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नोएडा बस हादसा; शव लाने के लिए नहीं मिली सरकारी एंबुलेंस, दो शवों के लिए खर्च किए 30 हजार

शव लाने के लिए नहीं मिली सरकारी एंबुलेंस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: नोएडा बस हादसे में अपनों को खो चुके राठ के दो परिवारों की परेशानी अंतिम संस्कार तक खत्म नहीं हुई. मयंक गुप्ता और सरोज गुप्ता के शवों की पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें घर लाने के लिए परिजनों को सरकारी एंबुलेंस तक नहीं मिली. इसके बाद परिवार ने 15-15 हजार रुपए में दो निजी एंबुलेंस किराए पर लेकर शव घर ला पाए.

शुक्रवार सुबह दोनों शव राठ पहुंचे. औंड़ेरा रोड स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया. मयंक गुप्ता को उनके बड़े भाई रोहित गुप्ता ने मुखाग्नि दी, जबकि सरोज गुप्ता का अंतिम संस्कार उनके पति अनंतराम गुप्ता ने किया. अंतिम विदाई के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

परिजनों का कहना है कि हादसे के बाद पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव उन्हें सौंप दिए गए, लेकिन उन्हें राठ तक लाने के लिए सरकारी स्तर पर कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया. मजबूरी में निजी एंबुलेंस किराए पर करनी पड़ी.

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के युवा नगर अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता ने भी प्रशासनिक सहयोग को लेकर सवाल उठाए. उनका कहना है कि दो शवों को घर लाने में परिजनों को 30 हजार रुपए खर्च करने पड़े.

उनके अनुसार शवों के राठ पहुंचने से लेकर अंतिम संस्कार तक कोई प्रशासनिक अधिकारी परिवार से मिलने नहीं पहुंचा. राठ कोतवाली से शुक्रवार दोपहर दो सिपाही पहुंचे और परिजनों के नाम-पते दर्ज किए.