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प्रयागराज से शनिवार को नहीं उड़ेगा कोई विमान, नया विंटर शेड्यूल लागू; जानिए टाइम टेबल

प्रयागराज एयरपोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए नया शीतकालीन कार्यक्रम (विंटर शेड्यूल) जारी कर दिया गया है. 25 अक्टूबर से 26 मार्च तक प्रभावी रहने वाले इस नए टाइम-टेबल ने संगम नगरी के हवाई मुसाफिरों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. लगातार दूसरे साल शहर को किसी नए गंतव्य के लिए नई फ्लाइट की सौगात नहीं मिल सकी है. इसके उलट, मौजूदा उड़ानों के फेरों में कटौती करते हुए शनिवार को प्रयागराज के लिए पूरी तरह 'नो-फ्लाई डे' बना दिया गया है, यानी हफ्ते के इस दिन एयरपोर्ट से एक भी कमर्शियल विमान उड़ान नहीं भरेगा.

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नए विंटर शेड्यूल का सबसे बड़ा असर सप्ताहांत की यात्रा पर पड़ा है. अब तक सप्ताह के सातों दिन संचालित होने वाली कई प्रमुख सेवाएं शनिवार को रद्द रहेंगी. प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों के लिए शनिवार को कोई भी फ्लाइट उपलब्ध नहीं होगी. ऐसे में सप्ताहांत पर सफर की योजना बनाने वाले यात्रियों को अब अपने कार्यक्रम में बदलाव कर दूसरे दिनों का रुख करना पड़ेगा. प्रमुख महानगरों के लिए उड़ानों का बदला चक्र प्रयागराज से देश के 6 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर और बिलासपुर के लिए सीमित दिनों के आधार पर हवाई संपर्क बहाल रहेगा. मुंबई: अकासा एयर की मुंबई सेवा 30 अक्टूबर तक नियमित रहेगी, जिसके बाद यह शनिवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी. वहीं, इंडिगो की मुंबई उड़ान भी शनिवार को छोड़कर बाकी छह दिन उपलब्ध रहेगी. दिल्ली: इंडिगो की नियमित दिल्ली फ्लाइट शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी. एलायंस एयर की दिल्ली सेवा सप्ताह में केवल एक दिन (शुक्रवार) संचालित होगी. बेंगलुरु: इंडिगो द्वारा संचालित यह विमान सेवा सप्ताह में 4 दिन (सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार) उड़ान भरेगी.