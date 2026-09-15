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कानपुर के जाजमऊ गंगापुल पर अब तीन माह तक भारी वाहनों की नो एंट्री, ट्रांसपोर्टर बोले- करोड़ों का नुकसान होगा

एनएचएआई की ओर से जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत के लिए पहली बार यह फैसला किया गया है. ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है.

भारी वाहनों की एंट्री रहेगी बंद.
भारी वाहनों की एंट्री रहेगी बंद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 7:05 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 7:26 PM IST

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कानपुर : शहर के जाजमऊ गंगापुल पर बुधवार से भारी वाहनों के लिए आगामी तीन माह तक नो एंट्री रहेगी. किसी भी तरह के भारी वाहन अब पुल से आवागमन नहीं कर सकेंगे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत के लिए पहली बार यह फैसला किया गया है. इसके लिए रविवार से जाजमऊ गंगा पुल पर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

लखनऊ से आने वाले वाहनों को उन्नाव, फतेहपुर के रास्ते कानपुर व अन्य जिलों की ओर डायवर्ट किया गया. मंगलवार तक ट्रायल के बाद अब एनएचएआई निदेशक पंकज यादव का कहना है, बुधवार सुबह से जाजमऊ गंगा पुल पर मरम्मत का काम फुलफ्लैश तरीके से शुरू होगा. उन्नाव से कानपुर आने पर बाईपास से मरहला चौराहा की ओर मुड़ने पर जहां बैरीकेडिंग लगाई गई है. वहीं, जाजमऊ गंगा पुल पर भी सावाधान के संकेतांक लगा दिए गए हैं.

झकरकटी बस अड्डा से जो बसें उन्नाव होकर लखनऊ जाती हैं, उन्हें जाने दिया जाएगा. जबकि लखनऊ से वापसी में बसों को उन्नाव से गंगा बैराज होते हुए झकरकटी बस अड्डे की ओर भेजा जाएगा. इसके लिए आरएम रोडवेज महेश कुमार ने अपनी अनुमति दे दी है. जाजमऊ गंगा पुल पर होने वाले इस डायवर्जन को लेकर कानपुर के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनका करोड़ों रुपये का नुकसान होगा.

ट्रकों व अन्य भारी वाहनों को कम से कम 50 किमी का अतिरिक्त सफर तय करना होगा. साथ ही कई घंटों का अतिरिक्त समय भी लगेगा. वहीं, हल्के वाहनों का पुल से आवागमन जारी रहेगा.

जीटी रोड पर बसों का दबाव बढ़ेगा: जाजमऊ गंगा पुल पर डायवर्जन लागू होने के चलते अब बुधवार से लखनऊ से कानपुर जो बसें वापस आएंगी, उन्हें उन्नाव बाईपास से सरैंया क्रासिंग के रास्ते गंगा बैराज होकर आना होगा. बैराज से आगे बढ़ने पर बसें कंपनी बाग चौराहा पहुंचेंगी और फिर रावतपुर चौराहा से लेकर जीटी रोड होते हुए झकरकटी बस अड्डा तक चलेंगी.

ऐसी स्थिति में कानपुर के अंदर जीटी रोड पर बसों का दबाव बढ़ेगा. जबकि यात्रियों को कम से कम अब अपने सफर में एक घंटे का अतिरिक्त समय और देना होगा. इसी तरह अयोध्या, गोंडा, फैजाबाद समेत अन्य रूट्स से आने वाली बसों को भी लखनऊ से कानपुर आने के लिए इसी रास्ते का विकल्प चुनना होगा.

ये है ट्रैफिक डायवर्जन प्लान:

इटावा (एनएच 19) से चकेरी की ओर से आने वाले वाहन बक्सर मोड़ होते हुए सभी वाहन सवार उन्नाव जाएंगे और फिर वहां से रायबरेली पहुंच सकेंगे.

फतेहपुर से लालगंज असनी ब्रिज की ओर से जाने वाले वाहन एनएच 35 बांदा से रायबरेली पहुंचेंगे, यहां से उन्नाव होते हुए लखनऊ जा सकते हैं.

कन्नौज की ओर से जाजमऊ की ओर जाने वाले वाहन सवार बिल्हौर होते हुए एसएच-40 होते हुए बांगरमऊ पहुंचकर लखनऊ जा सकते हैं.

एसएच-38 होते हुए कन्नौज-लखनऊ रूट पर चकलबंशी होते हुए लखनऊ आ-जा सकते हैं. चौबेपुर से सीतापुर-कानपुर होते हुए आगे लखनऊ तक सफर कर सकते हैं. अरौल पर जो कट है, उससे आगरा-एक्सप्रेस-वे पर पहुंचकर लखनऊ तक आसानी से जा सकेंगे.

एक नजर पुल से जुड़े आंकड़ों पर:

  • पुल की कुल लंबाई: 700 मीटर
  • पुल पर होने वाले काम की कुल लागत: 5.60 करोड़ रुपये
  • गंगा पर बना यह पुल 46 साल पुराना है
  • इस पुल से रोजाना 50 से 60 हजार छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं

जाजमऊ गंगा पुल पर बुधवार से आगामी तीन माह के लिए डायवर्जन लागू होगा. पुल की मरम्मत को देखते हुए यह फैसला किया गया है. पुल पर अब तीन माह तक किसी भी तरह के भारी वाहनों का आवागमन नहीं होगा. हल्के वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई है.

-पंकज यादव, निदेशक, एनएचएआई

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Last Updated : September 15, 2026 at 7:26 PM IST

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