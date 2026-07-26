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कानपुर के CSJM विश्वविद्यालय में 'नो हेलमेट, नो एंट्री' अभियान लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिसर में ‘नो हेलमेट, नो एंट्री’ अभियान को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार मिश्रा द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना और परिसर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देना है.

जारी किए गए आदेश के तहत विश्वविद्यालय परिसर में दोपहिया वाहन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानक गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है. यह नियम विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और छात्र-छात्राओं के साथ-साथ परिसर में आने वाले हर बाहरी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगा. बिना हेलमेट के परिसर में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कुलसचिव राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि हेलमेट केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की जीवन सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है. उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी विभागों और संकायों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का नैतिक दायित्व भी है और थोड़ी सी सावधानी से कई अनमोल जानें बचाई जा सकती है.