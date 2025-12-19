ETV Bharat / state

3 से 4 मिनट में धड़ाधड़ स्टेशनों पर पहुंचेगी भोपाल मेट्रो, 20 दिसंबर से शुरुआत, आम जनता को फ्री राइड नहीं

20 दिसंबर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे. जबकि 21 दिसंबर से आम लोग इसमें यात्रा कर सकेंगे. भोपाल मेट्रो में यात्रा करने के लिए शहरवासियों को पहले दिन से ही किराया चुकाना होगा. इसके लिए भोपाल मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन भोपाल ने भोपाल मेट्रो का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. खास बात यह है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में मेट्रो को महज 3 से 4 मिनट ही लगेंगे.

भोपाल : राजधानी भोपाल मध्यप्रदेश का दूसरा शहर है जहां मेट्रो ट्रेन रफ्तार भरने को तैयार है. इंदरौ के बाद भोपाल में मेट्रो की शुरुआत हो रही है लेकिन इस खुशखबरी के बाद एक खबर आपको निराश भी कर सकती है. भोपालवासियों के लिए निराशा की बात ये है कि भोपाल में इंदौर की तरह यात्रियों को न तो एक सप्ताह तक फ्री जॉय राइड की सुविधा मिलेगी और न ही उन्हें किराए में तीन महीने तक कोई छूट दी जाएगी.

सुबह 9 से शाम 7 बजे तक 17 राइड

मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक एस कृष्णा चैतन्य ने बताया, '' भोपाल मेट्रो का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा. इस दौरान सुभाष नगर से एम्स साकेत नगर तक मेट्रो की 17 राइड रहेगी. तय शेड्यूल के अनुसार सुभाष नगर स्टेशन से एम्स अस्पताल तक 9 राइड जबकि एम्स से सुभाष नगर तक 8 राइड रहेंगी. शुरुआत में एक ही मेट्रो का संचालन किया जाएगा. लेकिन यदि ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है, तो और मेट्रो भी चलाई जा सकती हैं.'' भोपाल में पहले चरण में 27 मेट्रो ट्रेन चलनी है, इनमें से 8 मेट्रो ट्रेन भोपाल डिपो में पहुंच चुकी हैं.

भोपाल मेट्रो का किराया कितना है?

मेट्रो कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि भोपाल मेट्रो का किराया भी अन्य शहरों के बराबर ही रहेगा. पहले दो मेट्रो स्टेशनों के लिए 20 रुपये का किराया तय किया गया है. जबकि 3 से 5 स्टेशन तक सफर करने के लिए 30 रुपये का किराया चुकाना होगा. वहीं 6 से 8 स्टेशनों तक यात्रा करने के लिए 40 रुपये भुगतान करना होगा. कॉर्पोरेशन के एमडी कृष्णा चैतन्य ने बताया कि ये किराया करीब 7.5 किलोमीटर की दूरी के लिए है. बाद में एम्स से करोंद तक जब मेट्रो का संचालन होगा, तब इसका अधिकतम किराया 70 रुपए रहेगा.

20 दिसंबर से शुरू हो रही भोपाल मेट्रो, 21 दिसंबर से आम जनता करेगी सफर (Etv Bharat)

भोपाल मेट्रो में फ्री राइड क्यों नहीं?

अधिकारियों ने बताया कि इंदौर प्रदेश का पहला शहर था, जहां मेट्रो का संचालन सबसे पहले शुरु किया गया था. इसलिए वहां जाय राइड यानी एक सप्ताह तक बिना किराए के यात्रा करने की छूट थी. जबकि इसके बाद तीन महीने तक किराए में छूट दी गई थी. लेकिन भोपाल मेट्रो को लेकर सरकार की कोई प्रमोशनल पॉलिसी नहीं है, इसलिए भोपाल मेट्रो में यात्रियों को पहले दिन से ही किराया चुकाना होगा.

डीपीआर में पार्किंग बनाना भूले

भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट में भी बड़ी चूक सामने आई है. भोपाल और इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट तैयार करते समय अधिकारियों ने डीपीआर में मेट्रो स्टेशनों के पास पार्किंग नहीं बनाई है.हालांकि, एमडी कृष्णा चैतन्य ने कहा, '' सभी मेट्रो स्टेशनों के पास जगह चिन्हित की जा रही है. जिससे यहां 15 से 20 चार पहिया और 30-35 दो पहिया वाहन खड़े किए जा सकें.''

यह भी पढ़ें-

मेट्रो के साथ सड़कों का भी ध्यान दें

आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर सुयश कुलश्रेष्ठ ने कहा, '' भोपाल में मेट्रो ग्रीन परिहवन होगा. लेकिन मेट्रो की वजह से सड़कें उखड़ी हुई हैं. मेट्रो कारिडोर तो तैयार हो गया है, लेकिन इसके नीचे खोदी गई सड़कों को अब तक रिपेयर नहीं किया गया. यही हाल सुभाष नगर स्थित मेट्रो डिपो का है. 20 दिसंबर से मेट्रो का संचालन होना है, लेकिन अभी भी यहां निर्माण कार्य चल रहा है. जिससे एमपी नगर और अरेरा हिल्स समेत आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है.''