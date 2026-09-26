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नोएडा बस हादसा; शव लाने के लिए नहीं मिली सरकारी एंबुलेंस, दो शवों के लिए खर्च किए 30 हजार

शवों के राठ पहुंचने से लेकर अंतिम संस्कार तक कोई प्रशासनिक अधिकारी परिवार से मिलने नहीं पहुंचा.

शव लाने के लिए नहीं मिली सरकारी एंबुलेंस.
शव लाने के लिए नहीं मिली सरकारी एंबुलेंस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:54 AM IST

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हमीरपुर: नोएडा बस हादसे में अपनों को खो चुके राठ के दो परिवारों की परेशानी अंतिम संस्कार तक खत्म नहीं हुई. मयंक गुप्ता और सरोज गुप्ता के शवों की पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें घर लाने के लिए परिजनों को सरकारी एंबुलेंस तक नहीं मिली. इसके बाद परिवार ने 15-15 हजार रुपए में दो निजी एंबुलेंस किराए पर लेकर शव घर ला पाए.

शुक्रवार सुबह दोनों शव राठ पहुंचे. औंड़ेरा रोड स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया. मयंक गुप्ता को उनके बड़े भाई रोहित गुप्ता ने मुखाग्नि दी, जबकि सरोज गुप्ता का अंतिम संस्कार उनके पति अनंतराम गुप्ता ने किया. अंतिम विदाई के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

परिजनों का कहना है कि हादसे के बाद पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव उन्हें सौंप दिए गए, लेकिन उन्हें राठ तक लाने के लिए सरकारी स्तर पर कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया. मजबूरी में निजी एंबुलेंस किराए पर करनी पड़ी.

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के युवा नगर अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता ने भी प्रशासनिक सहयोग को लेकर सवाल उठाए. उनका कहना है कि दो शवों को घर लाने में परिजनों को 30 हजार रुपए खर्च करने पड़े.

उनके अनुसार शवों के राठ पहुंचने से लेकर अंतिम संस्कार तक कोई प्रशासनिक अधिकारी परिवार से मिलने नहीं पहुंचा. राठ कोतवाली से शुक्रवार दोपहर दो सिपाही पहुंचे और परिजनों के नाम-पते दर्ज किए.

इस हादसे के बाद अंतिम विदाई की तस्वीर भी तीन परिवारों में अलग रहीं. राठ के मयंक और सरोज के शव निजी एंबुलेंस से घर लाए गए और यहीं अंतिम संस्कार किया गया. वहीं मुस्करा निवासी ऊषा गुप्ता का अंतिम संस्कार उनके बेटों ने नोएडा में ही कर दिया. मुस्करा निवासी 64 वर्षीय ऊषा गुप्ता करीब 20 दिन पहले अपने बेटों दीपक और गौरव के पास नोएडा गई थीं.

परिवार के अनुसार, बुधवार रात गौरव ने उन्हें राज कल्पना ट्रेवल्स की बस में मुस्करा के लिए बैठाया था. हादसे के बाद शव की स्थिति खराब होने के कारण पहचान मुश्किल हुई.

परिवार के मुताबिक, पैर में मिली पायल से उनकी पहचान हो सकी. ऊषा के बेटों ने नोएडा में ही अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि मुस्करा में परिवार उनके शव के आने का इंतजार करता रहा. बाद में अंतिम संस्कार नोएडा में ही किए जाने की जानकारी मिलने पर परिवार में मातम छा गया.

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