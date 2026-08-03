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नौनिहालों की सुरक्षा भगवान भरोसे! स्कूलों की रसोई में नहीं आग से बचाव के इंतजाम

धनबाद के सरकारी स्कूलों में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है. रसोई तक में कोई सेफ्टी मौजूद नहीं है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

fire safety system in kitchens
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 6:07 AM IST

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धनबाद: बलियापुर के मुकुंदा स्थित नए प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को एमडीएम बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग ने भले ही किसी की जान नहीं ली, लेकिन इस घटना ने सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जिस रसोई में हर दिन सैकड़ों बच्चों का भोजन तैयार होता है, वहां अगर आग लग जाए तो उससे निपटने की तैयारी आखिर कितनी है?

क्या स्कूलों में अग्निशमन यंत्र मौजूद हैं? क्या रसोइयों को आग बुझाने का प्रशिक्षण मिला है? और क्या बच्चों को किसी आपदा से निपटने की जानकारी दी जाती है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए ईटीवी भारत की टीम धनबाद के कई सरकारी स्कूलों में पहुंची. पड़ताल में जो तस्वीर सामने आई, वह चिंता बढ़ाने वाली है.

नौनिहालों की सुरक्षा भगवान भरोसे! (Etv Bharat)

बलियापुर प्रखंड के नया प्राथमिक विद्यालय हरिबोल थान, मुकुंदा में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई थी. कुछ ही पल में रसोई धुएं और लपटों से भर गई. गनीमत रही कि उस समय स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली और बड़ा हादसा टल गया. बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. लेकिन यह घटना अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई, जिनका जवाब अब तक व्यवस्था के पास नहीं है.

मध्य विद्यालय हीरापुर का हाल

ईटीवी भारत की टीम सबसे पहले धनबाद के मध्य विद्यालय हीरापुर पहुंची. यह शहर के सबसे प्रमुख और व्यस्त इलाकों में से एक है. यहां दो महिला रसोइया गैस सिलेंडर पर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार कर रही थीं. रसोई में गैस सिलेंडर, चूल्हा और भोजन बनाने का पूरा इंतजाम तो दिखा, लेकिन आग बुझाने के लिए एक भी अग्निशमन यंत्र नजर नहीं आया.

जब रसोइयों से पूछा गया कि अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो वे क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि गैस लीक होने की जानकारी उन्हें आवाज से मिल जाती है और वे तुरंत रेगुलेटर बंद कर देती हैं. लेकिन अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए उनके पास कोई उपकरण नहीं है. उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. यानी बच्चों की सुरक्षा का भरोसा केवल सूझबूझ पर है, किसी सुरक्षा व्यवस्था पर नहीं.

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मध्य विद्यालय हीरापुर (Etv Bharat)

बीएसएस बालिका मध्य विद्यालय का भी वही हाल

इसके बाद टीम पहुंची कंबाइंड बिल्डिंग स्थित बीएसएस बालिका मध्य विद्यालय. यहां भी वही तस्वीर देखने को मिली. रसोई में गैस सिलेंडर पर भोजन बन रहा था, लेकिन आग से बचाव का कोई आधुनिक इंतजाम नहीं था. महिला रसोइयों ने बताया कि अगर सिलेंडर में आग लगती है तो वे पानी में भीगा बोरा डालकर आग बुझाने की कोशिश करेंगी. लेकिन जब पूछा गया कि क्या उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर या कोई अन्य अग्निशमन उपकरण है, तो जवाब साफ था - नहीं. यानी आग लगने की स्थिति में सरकारी स्कूलों की रसोई आज भी पुराने घरेलू तरीकों के भरोसे चल रही है.

fire safety system in kitchens
स्कूल में छात्र (Etv Bharat)

ना प्रशिक्षण, ना कोई मॉक ड्रिल

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन स्कूलों में हर दिन सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं और जहां रोज गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, वहां फायर सेफ्टी को लेकर कोई ठोस व्यवस्था दिखाई नहीं देती. अधिकांश रसोइयों को आग बुझाने का प्रशिक्षण भी नहीं मिला है. स्कूलों में न तो नियमित मॉक ड्रिल होती है और न ही बच्चों को आपदा के समय सुरक्षित निकलने का अभ्यास कराया जाता है.

ऐसे में अगर किसी दिन आग तेजी से फैल जाए तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है. मुकुंदा की घटना एक चेतावनी है कि अब भी व्यवस्था नहीं चेती तो अगली बार किस्मत साथ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं.

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स्कूलों की रसोई (Etv Bharat)

'फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी'

शिक्षा विभाग भी अब इस खतरे को स्वीकार करता नजर आ रहा है. जिला शिक्षा अधीक्षक शालिनी डुंगडुंग का कहना है कि मुकुंदा की घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना विभाग की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों में फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध कराने के लिए विभाग से मांग की जाएगी. साथ ही फायर सेफ्टी विभाग के सहयोग से स्कूलों में मॉक ड्रिल कराने और बच्चों व शिक्षकों को आग से बचाव का प्रशिक्षण देने का भी प्रस्ताव भेजा जाएगा.

fire safety system in kitchens
स्कूलों की रसोई (Etv Bharat)

मुकुंदा में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की परतें जरूर खोल दी हैं. सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि उन तमाम विद्यालयों का है जहां हर दिन गैस सिलेंडर पर बच्चों का भोजन तैयार होता है. यदि रसोई में आग बुझाने का एक छोटा-सा यंत्र भी मौजूद नहीं है, तो बच्चों की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है? कागजों पर योजनाएं और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि सरकारी स्कूलों की रसोई में आग से लड़ने की तैयारी लगभग न के बराबर है.

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