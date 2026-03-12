ETV Bharat / state

UP पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा नहीं, अभ्यर्थियों को देना होगा किराया

आगामी 14 और 15 मार्च को आयोजित होगी, मुफ्त यात्रा का पोस्ट वायरल होने पर परिवहन विभाग ने जारी की सफाई.

no free travel up roadways buses police sub inspector recruitment exam 2026.
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा नहीं. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 7:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आगामी 14 और 15 मार्च को आयोजित होने वाली उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में रोडवेज बसों से सफर करने पर परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी. उन्हें बस का किराया चुकाकर ही परीक्षा देने के लिए पहुंचना होगा. परिवहन निगम प्रशासन ने परीक्षार्थियों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की पोस्ट वायरल होने पर यह सफाई जारी की है.

सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती की 14 व 15 मार्च को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के दौरान परिवहन निगम की बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा किये जाने विषयक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है. ये पूरी तरह असत्य एवं भ्रामक है.


कोई और आदेश नहीं जारी हुआ: प्रधान प्रबंधक ने बताया कि निगम मुख्यालय स्तर से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा किये जाने विषयक किसी प्रकार का कोई कार्यालय आदेश जारी नहीं किया गया है. उन्होंने सभी क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर प्रसारित उक्त भ्रामक सूचना के खण्डन के सम्बन्ध में बस अड्डों पर हेल्प डेस्क के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें, जिससे अभ्यर्थियों में निःशुल्क यात्रा सम्बन्धी असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न न हो, साथ ही सभी चालकों/परिचालकों को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं, जिससे मार्ग पर किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो.

44 हजार अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं: बता दें कि 14 और 15 मार्च को लखनऊ में आयोजित होने वाली उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में 44 हजार से ज्यादा परीक्षार्थियों के आने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने बसों की तैयारी पूरी की है. हालांकि बसों में मुफ्त यात्रा परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी ऐसी पोस्ट वायरल होने के बाद निगम प्रशासन के सामने यह संकट खड़ा हो गया कि कहीं अभ्यर्थी परिचालकों से मुफ्त किराए को लेकर किसी तरह की कोई अभद्रता न करें, इसी वजह से निगम प्रशासन की तरफ से पहले ही सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर अवगत करा दिया गया है.




ये भी पढे़ंः फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर; मां-बेटे और देवर की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, अज्ञात बदमाश फरार

TAGGED:

UP SUB INSPECTOR RECRUITMENT EXAM
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा
UP POLICE
UP ROADWAYS
UP POLICE RECRUITMENT EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.