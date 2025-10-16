ETV Bharat / state

लातेहार के इस गांव में छह महीने से गायब है बिजली, नाम के लिए लगे हैं तार और पोल

लातेहार के बारीबांध गांव में छह महीने पहले एक तार में फॉल्ट आई थी. तब से गांव में बिजली नहीं है.

electricity in Baribandh village
गांव में लगा ट्रांसफॉर्मर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 5:16 PM IST

4 Min Read
लातेहार: कागजी तौर पर तो गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है और उजाला फैला हुआ है. परंतु धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है. लातेहार के बारीबांध गांव में बिजली के तार और पोल के साथ-साथ ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं. परंतु यहां पिछले 6-7 महीने से बिजली गायब है. ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई परंतु उनकी बातों की सुनवाई नहीं हुई.

दरअसल, लातेहार जिले के गारू प्रखंड का बारीबांध गांव अत्यंत पिछड़ा हुआ गांव है. आदिम जनजाति और आदिवासी बहुल इस गांव में 100 से अधिक परिवार निवास करते हैं. गांव में कुछ वर्ष पहले बिजली के तार और पोल लगाए गए थे. तीन स्थानों पर छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर भी लगाए गए. बिजली आने के बाद ग्रामीणों को लगा था कि अब उनके जीवन में बदलाव आएगा और गांव में भी बिजली आधारित लघु उद्योग स्थापित हो सकेंगे. हालांकि, विभागीय उदासीनता के कारण ग्रामीणों का यह सपना अधूरा ही रह गया. बताया जाता है कि लगभग 6 महीने पहले अचानक तार में कहीं फॉल्ट हो जाने के कारण जो बिजली कटी सो वापस आज तक नहीं आई.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

ग्रामीणों को हो रही है भारी परेशानी

इधर, इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव जंगलों के बीच बसा हुआ है. अंधेरा रहने के कारण यहां जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है. इसके अलावा अब केरोसिन की भी भारी किल्लत हो गई है, जिससे रात्रि में घर में लैंप जलाना भी मुश्किल है. मजबूरी में ग्रामीणों को अंधेरे में रहने को विवश होना पड़ता है. वहीं बिजली के अभाव में बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह बाधित रहती है.

स्थानीय ग्रामीण सुखदेव सिंह, हरभजन सिंह, सामुएल बृजिया आदि लोगों ने बताया कि गांव में बिजली नहीं रहने के कारण यहां के ग्रामीण काफी परेशान हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बरसों बाद गांव में बिजली आई थी. परंतु यह भी मात्र दिखावे के लिए बनकर रह गयी. 6 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी बिजली सेवा दुरुस्त नहीं की जा सकी.

बिजली रहे तो खेतों में छाएगी हरियाली

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यदि गांव में बिजली आ जाए तो खेतों में हरियाली छा जाएगी. ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बगल में बड़ा सा डैम है, जिसमें सालों भर पानी रहता है. परंतु सिंचाई की सुविधा नहीं रहने के कारण डैम का पानी खेतों तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती है. यदि गांव में बिजली सेवा बहाल हो जाए तो बिजली द्वारा संचालित मोटर पंप के माध्यम से खेतों में पानी भी पहुंचाया जा सकता है. जिससे सालों भर खेती भी हो पाएगी.

ग्रामीण आवेदन दें, समस्या का होगा समाधान

इधर, इस संबंध में पूछने पर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता राजदेव मेहता ने बताया कि मामले की जानकारी उन तक नहीं पहुंची है. यदि गांव में बिजली सेवा बाधित है, तो ग्रामीण उन्हें आवेदन दें. आवेदन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और गांव में बिजली सेवा बहाल की जाएगी.

