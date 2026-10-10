ETV Bharat / state

नवरात्र गरबा-डांडिया पंडालों में बिना ID कार्ड एंट्री नहीं!

नवरात्र गरबा-डांडिया पंडालों में बिना ID कार्ड एंट्री नहीं! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: नवरात्र के दौरान पंडालों में होने वाले गरबा-डांडिया जैसे उत्सव कार्यक्रमों की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा बनाए रखने के लिए बगैर पहचान पत्र के प्रवेश न देने की मांग प्रशासन से की है. इस बावत शनिवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने पुलिस आयुक्त के नाम डीसीपी को ज्ञापन देकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की. दिए गए ज्ञापन में कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार रोकने और प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करने की मांग की गई है.

लखनऊ में गरबा पर नया नियम? (Photo Credit: ETV Bharat)



ज्ञापन में क्या है: विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल के अवध प्रान्त के प्रचारक समरेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों की तरफ से ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि गरबा एवं डांडिया कार्यक्रमों की आयोजक समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि किसी भी प्रकार की अशोभनीय हरकत, अभद्र व्यवहार अथवा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए. साथ ही अश्लील, आपत्तिजनक या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले गीतों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाए.