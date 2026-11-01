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धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा का कड़ा पहरा, जोरावर में बनेगा मुख्य नाका, पास के बिना नहीं मिलेगी एंट्री

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले धर्मशाला में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. तपोवन में 16 से 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक योजना तैयार की है. विधानसभा परिसर की सुरक्षा के साथ-साथ वीआईपी और आम लोगों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल और यातायात कर्मियों की तैनाती होगी. वहीं, विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते पर जोरावर के पास मुख्य नाका स्थापित किया जाएगा, जहां वैध पास के बिना वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी.

सत्र के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन के लिए जिला पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि सत्र की तैयारियों को लेकर डीसी कांगड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है. इसमें सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की गई. बैठक में सत्र के दौरान आने वाली संभावित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया. पुलिस और प्रशासन का प्रयास रहेगा कि सत्र के दौरान किसी भी तरह की परेशानी पैदा न हो और सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से चलें.