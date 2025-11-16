ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले के 6.50 लाख दिलों का एक भी रखवाला नहीं, बाहरी राज्यों में भटक रहे मरीज

हिमाचल के इस जिले में आज तक शुरू नहीं हो सकी कैथ लैब, आज भी कार्डियोलॉजी विभाग से वंचित.

NO HEART SURGEON AT NAHAN HOSPITAL
हार्ट सर्जन की कमी से जूझ रहे हार्ट के मरीज (Concept Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 10:56 AM IST

6 Min Read
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में स्थित डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुद्दे पर भाजपा-कांग्रेस के बीच चल रही जबरदस्त राजनीति का खामियाजा सिरमौर जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है. लिहाजा यहां की जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर खुद को ठगा सा महसूस कर रही है. उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के दावे भी यहां खोखले साबित हो रहे है. इसका बड़ा अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला सिरमौर की लगभग 6 लाख की आबादी के दिलों का एक भी रखवाला नहीं है.

लंबे समय से हार्ट सर्जन का इंतजार

दरअसल हिमाचल निर्माता डॉ. वाईएस परमार के गृह जिला सिरमौर में एक भी हार्ट सर्जन (हृदय रोग विशेषज्ञ) नहीं है. जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल नाहन भी इससे अछूता है. जिला वासी एक लंबे अरसे से उनके दिलों के रखवाले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के नाम पर चल रही राजनीति के बीच इस गंभीर मुद्दे पर कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे है. सरकार चाहे इससे पहले भाजपा की रही है या फिर वर्तमान सरकार के 3 साल का कार्यकाल हो, इस मुद्दे पर किसी ने कुछ नहीं किया. हालांकि घोषणाओं के बीच पिछली भाजपा सरकार सत्ता से अलविदा जरूर हो गई.

9 सालों से नहीं बनी कैथ लैब

बता दें कि वर्ष 2016 में नाहन में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई. करीब 9 साल में अब तक न तो यहां कैथ लैब शुरू हुई और न ही यहां कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित हो सका. जानकारों की मानें तो नियमों के मुताबिक किसी भी मेडिकल कॉलेज में तीन साल के भीतर कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन नाहन में अब तक ऐसा नहीं हुआ.

"मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब और कार्डियोलॉजी विभाग जैसी कोई सुविधा नहीं है और न ही कोई प्रपोजल तैयार है. ये सुविधा आईजीएमसी शिमला में ही उपलब्ध है." - डॉ. संगीत ढिल्लों, प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज नाहन

Medical College Nahan
नाहन मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)

बाहरी राज्यों में इलाज करवाने को मजबूर मरीज

प्रबंधन कैथ लैब शुरू न होने का कारण जगह की कमी होना बताता आ रहा है. हालांकि वर्तमान में भी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई कॉलेज प्रबंधन की तरफ से नहीं की जा रही है. लिहाजा मेडिकल काॅलेज में यह सुविधा न मिलने से हार्ट के मरीजों को अपने इलाज के लिए बाहरी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. हार्ट की छोटी से लेकर बड़ी बीमारी से ग्रस्ति मरीज चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली व हरियाणा सहित शिमला में भारी भरकम राशि खर्च कर अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं या फिर महंगे दामों पर जिले के एक निजी अस्पताल के हार्ट सर्जन के पास इलाज करवा रहे है.

क्या होती है कैथ लैब?

कैथ लैब हार्ट से जुड़ी बीमारियों की जांच व इलाज का केंद्र होता है. मरीजों को इको (अल्ट्रासाउंड), टीएमटी (हार्ट की असामान्य गति की पहचान के लिए परीक्षण एंजियोग्राफी), सिंगल स्टेंट के साथ बैलून कोरोनरी एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध होती है. लैब में आमतौर पर एक बहु-विषयक टीम होती है. इसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर (आमतौर पर या तो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट), कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर और नर्स शामिल होते हैं. अब तक नाहन में लैब ही नहीं बनी तो स्टाफ की नियुक्ति तो दूर की बात है.

रतन पुंडीर 15 सालों से चंडीगढ़ के काट रहे चक्कर

पच्छाद तहसील के टिक्कर गांव के निवासी रतन सिंह पुंडीर हार्ट के पेशेंट हैं. रतन सिंह पुंडीर के बेटे राजन पुंडीर ने बताया, "जिले में हार्ट सर्जन न होने के कारण मैं अपने पिता को पिछले करीब 15 सालों से इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले जा रहा हूं. मेडिकल काॅलेज खुले 9 साल का समय हो गया हैं, लेकिन अब तक यहां कैथ लैब शुरू नहीं हो सकी. सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द हार्ट के मरीजों को भी नाहन में सुविधा उपलब्ध करवाए. ऐसे ही जिले में बहुत से मरीज हैं, जो दूसरे राज्यों में इलाज करवाने को मजबूर है."

पूर्व सरकार में दो-दो बार हुई थी घोषणा

2019 बजट सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब बनाने की घोषणा की. फिर 2022 चुनावी साल में भी सरकार ने दोबारा से यहां कैथ लेब की घोषणा कर डाली. दो-दो बार घोषणा के बावजूद भी पांच सालों में पूर्व सरकार यहां कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाई. अब पिछले 3 सालों से प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार भी इस दिशा में कुछ नहीं कर पाई.

पहले दिल्ली, फिर लखनऊ और अब निजी क्षेत्र में इलाज करवा रही सीता

नाहन निवासी 73 वर्षीय सीता देवी भी पिछले करीब 10 सालों से हार्ट की पेशेंट हैं. जिले में हार्ट सर्जन न होने के कारण पहले उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली और फिर कुछ समय लखनऊ में इलाज करवाया. चूंकि उनका छोटा बेटा हरीश कश्यप पहले दिल्ली में नौकरी करता हैं, जो पिछले करीब 2 सालों से अब लखनऊ में कार्यरत है. नाहन में सुविधा न होने के कारण दिल्ली में ही उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी. तब से लेकर अगस्त 2025 तक बाहर ही इलाज करवाया. अब चूंकि वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती और पिछले डेढ़ महीने से उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब है, तो अब सप्ताह में एक बार नाहन के निजी अस्पताल में आने वाले हार्ट सर्जन के पास इलाज करवा रही है.

सीता देवी की बड़ी बहू पूनम ने कहा, "अगर नाहन मेडिकल काॅलेज में हार्ट मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी, तो मरीजों को बाहरी राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा. सरकार को मामले में उचित कदम उठाने की आवश्यकता है."

जिले के अस्पताल भी हार्ट सर्जन से महरूम

मेडिकल कॉलेज ही नहीं सिरमौर में किसी सरकारी अस्पताल में भी हार्ट सर्जन नहीं है. यहां राजगढ़, पांवटा साहिब, ददाहू और सराहाँ सिविल अस्पताल हैं. इसके अलावा संगड़ाह और शिलाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं. विडम्बना ये है कि मेडिकल कॉलेज के शिफ्टिंग और विस्तारीकरण को कांग्रेस और भाजपा आमने सामने रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है. जबकि मरीज मेडिकल कालेज ही नहीं जिले के अन्य अस्पतालों में भी सुविधाओं की कमी का दंश झेल रहे हैं.

