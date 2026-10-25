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गाजियाबाद में 10 हजार LPG उपभोक्ताओं को झटका! ई-केवाईसी नहीं तो दिवाली पर नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर

मुफ्त गैस सिलेंडर ( File Photo )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हजारों परिवारों को झटका लग सकता है. उज्ज्वला योजना का लाभार्थी होने के बावजूद अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है तो त्योहार पर मुफ्त सिलेंडर का लाभ नहीं मिल पाएगा. गाजियाबाद में करीब 1.10 लाख उज्ज्वल लाभार्थियों की ई-केवाईसी पेंडिंग है. ऐसे में समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर इन परिवारों को दिवाली पर मिलने वाली मुफ्त सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है.

प्रदेश सरकार की ओर से दिवाली और होली के त्योहार पर मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है. इस बार भी दिवाली पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए ई-केवाईसी होना जरूरी है. आपूर्ति विभाग में स्पष्ट किया है कि मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिल का लाभ पात्र उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनकी पहचान का सत्यापन पूर्ण हो चुका है.