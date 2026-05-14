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वाराणसी नगर निगम में हर शनिवार को 'नो फ्यूल डे'; आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों का बढ़ा वेतन

महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा-घर से नगर निगम कार्यालय का सफर पैदल ही तय करेंगे.

बनारस नगर निगम का फैसला.
बनारस नगर निगम का फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 5:00 PM IST

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वाराणसी : नगर निगम प्रशासन ने एक ही दिन में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. नगर निगम ने आउटसोर्सिंग पर तैनात सफाई कर्मियों का वेतन एक अप्रैल 2026 से बढ़ाने का निर्णय लिया है. ऐसे में अब आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मियों को प्रतिमाह 13,006 रुपये मानदेय मिलेगा. अगले माह से कर्मियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई धनराशि आएगी. वहीं, महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर निगम के पार्षदों ने फैसला लिया है कि अब नगर निगम के जनप्रतिनिधि सप्ताह में एक दिन यानी हर शनिवार पेट्रोल या डीजल से चलने वाले निजी वाहनों का त्याग करेंगे यानी शनिवार को 'नो फ्यूल डे' के रूप में मनाया जाएगा.

बनारस नगर निगम का फैसला. (Video Credit; ETV Bharat)

पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग: बात दें कि, महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर निगम के पार्षदों ने फैसला लिया है कि अब नगर निगम के जनप्रतिनिधि सप्ताह में एक दिन यानी हर शनिवार को पेट्रोल या डीजल से चलने वाले निजी वाहनों का त्याग करेंगे. शनिवार को 'नो फ्यूल डे' के रूप में मनाया जाएगा. नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि, हर शनिवार को सभी विभागीय लोग और पार्षद अपने घर से निगम कार्यालय तक आने के लिए पैदल, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करेंगे.

नगर निगम में अब हर शनिवार 'नो फ्यूल डे': वहीं, महापौर अशोक कुमार तिवारी ने घोषणा की कि जब तक तेल का संकट बना हुआ है, तब तक वह अपने घर से नगर निगम कार्यालय का सफर पैदल ही तय करेंगे. महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन की खपत कम करने की अपील की है. इस क्रम में निगम ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह कदम उठाया है. हालांकि, कूड़ा गाड़ियों और अन्य आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है, क्योंकि निगम आवश्यक सेवा के दायरे में आता है. महापौर ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे राष्ट्रहित में सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग न करें. इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि ईंधन की बचत से देश की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा.

आउटसोर्सिंग पर तैनात सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ा: इसी क्रम में नगर निगम ने आउटसोर्सिंग पर तैनात सफाई कर्मियों का वेतन एक अप्रैल 2026 बढ़ाने का निर्णय लिया है. दरअसल बीते दिनों नगर निगम के सफाईकर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. उन सभी ने विरोध जताते हुए सड़क पर कूड़ा बिखेर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी. उनका आरोप था कि अन्य विभागों के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा रहा है, जबकि सफाईकर्मियों के वेतन में कटौती की जा रही है. बढ़ती महंगाई में कम वेतन पर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है. जिसके तहत ये शासनदेश लागू किया गया है.

पिछले दो माह का एरियर भी मिलेगा: नगर निगम के फैसले के बाद अब आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मियों को प्रतिमाह 13,006 रुपये मानदेय मिलेगा. यही नहीं, करीब चार हजार सफाई कर्मियों को पिछले दो माह का एरियर (बकाया) भी प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. वेतन वृद्धि को लेकर पिछले कुछ दिनों से सफाई कर्मियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कुछ संगठनों द्वारा दावा किया जा रहा था कि शासन ने वेतन बढ़ाकर 18,000 से 20,000 रुपये कर दिया है. इस पर विराम लगाते हुए अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने कहा कि, वेतन वृद्धि संबंधी शासनादेश इसी माह प्राप्त हुआ है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

अगले माह से खातों में आएगी बढ़ी हुई धनराशि: उन्होंने बताया कि, अगले माह से कर्मियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई धनराशि आएगी. सफाई कर्मी ‘अकुशल’ श्रेणी में आते हैं. ऐसे में शासनादेश के तहत उनका मानदेय 13,006 तय किया गया है. इसमें 765 रुयये महंगाई भत्ता भी शामिल ह़ै. अपर नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के बहकावे में न आएं और न ही भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास करें. मानदेय में वृद्धि के साथ-साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी इन कर्मियों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके तहत अब सफाई कर्मियों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ व ‘नमस्ते योजना’ से भी आच्छादित किया जा रहा है, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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