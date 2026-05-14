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वाराणसी नगर निगम में हर शनिवार को 'नो फ्यूल डे'; आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों का बढ़ा वेतन

बनारस नगर निगम का फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : नगर निगम प्रशासन ने एक ही दिन में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. नगर निगम ने आउटसोर्सिंग पर तैनात सफाई कर्मियों का वेतन एक अप्रैल 2026 से बढ़ाने का निर्णय लिया है. ऐसे में अब आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मियों को प्रतिमाह 13,006 रुपये मानदेय मिलेगा. अगले माह से कर्मियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई धनराशि आएगी. वहीं, महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर निगम के पार्षदों ने फैसला लिया है कि अब नगर निगम के जनप्रतिनिधि सप्ताह में एक दिन यानी हर शनिवार पेट्रोल या डीजल से चलने वाले निजी वाहनों का त्याग करेंगे यानी शनिवार को 'नो फ्यूल डे' के रूप में मनाया जाएगा. बनारस नगर निगम का फैसला. (Video Credit; ETV Bharat) पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग: बात दें कि, महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर निगम के पार्षदों ने फैसला लिया है कि अब नगर निगम के जनप्रतिनिधि सप्ताह में एक दिन यानी हर शनिवार को पेट्रोल या डीजल से चलने वाले निजी वाहनों का त्याग करेंगे. शनिवार को 'नो फ्यूल डे' के रूप में मनाया जाएगा. नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि, हर शनिवार को सभी विभागीय लोग और पार्षद अपने घर से निगम कार्यालय तक आने के लिए पैदल, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करेंगे. नगर निगम में अब हर शनिवार 'नो फ्यूल डे': वहीं, महापौर अशोक कुमार तिवारी ने घोषणा की कि जब तक तेल का संकट बना हुआ है, तब तक वह अपने घर से नगर निगम कार्यालय का सफर पैदल ही तय करेंगे. महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन की खपत कम करने की अपील की है. इस क्रम में निगम ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह कदम उठाया है. हालांकि, कूड़ा गाड़ियों और अन्य आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है, क्योंकि निगम आवश्यक सेवा के दायरे में आता है. महापौर ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे राष्ट्रहित में सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग न करें. इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि ईंधन की बचत से देश की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा.