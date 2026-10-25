गाजियाबाद में 10 हजार LPG उपभोक्ताओं को झटका! ई-केवाईसी नहीं तो दिवाली पर नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर
प्रदेश सरकार की ओर से दिवाली और होली के त्योहार पर मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है.
Published : October 25, 2026 at 2:40 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हजारों परिवारों को झटका लग सकता है. उज्ज्वला योजना का लाभार्थी होने के बावजूद अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है तो त्योहार पर मुफ्त सिलेंडर का लाभ नहीं मिल पाएगा. गाजियाबाद में करीब 1.10 लाख उज्ज्वल लाभार्थियों की ई-केवाईसी पेंडिंग है. ऐसे में समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर इन परिवारों को दिवाली पर मिलने वाली मुफ्त सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है.
प्रदेश सरकार की ओर से दिवाली और होली के त्योहार पर मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है. इस बार भी दिवाली पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए ई-केवाईसी होना जरूरी है. आपूर्ति विभाग में स्पष्ट किया है कि मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिल का लाभ पात्र उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनकी पहचान का सत्यापन पूर्ण हो चुका है.
गाजियाबाद में 10 हजार LPG उपभोक्ताओं को झटका: आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद में तकरीबन 12 लाख एलपीजी उपभोक्ता है, जिसमें से 1.10 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है. विभाग के मुताबिक, करीब एक लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है जबकि तकरीबन 10000 लाभार्थी अभी भी इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाए हैं. यदि उपभोक्ताओं ने समय रहते ई केवाईसी नहीं कराई तो दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल पानी में परेशानी हो सकती है.
ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जागरूकता: जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को संबंधित गैस एजेंसियों के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि समय रहते प्रक्रिया पूर्ण हो सके ताकि गैस कनेक्शन का सत्यापन होने के बाद योजना का लाभ प्राप्त हो सके.
LPG गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करने के लिए उपभोक्ताओं को अपनी पहचान का सत्यापन करना होता है. एलपीजी उपभोक्ता आमतौर पर अपनी गैस कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन या गैस एजेंसी के माध्यम से प्रक्रिया को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं.
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