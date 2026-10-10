नवरात्र गरबा-डांडिया पंडालों में बिना ID कार्ड एंट्री नहीं!
विहिप और बजरंग दल ने प्रशासन से की मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 6:30 PM IST
लखनऊ: नवरात्र के दौरान पंडालों में होने वाले गरबा-डांडिया जैसे उत्सव कार्यक्रमों की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा बनाए रखने के लिए बगैर पहचान पत्र के प्रवेश न देने की मांग प्रशासन से की है. इस बावत शनिवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने पुलिस आयुक्त के नाम डीसीपी को ज्ञापन देकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की. दिए गए ज्ञापन में कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार रोकने और प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करने की मांग की गई है.
ज्ञापन में क्या है: विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल के अवध प्रान्त के प्रचारक समरेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों की तरफ से ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि गरबा एवं डांडिया कार्यक्रमों की आयोजक समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि किसी भी प्रकार की अशोभनीय हरकत, अभद्र व्यवहार अथवा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए. साथ ही अश्लील, आपत्तिजनक या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले गीतों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाए.
आयोजक समितियां मर्यादा बनाये रखें: आयोजक समितियां कार्यक्रमों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मर्यादा बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था सुनिश्चित करें. प्रवेश एवं सहभागिता के लिए स्पष्ट, समान और कानूनसम्मत नियम निर्धारित किए जाएं. इसके अलावा कार्यक्रम स्थलों पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाए.
पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग: संगठन ने गरबा एवं डांडिया कार्यक्रमों में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग भी की है. संगठन ने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्रों के माध्यम से पहचान सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है. ज्ञापन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस से कार्यक्रमों की नियमित निगरानी करने तथा कानून का उल्लंघन करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है.
प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें समितियां: समरेंद्र सिंह ने कहा कि गरबा एवं डांडिया आयोजनों का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की गरिमा और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है. इसके लिए सभी संबंधित समितियों को प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए.
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