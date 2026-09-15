ETV Bharat / state

कानपुर के जाजमऊ गंगापुल पर अब तीन माह तक भारी वाहनों की नो एंट्री, ट्रांसपोर्टर बोले- करोड़ों का नुकसान होगा

कानपुर : शहर के जाजमऊ गंगापुल पर बुधवार से भारी वाहनों के लिए आगामी तीन माह तक नो एंट्री रहेगी. किसी भी तरह के भारी वाहन अब पुल से आवागमन नहीं कर सकेंगे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत के लिए पहली बार यह फैसला किया गया है. इसके लिए रविवार से जाजमऊ गंगा पुल पर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

लखनऊ से आने वाले वाहनों को उन्नाव, फतेहपुर के रास्ते कानपुर व अन्य जिलों की ओर डायवर्ट किया गया. मंगलवार तक ट्रायल के बाद अब एनएचएआई निदेशक पंकज यादव का कहना है, बुधवार सुबह से जाजमऊ गंगा पुल पर मरम्मत का काम फुलफ्लैश तरीके से शुरू होगा. उन्नाव से कानपुर आने पर बाईपास से मरहला चौराहा की ओर मुड़ने पर जहां बैरीकेडिंग लगाई गई है. वहीं, जाजमऊ गंगा पुल पर भी सावाधान के संकेतांक लगा दिए गए हैं.

झकरकटी बस अड्डा से जो बसें उन्नाव होकर लखनऊ जाती हैं, उन्हें जाने दिया जाएगा. जबकि लखनऊ से वापसी में बसों को उन्नाव से गंगा बैराज होते हुए झकरकटी बस अड्डे की ओर भेजा जाएगा. इसके लिए आरएम रोडवेज महेश कुमार ने अपनी अनुमति दे दी है. जाजमऊ गंगा पुल पर होने वाले इस डायवर्जन को लेकर कानपुर के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनका करोड़ों रुपये का नुकसान होगा.

ट्रकों व अन्य भारी वाहनों को कम से कम 50 किमी का अतिरिक्त सफर तय करना होगा. साथ ही कई घंटों का अतिरिक्त समय भी लगेगा. वहीं, हल्के वाहनों का पुल से आवागमन जारी रहेगा.

जीटी रोड पर बसों का दबाव बढ़ेगा: जाजमऊ गंगा पुल पर डायवर्जन लागू होने के चलते अब बुधवार से लखनऊ से कानपुर जो बसें वापस आएंगी, उन्हें उन्नाव बाईपास से सरैंया क्रासिंग के रास्ते गंगा बैराज होकर आना होगा. बैराज से आगे बढ़ने पर बसें कंपनी बाग चौराहा पहुंचेंगी और फिर रावतपुर चौराहा से लेकर जीटी रोड होते हुए झकरकटी बस अड्डा तक चलेंगी.

ऐसी स्थिति में कानपुर के अंदर जीटी रोड पर बसों का दबाव बढ़ेगा. जबकि यात्रियों को कम से कम अब अपने सफर में एक घंटे का अतिरिक्त समय और देना होगा. इसी तरह अयोध्या, गोंडा, फैजाबाद समेत अन्य रूट्स से आने वाली बसों को भी लखनऊ से कानपुर आने के लिए इसी रास्ते का विकल्प चुनना होगा.

ये है ट्रैफिक डायवर्जन प्लान: