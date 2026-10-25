प्रयागराज से शनिवार को नहीं उड़ेगा कोई विमान, नया विंटर शेड्यूल लागू; जानिए टाइम टेबल
लगातार दूसरे साल शहर को किसी नए गंतव्य के लिए नई फ्लाइट की सौगात नहीं मिल सकी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 11:41 AM IST
प्रयागराज: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए नया शीतकालीन कार्यक्रम (विंटर शेड्यूल) जारी कर दिया गया है. 25 अक्टूबर से 26 मार्च तक प्रभावी रहने वाले इस नए टाइम-टेबल ने संगम नगरी के हवाई मुसाफिरों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. लगातार दूसरे साल शहर को किसी नए गंतव्य के लिए नई फ्लाइट की सौगात नहीं मिल सकी है. इसके उलट, मौजूदा उड़ानों के फेरों में कटौती करते हुए शनिवार को प्रयागराज के लिए पूरी तरह 'नो-फ्लाई डे' बना दिया गया है, यानी हफ्ते के इस दिन एयरपोर्ट से एक भी कमर्शियल विमान उड़ान नहीं भरेगा.
शनिवार को रनवे पर रहेगा सन्नाटा
नए विंटर शेड्यूल का सबसे बड़ा असर सप्ताहांत की यात्रा पर पड़ा है. अब तक सप्ताह के सातों दिन संचालित होने वाली कई प्रमुख सेवाएं शनिवार को रद्द रहेंगी. प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों के लिए शनिवार को कोई भी फ्लाइट उपलब्ध नहीं होगी. ऐसे में सप्ताहांत पर सफर की योजना बनाने वाले यात्रियों को अब अपने कार्यक्रम में बदलाव कर दूसरे दिनों का रुख करना पड़ेगा.
प्रमुख महानगरों के लिए उड़ानों का बदला चक्र
प्रयागराज से देश के 6 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर और बिलासपुर के लिए सीमित दिनों के आधार पर हवाई संपर्क बहाल रहेगा.
मुंबई: अकासा एयर की मुंबई सेवा 30 अक्टूबर तक नियमित रहेगी, जिसके बाद यह शनिवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी. वहीं, इंडिगो की मुंबई उड़ान भी शनिवार को छोड़कर बाकी छह दिन उपलब्ध रहेगी.
दिल्ली: इंडिगो की नियमित दिल्ली फ्लाइट शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी. एलायंस एयर की दिल्ली सेवा सप्ताह में केवल एक दिन (शुक्रवार) संचालित होगी.
बेंगलुरु: इंडिगो द्वारा संचालित यह विमान सेवा सप्ताह में 4 दिन (सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार) उड़ान भरेगी.
हैदराबाद: इंडिगो की हैदराबाद फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन (मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार) उपलब्ध रहेगी.
भुवनेश्वर: ओडिशा की राजधानी के लिए सीधी उड़ान सप्ताह में 3 दिन (सोमवार, शुक्रवार और रविवार) तय की गई है.
बिलासपुर: एलायंस एयर की यह सेवा बेहद सीमित रहेगी. प्रयागराज से बिलासपुर के लिए फ्लाइट रविवार को जाएगी, जबकि वापसी की उड़ान शुक्रवार को संचालित होगी.
प्रयागराज एयरपोर्ट: उड़ानों की समय-सारिणी
|एयरलाइन
|रूट
|प्रस्थान - आगमन समय
|संचालन के दिन
|अकासा एयर
|मुंबई-प्रयागराज
|सुबह 08:15-10:30
|शनिवार छोड़कर प्रतिदिन
|प्रयागराज-मुंबई
|सुबह 11:10-दोपहर 01:35
|शनिवार छोड़कर प्रतिदिन
|इंडिगो
|दिल्ली-प्रयागराज
|दोपहर 02:00-03:20
|शनिवार छोड़कर प्रतिदिन
|प्रयागराज-दिल्ली
|शाम 04:00-05:40
|शनिवार छोड़कर प्रतिदिन
|मुंबई-प्रयागराज
|दोपहर 12:35-02:40
|शनिवार छोड़कर प्रतिदिन
|प्रयागराज-मुंबई
|दोपहर 03:15-05:45
|शनिवार छोड़कर प्रतिदिन
|बेंगलुरु-प्रयागराज
|सुबह 11:45-दोपहर 02:20
|सोम, मंगल, गुरु, रवि
|प्रयागराज-बेंगलुरु
|दोपहर 02:50-शाम 05:25
|सोम, मंगल, गुरु, रवि
|हैदराबाद-प्रयागराज
|सुबह 10:20-दोपहर 12:20
|मंगल, गुरु, रवि
|प्रयागराज-हैदराबाद
|दोपहर 12:55-03:05
|मंगल, गुरु, रवि
|भुवनेश्वर-प्रयागराज
|दोपहर 01:15-03:15
|सोम, शुक्र, रवि
|प्रयागराज-भुवनेश्वर
|दोपहर 03:40-शाम 05:30
|सोम, शुक्र, रवि
|एलायंस एयर
|बिलासपुर-प्रयागराज
|सुबह 11:00-दोपहर 12:15
|केवल शुक्रवार
|प्रयागराज-बिलासपुर
|सुबह 10:15-11:35
|केवल रविवार
|दिल्ली-प्रयागराज
|सुबह 08:00-09:50
|केवल रविवार
|प्रयागराज-दिल्ली
|दोपहर 12:40-02:30
|केवल शुक्रवार
यात्रियों के लिए जरूरी हिदायत
शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में कोहरे और धुंध की आशंका बढ़ जाती है, जिससे उड़ानों के समय में ऐन वक्त पर फेरबदल हो सकता है. एयरपोर्ट प्रशासन व एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि टिकट बुक करने से पहले दिनों की उपलब्धता जांच लें और यात्रा के दिन एयरपोर्ट रवाना होने से पूर्व संबंधित एयरलाइन से अपनी फ्लाइट का रियल-टाइम स्टेटस अवश्य पुख्ता कर लें.
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