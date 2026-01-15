ETV Bharat / state

बुर्का और हेलमेट की सर्राफा दुकानों में NO ENTRY, लूटकांड के बाद सुरक्षा के लिए एसोसिएशन का फैसला

बिलासपुर : सर्राफा एसोसिएशन का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें बुरका और हेल्मेट पहनकर ज्वैलरी शॉप आने पर प्रतिबंध लगाया गया है. दरअसल नवापारा-राजिम लूटकांड के बाद सर्राफा एसोसिएशन का कड़ा निर्णय सामने आया है. हेलमेट और बुर्का पहनकर ज्वेलरी दुकानों में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.

बुर्का और हेलमेट पहनकर आने पर प्रतिबंध

आपको बता दें कि नवापारा-राजिम में हाल ही में हुई सर्राफा लूट की गंभीर घटना के बाद ये फैसला लिया है. सर्राफा व्यापारियों में होने वाली असुरक्षा और आक्रोश को देखते हुए छत्तीसगढ़ के प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई. ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी हुई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के अध्यक्ष कमल सोनी ने की थी. बैठक में सर्वसम्मति से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब प्रदेश की किसी भी सर्राफा दुकान में हेलमेट या बुर्का पहनकर आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.