कवि सम्मेलन में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं देने का प्रचार, आयोजन को लेकर जताई जा रही आपत्ति
अखिल भारतीय हिंदू शौर्य कवि सम्मेलन को लेकर विवाद ने जन्म लिया है.आयोजन में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रखने का प्रचार हो रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 31, 2026 at 4:32 PM IST
बिलासपुर : भारत के इतिहास में काव्य का अपना अलग स्थान है.राजा राजवाड़ों का दौर हो या फिर पौराणिक गाथाएं रचनाओं के बिना किसी भी काल की कल्पना नहीं की जा सकती.इतिहास के पन्नों में ऐसे कई कवि हुए जिनकी रचनाएं आज भी हमारे रगों में गर्मी लाने के लिए काफी हैं.कई कवियों ने अपनी रचनाओं से समाज को आईना दिखाने का काम किया है.लेकिन मौजूदा समय में कवियों के जरिए ही समाज को अलग संदेश देने का काम किया जा रहा है. इसका जीता जागता उदाहरण बिलासपुर में लगे कवि सम्मेलन के पोस्टर और होर्डिंग्स में देखा जा सकता है.
कवि सम्मेलन के अनाउंसमेंट को लेकर आपत्ति
बिलासपुर शहर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित होने जा रहे अखिल भारतीय हिंदू शौर्य कवि सम्मेलन को लेकर विवाद ने जन्म लिया है. सम्मेलन के प्रचार प्रसार के दौरान किए जा रहे एक कथित अनाउंसमेंट पर गंभीर आपत्ति जताई जा रही हैं, जिससे मामले के तूल पकड़ने के आसार हैं. 31 जनवरी को होने वाले आयोजन के प्रचार में कथित रूप से यह अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कार्यक्रम में गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा. इस बात को लेकर कई सामाजिक संगठनों और लोगो की समूहों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है. उनका कहना है कि इस तरह की घोषणा सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है.सार्वजनिक स्थल पर होने वाले कार्यक्रम में किसी विशेष वर्ग के प्रवेश पर रोक लगाना गलत है.वहीं पूरे मामले पर अब पुलिस विभाग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.
सभी कार्यक्रमों को निर्धारित नियमों और गाइडलाइन के तहत ही अनुमति दी जाती है.यदि किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो आयोजन रद्द कर कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर आयोजन को रद्द करने का विकल्प भी मौजूद है-पंकज पटेल,एएसपी
प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की कही बात
आपको बता दें कि बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में कवि सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है.पुलिस ग्राउंड जैसे शासकीय और सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार के आयोजन की अनुमति दिए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं.फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और प्रचार से जुड़ी सभी जानकारियों की जांच की हो रही है. अब देखना यह होगा कि आयोजक नियमों का पालन करते हैं या फिर प्रशासन इस आयोजन पर कोई सख्त कदम उठाता है.
