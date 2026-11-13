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सीएम योगी बोले- मतदाता सूची में कोई पात्र छूटे नहीं, अपात्र का नाम रहे नहीं, 19 नवंबर से बूथ स्तर पर शुरू हो अभियान

सीएम ने कहा, यूपी में भाजपा लगाएगी हैट्रिक. ( Photo Credit; CM Media Cell )

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुक्रवार को एसएसआर को लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित संगठनात्मक कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. उन्होंने भाजपा के मतदाता जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से 19 नवंबर से बूथ स्तर पर अभियान को युद्धस्तर पर शुरू करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र वयस्क नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना उसका संवैधानिक अधिकार है, जबकि अपात्र और दोहरे पंजीकरण वाले नामों को नियमानुसार हटवाना लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धीकरण केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का संवैधानिक दायित्व है. कार्यकर्ताओं को केवल नए नाम जुड़वाने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों की पहचान कर उन्हें दूर कराने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी. इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की सही जानकारी प्रत्येक कार्यकर्ता को होनी चाहिए.

फॉर्म-6 नए मतदाता का नाम जुड़वाने, फॉर्म-7 नाम हटवाने और फॉर्म-8 स्थानांतरण अथवा संशोधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मतदाता सूची दुरुस्त करने का यह महत्वपूर्ण अवसर है. कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए. उन्होंने विश्वास जताया कि कोई भी ताकत उत्तर प्रदेश में भाजपा को हैट्रिक लगाने से नहीं रोक सकती.



महिला और युवा मतदाताओं पर विशेष फोकस : मुख्यमंत्री ने महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि विवाह के बाद कई महिलाओं का नाम मायके की मतदाता सूची से कट जाता है, लेकिन ससुराल में दर्ज नहीं हो पाता. ऐसी महिलाओं को चिह्नित कर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. इसके साथ ही एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का पंजीकरण भी अभी से सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि नोएडा, दिल्ली और दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रदेश के पात्र नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची में होने चाहिए. कार्यकर्ता ऐसे लोगों और उनके परिजनों से संपर्क स्थापित कर पंजीकरण में मदद करें. फर्जी नामों और दोहरे पंजीकरण की पहचान करें शिकायत : मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी नामों और दोहरे पंजीकरण की पहचान कर निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए आवेदन किया जाना चाहिए. फॉर्म संबंधित मतदाता की जानकारी और हस्ताक्षर के साथ व्यक्तिगत रूप से भरे जाएं. बीएलओ के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया जाए. उन्होंने पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की भी अपील की. कहा कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से होते हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाते हैं.