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कोर्ट की खबरें: मुख्य सचिव पर कोर्ट ने लगाया 50 हजार का हर्जाना, पैनल वकीलों की नियुक्ति में पक्षपात

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट में संसाधनों के अभाव से जुड़े मामले में छह साल पहले दिए आदेश की पालना ने ठोस जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में मुख्य सचिव पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. सीजे संजय के. अग्रवाल की खंडपीठ ने यह आदेश जागो जनता सोसायटी की ओर से साल 2011 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने 29 अगस्त, 2019 को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे. जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार फैमिली कोर्ट में न्यायिक कक्षों की उपलब्धता, पेयजल, शौचालय, रिकॉर्ड रूम, फोटोकॉपी जैसे सुविधा के लिए नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट पेश करे. इसके साथ ही अदालत ने इन सुविधाओं का सारणीबद्ध विवरण छह सप्ताह में दायर करने को कहा था. अदालत ने कहा कि छह साल बीतने के बाद अभी इस इस संबंध में कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया है. ऐसे में मुख्य सचिव पर हर्जाना लगाना उचित है.

याचिका में कहा गया कि साल 1986 में शहर में पहला फैमिली कोर्ट खुला था. तीन दशक बीतने के बाद भी यहां सुविधाओं का अभाव है. यहां आने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था और कैंटीन व टॉयलेट की सुविधाओं का भी अभाव है. गौरतलब है कि मामले की सुनवाई के दौरान 20 जुलाई, 2018 को तत्कालीन मुख्य सचिव ने अदालत में पेश होकर कोर्ट को आश्वस्त किया था कि फैमिली कोर्ट में अगले दो माह में सुविधाएं मुहैया करा दी जाएगी.

पैनल वकीलों की नियुक्ति में पक्षपात बताकर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को भेजा आदेश : राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े मामले में पैनल वकीलों की नियुक्ति में पक्षपात बताकर आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भेजी है. अदालत ने मुख्य सचिव को कहा कि नौकरशाही के प्रमुख होने के चलते उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि डिस्कॉम में पैनल वकीलों की नियुक्ति को लेकर क्या हो रहा है. वहीं अदालत ने कहा कि यदि निगम आठ सप्ताह में निचली अदालत में पांच लाख रुपए जमा करा देता है तो निचली अदालत के गत 3 अगस्त के आदेश के तहत शेष राशि की वसूली पर आगामी सुनवाई तक रोक रहेगी. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की अपील पर दिए.

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अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं की पैनल में नियुक्ति के दौरान वरिष्ठता और अनुभव को नजरअंदाज किया जा रहा है. यह स्थिति पक्षपात और भाई-भतीजावाद को दर्शाती है. अदालत ने कहा कि मामले के कानूनी बिंदु के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए आदेश को भी अपील में नहीं उठाया गया. अदालत ने कहा कि निचली अदालत में घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1 ए के तहत दावा पेश किया गया था, जबकि अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत गुणक विधि और भविष्य की संभावना के आधार पर राशि तय की है. अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक मामले में तय कर चुका है कि घातक दुर्घटना के मामलों और करंट से मौत के मामले में राशि की गणना में गुणक पद्धति नहीं अपनाने को कहा है, लेकिन निगम के वकील ने इसे अपील में आधार ही नहीं बनाया. जिससे साबित है कि वकील पूरी तैयारी से नहीं आ रहे हैं.

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मामले के अनुसार मुनेश कंवर ने बिजली के करंट से मौत के मामले में झुंझुनू के अतिरिक्त जिला न्यायालय में दावा किया था. जिसमें अदालत ने गत 3 अगस्त को अवार्ड पारित कर मुआवजा राशि तय की थी. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि निचली अदालत ने मुआवजे की गणना में गलत पद्धति अपनाई है. वहीं मृतक की उम्र 45 और उसकी मां की उम्र 50 साल बताई गई है, जो कि असंभव है.