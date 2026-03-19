बिहार में 1 अप्रैल से शहरों में बिजली सस्ती, 125 यूनिट से ऊपर मीटर जाने पर कितना आएगा बिल, जानें
बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है. 1 अप्रैल से 27 लाख उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी. पढ़ें
Published : March 19, 2026 at 12:19 PM IST
पटना: बिहार के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है. विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज करते हुए शहरी घरेलू, शहरी गैर घरेलू और ग्रामीण गैर घरेलू की दर को एक स्लैब में कर दिया है. इससे ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी. 27 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव खारिज: 1 अप्रैल से नई दर लागू होगी, जो 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा. 100 यूनिट से अधिक खर्च करने वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 1.53 रुपए प्रति यूनिट की दर से राहत मिलेगी. विनायक आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है.
"125 यूनिट पहले की तरह ही घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री मिलती रहेगी और 100 से अधिक यूनिट को सस्ता करने का जो फैसला हुआ है, उसकी घोषणा सरकार जल्द करेगी."- बिजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री, बिहार
किनको मिलेगा फायदा?: शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अभी 100 यूनिट तक 7.42 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होता है और 100 यूनिट से अधिक खपत करने पर 8.95 रुपए प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है. लेकिन अब घरेलू शहरी उपभोक्ताओं को 7.42 रुपए प्रति यूनिट ही बिजली का भुगतान करना होगा.
ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक स्लैब : वहीं ग्रामीण गैर घरेलू उपयोगिताओं को पहले 100 यूनिट तक 7.79 रुपए प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक 8.02 ₹ प्रति यूनिट का भुगतान करना होता था, लेकिन अब एक स्लैब में 7.79 रुपए प्रति यूनिट ही भुगतान करना होगा.
शहरी गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक अभी 7.73 रुपए प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता था और 100 यूनिट से अधिक 8. 93 प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था. अब दोनों स्लैब को मिला दिया गया है और 7.73 रुपए प्रति यूनिट ही भुगतान करना होगा.
35 पैसा बढ़ाने का दिया गया था प्रस्ताव: बिजली कंपनियों की ओर से 35 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज करते हुए उपभोक्ताओं को यह राहत दी है. इसके कारण 100 यूनिट से अधिक खपत करने पर भी शहरी घरेलू भुगतानों को 1.53 रुपए प्रति यूनिट और ग्रामीण गैर घरेलू भुगतानों को 0.42 रुपए प्रति यूनिट के साथ शहरी गैर घरेलू भुगतान को 1.20 रुपए प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी.
खेती के लिए बिजली दर में कोई बदलाव नहीं: खेती के लिए 6.74 प्रति यूनिट की दर से अभी बिजली दर है. उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि इसमें भी सरकार के तरफ से जो अनुदान दी जाती है वह जारी रहेगा.
शहरी गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन चार्ज: इसके अलावा शहरी गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 0.5 किलो वाट में पहले ₹200 कनेक्शन चार्ज किया जाता था, जिसे घटाकर डेढ़ सौ रुपए कर दिया गया है. कृषि को छोड़कर 10 किलो वाट से अधिक लोड पर दिन में सस्ती और शाम में महंगी बिजली देने का फैसला भी हुआ है.
बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली: विद्युत विनियामक आयोग के फैसले के बाद अब सरकार इसे कैबिनेट में पेश करेगी. हालांकि ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करेगी और बिजली उपभोक्ताओं को जो पहले से 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है वह भी मिलता रहेगा.
लगातार 2 वर्ष से बिजली घर में वृद्धि नहीं: पिछले वित्तीय वर्ष में भी बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं की गई थी. लगातार दूसरा साल है जब विनियामक आयोग ने बिजली दर में वृद्धि नहीं की है. 2023- 24 में 24.10 फ़ीसदी की वृद्धि की गई थी. हालांकि सरकार की तरफ से अनुदान देकर इस वृद्धि का असर उपभोक्ता पर ना पड़े, इसकी व्यवस्था की गई थी.
वहीं 2024- 25 में भी दो फीसदी से भी कम की वृद्धि की गई थी. अभी बिहार सरकार की तरफ से 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है. साथ ही उपभोक्ताओं को 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने पर अनुदान दिया जा रहा है और अब उसमें और राहत मिलेगी.
ये भी पढ़ें
आज बिहार के इस जिले में बिजली रहेगी गुल, इन इलाकों में शटडाउन
बिहार में बिजली विभाग का कड़ा एक्शन, एक पूरे गांव की रोक दी पावर सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर ही कर दी बंद
बिहार में 125 यूनिट ही नहीं पूरे घर की बिजली होगी फ्री, बस करना होगा ये काम..