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प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, लखनऊ में दो सदस्यीय खंडपीठ में लंबित है मामला

कोर्ट ने याचिका को अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:25 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. याचियों की ओर से अधिवक्ता राय साहब यादव ने बताया कि लखनऊ खंडपीठ में भी इसी मुद्दे पर दो सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिका लंबित होने के कारण कोर्ट ने याचिका को अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अरविंद राठौर की याचिका पर दिया है. याचिका में यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3-ए) का हवाला देकर चुनाव टालने और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति देने के राज्य सरकार के 25 व 26 मई के आदेशों को चुनौती दी गई है.

कहा गया कि वर्ष 2000 में प्रेम लाल पटेल के मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही इस धारा को संविधान के अनुच्छेद 243ई और 243के का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दे चुकी है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और 10 जून को मतदाता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जरूरी व्यवस्थाएं न मिलने के कारण चुनाव कराने में बाधा आ रही है.

कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में पांच साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए. राज्य सरकार कोई अध्यादेश या कानून लाकर चुनाव को पांच साल से आगे नहीं बढ़ा सकती. कोर्ट ने कहा था कि सरकार के दोनों आदेश संविधान के विपरीत हैं इसलिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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