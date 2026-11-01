धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा का कड़ा पहरा, जोरावर में बनेगा मुख्य नाका, पास के बिना नहीं मिलेगी एंट्री
हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:51 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले धर्मशाला में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. तपोवन में 16 से 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक योजना तैयार की है. विधानसभा परिसर की सुरक्षा के साथ-साथ वीआईपी और आम लोगों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल और यातायात कर्मियों की तैनाती होगी. वहीं, विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते पर जोरावर के पास मुख्य नाका स्थापित किया जाएगा, जहां वैध पास के बिना वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी.
सत्र के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन के लिए जिला पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि सत्र की तैयारियों को लेकर डीसी कांगड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है. इसमें सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की गई. बैठक में सत्र के दौरान आने वाली संभावित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया. पुलिस और प्रशासन का प्रयास रहेगा कि सत्र के दौरान किसी भी तरह की परेशानी पैदा न हो और सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से चलें.
वीआईपी सुरक्षा के साथ आम लोगों की आवाजाही पर भी ध्यान
एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान वीआईपी और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता रहेगी. इसके साथ ही आम लोगों की आवाजाही को भी सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. इसके लिए अतिरिक्त पुलिस जवानों और यातायात कर्मियों की तैनाती की जाएगी. अलग-अलग स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहेगा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. पुलिस का उद्देश्य रहेगा कि विधानसभा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे, लेकिन आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.
जोरावर के पास बनेगा मुख्य नाका, पास जरूरी
विधानसभा परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोरावर के पास मुख्य नाका स्थापित किया जाएगा. इस नाके पर वाहनों की जांच और पास की पुष्टि के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी. एसपी ने स्पष्ट किया कि केवल वैध पास वाले वाहनों को ही नाके से आगे जाने दिया जाएगा. ऐसे में विधानसभा की ओर जाने वाले वाहन चालकों को पास संबंधी व्यवस्था का ध्यान रखना होगा. इस व्यवस्था का मकसद विधानसभा परिसर तक पहुंचने वाले वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी जांच सुनिश्चित करना है.
स्थानीय लोगों के लिए भी जारी होंगे पास
सुरक्षा व्यवस्था लागू होने के दौरान आसपास के गांवों के लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा. एसपी ने बताया कि कनेड गांव और बगली की ओर जाने वाले मार्ग पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए पास जारी करने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए संबंधित पंचायत प्रधान के माध्यम से लोगों का सत्यापन करवाया जाएगा. सत्यापन के बाद स्थानीय निवासियों को पास दिए जाएंगे, ताकि उन्हें अपने घरों और गांवों तक आने-जाने में दिक्कत न हो. इस तरह सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही को भी ध्यान में रखा जाएगा.
ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी होगा लागू
विधानसभा सत्र के दौरान धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए यातायात प्रबंधन की योजना भी तैयार की गई है. एसपी के मुताबिक, जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा. इसके तहत यातायात को नियंत्रित करने और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं. अतिरिक्त यातायात कर्मियों की तैनाती भी होगी, ताकि सड़कों पर जाम की स्थिति न बने. पुलिस का प्रयास रहेगा कि सत्र के दौरान स्थानीय लोगों, वाहन चालकों और यहां आने वाले लोगों को कम से कम असुविधा हो.
प्रदर्शन करने वालों के लिए जोरावर और दाड़ी मैदान में जगह तय
विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठन और लोग अपनी मांगों या समस्याओं को लेकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं. इसे देखते हुए प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के एकत्रित होने और बैठने के लिए स्थान निर्धारित किए हैं. एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए जोरावर और दाड़ी मैदान में जगह तय की गई है. इससे प्रदर्शन करने वाले संगठनों को अपनी बात रखने के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध होंगे और विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी.
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