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8 साल बाद भी नहीं मिला रोजगार, लाडा फंड भी अटका, राजस्व मंत्री ने पावर कंपनी को लगाई फटकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के अधिकारों को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है. शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के सुरू गांव में संचालित 29 मेगावाट जलविद्युत परियोजना को लेकर शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया. राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने परियोजना संचालित करने वाली गुडविल एनर्जी एंटरप्राइजेज कंपनी को फटकार लगाते हुए लंबित लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (LADA) फंड तुरंत जारी करने के निर्देश दिए. मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वर्षों तक लाडा फंड रोके रखना स्थानीय लोगों के साथ अन्याय है और इससे क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है. इसके अलावा परियोजना प्रभावित परिवारों को रोजगार नहीं देने, टनल में रिसाव की समस्या का समाधान नहीं करने और बदहाल सड़क की अनदेखी पर भी सरकार ने कंपनी से तत्काल जवाब और कार्रवाई मांगी है.

शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुडविल एनर्जी एंटरप्राइजेज कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि समझौते के अनुसार परियोजना प्रभावित गांव के 15 लोगों को रोजगार दिया जाना था, लेकिन लगभग आठ वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली. उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कंपनी को अपने वादे पूरे करने के निर्देश दिए.

समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (DIPR)

टनल रिसाव पर भी जताई नाराजगी