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भीषण गर्मी में 'प्यासा पटना', झुलसते शहर में प्याऊ लगाना भी भूल गए जिम्मेदार

'इस बार हालात बदल गए हैं' : इनकम टैक्स चौराहा पर रिक्शा चलाने वाले रंजीत कुमार बताते हैं कि पिछले साल यहां मिट्टी के घड़े में भरा ठंडा पानी हमेशा उपलब्ध रहता था. नगर निगम की महिलाएं राहगीरों को पानी पिलाती थीं और एक ठंडा पानी वाला वाहन भी समय-समय पर आकर घड़ा भर जाता था. प्यास लगने पर उन्हें चिंता नहीं होती थी. लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं.

गरीब तबके के लोगों को परेशानी : उनके पास मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी भरा रहता था. साथ ही गुड़ (मीठा) और चना भी रखा जाता था, ताकि राहगीर पहले थोड़ा खा लें और फिर पानी पी सकें. इससे रिक्शा चालक, ठेला पर सब्जी और फल बेचने वाले मजदूरों को काफी राहत मिलती थी. भीषण धूप में प्यास लगने पर उन्हें कम से कम ठंडा और साफ पानी मिल जाता था. इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने से गरीब तबके के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं.

ग्राउंड जीरो पर ETV Bharat : हालांकि ईटीवी भारत की टीम जब राजधानी की सड़कों पर निकली. विभिन्न चौक-चौराहों पर हमारी मौजूदगी रही, कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं दिखा. दरअसल पहले शहर के कई प्रमुख चौराहों पर नगर निगम की स्वच्छांगिनी टीम की महिलाएं मौजूद रहती थीं.

''सार्वजनिक स्थलों, चौक-चौराहों तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में राहगीरों, रिक्शा चालकों, श्रमिकों, दुकानदारों और आम लोगों के लिए प्याऊ एवं पेयजल की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है. 396 स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। साथ ही 15 आश्रय स्थलों का भी संचालन किया जा रहा है.'' - पटना जिला प्रशासन

पेयजल की विशेष व्यवस्था का दावा : पिछले वर्षों में नगर निगम की ओर से प्रमुख चौक-चौराहों पर मिट्टी के घड़े में शुद्ध और शीतल पेयजल की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार वह व्यवस्था गायब है. हालांकि पटना जिला प्रशासन का अलग ही दावा है. जिला प्रशासन का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर पटना जिलांतर्गत 17 नगर निकायों एवं 26 अंचलों में जनहित में पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है.

पटना : बिहार की राजधानी पटना इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर के समय सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है. जिला प्रशासन ने लू से बचाव को लेकर कई गाइडलाइन जारी किया हैं. लोगों से अपील की गई है कि घरों के बाहर और छतों पर पशु-पक्षियों के लिए पानी रखें, ताकि वे प्यास से परेशान न हों. लेकिन शहर के उन मेहनतकश लोगों के लिए, जो दिनभर सड़कों पर रिक्शा, ठेला और ऑटो चलाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, इस बार राहत की कोई खास व्यवस्था नजर नहीं आ रही है.

''अब हमें अलग-अलग जगह जाकर सप्लाई वाटर के नल से पानी भरना पड़ता है. पानी बोतल में रख लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह गर्म हो जाता है. नल से निकलने वाला पानी भी ठंडा नहीं, बल्कि गर्म ही होता है. ऐसे में गर्म पानी पीकर ही प्यास बुझानी पड़ रही है.''- रंजीत कुमार, रिक्शा चालक

गर्मी के दिनों में पटना में परेशानी (ETV Bharat)

'पानी मांगने जाना पड़ता है' : बीजेपी दफ्तर के पास मौजूद रिक्शा चालक राजेंद्र महतो भी यही दर्द बताते हैं. उनके अनुसार, पिछले साल मटका रखा हुआ था और उसमें ठंडा पानी मिलता था. अब प्यास लगने पर वे किसी पार्टी ऑफिस या आसपास के मकान में जाकर पानी मांगते हैं. जहां नल मिल जाए, वहीं से बोतल भर लेते हैं. लेकिन पानी गर्म ही मिलता है.

''दिनभर धूप में रिक्शा चलाने के बाद जब ठंडा पानी न मिले तो शरीर और ज्यादा थक जाता है. सरकार और प्रशासन को कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए.''- राजेंद्र महतो, रिक्शा चालक

'ज्यादा गर्मी से पानी की समस्या बढ़ी' : पटना जंक्शन के आसपास रिक्शा चलाने वाले उपेंद्र राय कहते हैं कि इस बार ठंडा पानी की सबसे बड़ी किल्लत है. पिछले साल नगर निगम की ओर से मटका वाला पानी मिलता था, जिससे काफी राहत रहती थी. इस बार गर्मी भी ज्यादा है और पानी की समस्या भी बढ़ गई है.

रिक्शा चालक हो रहे मजबूर (ETV Bharat)

''हम सुबह घर से बोतल में पानी भरकर निकलते हैं, लेकिन दोपहर तक वह पानी गर्म हो जाता है. फिर जहां मौका मिलता है, किसी नल से पानी भर लेते हैं. हमें तो यह भी नहीं पता होता कि वह पानी कितना साफ है, लेकिन प्यास इतनी होती है कि जो मिल जाए, वही पीना पड़ता है.''- उपेंद्र राय, रिक्शा चालक

आर ब्लॉक गोलंबर पर मौजूद रिक्शा चालक बलदेव शाह पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि पिछले साल यहां नगर निगम की महिलाएं मटका, गुड़ और अंकुरित चना लेकर बैठती थीं. प्यास लगने पर पहले थोड़ा गुड़ खा लेते थे, फिर ठंडा पानी पीते थे. सच में मन तृप्त हो जाता था. मटका का पानी अलग ही सुकून देता था.

''इस बार कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम सार्वजनिक शौचालय के नल से पानी भरकर पीने को मजबूर हैं. कुछ जगह मशीन लगी है, जहां पांच रुपये डालने पर एक बोतल पानी मिलता है, लेकिन दिनभर में पानी पर 30 से 35 रुपये खर्च करना हमलोगों के लिए संभव नहीं है.''- बलदेव शाह, रिक्शा चालक

कुल मिलाकर, पटना की सड़कों पर पसीना बहाने वाले ये मेहनतकश लोग किसी बड़ी सुविधा की मांग नहीं कर रहे, बस इतनी उम्मीद है कि उन्हें इस तपती गर्मी में एक घूंट ठंडा और साफ पानी मिल जाए. जब शहर में पशु-पक्षियों के लिए पानी रखने की अपील हो रही है, तब उन लोगों के लिए भी सोचने की जरूरत है, जो हर दिन इसी शहर की रफ्तार को अपने पसीने से चलाते हैं. मुफ्त शुद्ध पेयजल की छोटी-सी व्यवस्था उनके लिए बड़ी राहत बन सकती है. लेकिन लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने मौन साध रखी है.

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