्होंने छीन लिया, महंगाई बढ़ी हुई है, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है, अब तो मनरेगा भी मजदूरों से छीन लिया है, GST से वैसे भी व्यापारियों की कमर टूटी हुई है. इनसे तो उम्मीद हम कुछ नहीं कर सकते हैं केवल झुनझुना पकड़ाने के अलावा कुछ नहीं होगा.
बजट में हम इनसे क्या ही उम्मीद करेंगे?— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 31, 2026
रोजगार इन्होंने छीन लिया, महंगाई बढ़ी हुई है, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है, अब तो मनरेगा भी मजदूरों से छीन लिया है, GST से वैसे भी व्यापारियों की कमर टूटी हुई है. इनसे तो उम्मीद हम कुछ नहीं कर सकते हैं केवल झुनझुना पकड़ाने के अलावा कुछ… pic.twitter.com/4R0A5WtQge
"बजट में सिर्फ दावे"
पिछले साल के बजट में भी बड़े बड़े दावे किए गए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं था. इस बार सिर्फ शराब, सिगरेट, चॉकलेट सस्ते होंगे, उससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है.
"छत्तीसगढ़ की खदानों पर केंद्र की नजर"
छत्तीसगढ़ में “मोदी की गारंटी” में लाखों किसान धान बेचने से वंचित हो गए हैं. भाजपा के ही बालोद के पूर्व विधायक अपना धान नहीं बेच पाए तो इनसे क्या ही उम्मीद रखें? जब भाजपा के समर्थित किसान धान नहीं बेच पाए तो दूसरे किसान क्या उम्मीद करें. इनकी नजर तो केवल छत्तीसगढ़ की खदानों पर है. चाहे कोयला खदान हो, सोना खदान हो या लाइमस्टोन की खदान हो. केंद्र की पूरी नजर सिर्फ छत्तीसगढ़ के खदानों पर है.