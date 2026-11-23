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मध्य प्रदेश के 800 प्राइवेट कॉलेजों में अटकी फीस, 138 दिन से एफआरसी की बैठक नहीं

सांकेतिक तस्वीर ( Canva )

भोपाल: मध्य प्रदेश के करीब 800 निजी कॉलेजों के प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की फीस का अंतिम निर्धारण फिलहाल अटक गया है. प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एफआरसी) की पिछले 138 दिनों से औपचारिक बैठक न होने के कारण बीएड, एमएड, लॉ(Law) समेत अन्य कोर्स की प्रोविजनल फीस पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी है. इससे जहां छात्र और अभिभावक अंतिम शुल्क को लेकर असमंजस में हैं, वहीं कालेज प्रबंधन भी अपनी आपत्तियों और प्रस्तावों के निस्तारण का इंतजार कर रहे हैं.

पद एक और सचिव दो, इसलिए उलझी समिति

एफआरसी की बैठक न हो पाने के पीछे सचिव पद को लेकर बना असमंजस मुख्य वजह बताया जा रहा है. प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत समिति के ओएसडी ही सचिव होते हैं, जिसके अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग ने डॉ. अनिल शिवानी को ओएसडी नियुक्त किया था. दूसरी ओर सामान्य प्रशासन विभाग ने 16 सितंबर को अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के आदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक को सदस्य-सचिव दर्शाया, जबकि अधिनियम में इस पद का उल्लेख नहीं है. इसी उलझन को दूर करने के लिए एफआरसी ने सामान्य प्रशासन विभाग को दो बार पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिलने से बैठक अटकी हुई है. मोहलत खत्म होने के बाद भी दस्तावेज और आपत्तियां लंबित