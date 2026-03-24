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HRTC बसों में निशुल्क एवं किराये में चाहिए छूट! 31 मार्च तक जरूर करवा लें ये काम

शिमला: हिमाचल में HRTC बसों में रियायती और निशुल्क सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश में रियायती एवं निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठाने वालों को हिम बस कार्ड अनिवार्य किया गया है। ऐसे में महिलाओं सहित अन्य सभी रियायती एवं निःशुल्क यात्रा करने वालों को 31 मार्च तक हिम बस कार्ड बनाना होगा. निर्धारित अवधि तक अगर हिम बस कार्ड नहीं बनाया गया तो 1 अप्रैल से इन श्रेणियों के यात्रियों से HRTC की बसों में सफर करने पर पूरा किराया वसूला जाएगा.

विधानसभा बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, विपिन सिंह परमार की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि महिलाओं को बस किराये में मिलने वाली छूट के लिए इस कार्ड को मुफ्त बनाने बारे अभी कोई मामला विचाराधीन नही है. प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशनुसार निर्धारित अंतिम तिथि के बाद निःशुल्क/रियायती यात्रा श्रेणियां 'हिम बस कार्ड" योजना के अंतर्गत वैध कार्ड के बिना रियायती यात्रा सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगी. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भी हिम बस कार्ड का शुल्क अन्य रियायती एवं निःशुल्क श्रेणियों के यात्रियों के बराबर चुकाना होगा.

4.91 करोड़ महिलाओं ने उठाया छूट का लाभ

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC की बसों में महिलाओं को किराए में दी जा रही 50 फीसदी छूट की योजना जारी है. हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में हर महीने औसतन 37,77,940 महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं. 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 4,91,13,220 महिलाओं नें सुविधा का लाभ लिया. वहीं, HRTC की बसों में महिलाओं को किराए में दी जा रही रियायत के कारण 82,27,76,340 का वित्तीय भार पड़ा.