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कागजों पर चमचमाती स्वास्थ्य सेवा, जमीन पर लटका ताला: डेढ़ दर्जन गांवों को था जिसका इंतजार, बिहार का वो उप स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार

अस्पताल भवन बना दिया गया है, लेकिन नियमित रूप से कोई डॉक्टर नहीं और न ही सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से मिल पाती हैं.

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सीतामढ़ी के भासर गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 10, 2026 at 7:00 AM IST

8 Min Read
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सीतामढ़ी: कहते हैं 'पहला सुख निरोगी काया' हमारे शास्त्रों और संस्कृति में वर्णित सात प्रमुख सुखों में से प्रमुख सुख है स्वस्थ्य शरीर का सुख. लेकिन ये प्राचीन कहावत आज सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के भासर गांव में पूरी तरह दम तोड़ती नजर आ रही है.

गंभीर आरोप: दरअसल यहां अस्पताल भवन तो बना दिया गया है, लेकिन इलाज की व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे है. ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और तय समय पर केंद्र का न खुलना अब एक गंभीर मुद्दा बन चुका है.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

प्राथमिक उद्देश्य: सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया था ताकि ग्रामीणों को प्राथमिक स्तर पर इलाज मिल सके और छोटी-मोटी बीमारियों के लिए उन्हें शहर का रुख न करना पड़े.

दावों की हकीकत: हालांकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है, क्योंकि सीतामढ़ी स्थित भासर गांव का यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सह उप स्वास्थ्य केंद्र सरकार के इन तमाम बड़े और सुनहरे दावों की असल हकीकत बयां कर रहा है.

चरमराई व्यवस्था: लाखों रुपये की भारी निर्माण लागत से तैयार किए गए इस स्वास्थ्य केंद्र में न तो नियमित रूप से कोई डॉक्टर उपलब्ध रहता है और न ही सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं किसी अपेक्षित स्तर पर मिल पा रही हैं. इससे पूरी ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था ही चरमरा गई है.

बदहाली की चर्चा: यही वजह है कि लाखों की लागत से बना यह उप स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों इलाज के बजाय अपनी खुद की बदहाल और जर्जर व्यवस्था को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है. इसे देखने वाला कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी नहीं है.

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आधुनिक सुविधाएं: ग्रामीणों का कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र का पूरा भवन आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है. यहां मरीजों की सुविधा के लिए बेड, अलग-अलग कमरों की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं.

बेजान ढांचा: इसके बावजूद वहां चिकित्सा कर्मियों की नियमित उपस्थिति बिल्कुल नहीं होती है, जिसके कारण यह आधुनिक केंद्र आम जनता के लिए किसी काम का नहीं रह गया है. यह महज एक बेजान ईंट-पत्थर का भवन बनकर खड़ा है.

कर्मियों की मनमानी: स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में पदस्थापित जितने भी सरकारी कर्मी हैं, वे सभी अपनी खुद की निजी सुविधा के अनुसार ही काम करते हैं. वे जब मन करता है तब केंद्र को खोलते हैं और अपनी मर्जी से ही इसे बंद करके चले जाते हैं.

मरीजों की परेशानी: यहां ड्यूटी के निर्धारित समय का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण दूर-दराज से आने वाले लाचार मरीजों को घंटों बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ता है. उन्हें हर दिन काफी ज्यादा मानसिक और शारीरिक परेशानी उठानी पड़ती है.

लटका ताला: अस्पताल की इस घोर लापरवाही का आलम यह है कि जब भी कोई गंभीर मरीज इलाज कराने के लिए सुबह-सुबह अस्पताल पहुंचता है, तो उसे मुख्य द्वार पर ताला लटका मिलता है. इससे उसकी परेशानी कई गुना अधिक बढ़ जाती है.

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सालभर पहले बने अस्पताल की स्थिति दयनीय (ETV Bharat)

बिना इलाज वापसी: घंटों तक मुख्य द्वार के बाहर इंतजार करने के बाद भी जब कोई डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी वहां काम पर नहीं पहुंचता, तो हताश होकर मरीजों को बिना इलाज के ही अपने घरों को वापस लौटना पड़ता है या फिर वे मजबूरन नीजि अस्पतालों में इलाज करवाते हैं.

शहरों का रुख: ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इन गरीब मरीजों को मजबूरन सीतामढ़ी शहर के महंगे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है. इससे गांव स्तर पर मुफ्त चिकित्सा सेवाएं देने का सरकार का मूल उद्देश्य पूरी तरह से विफल और निष्प्रभावी साबित हो रहा है.

बुजुर्गों का संकट: इस अव्यवस्था के कारण सीधे तौर पर सबसे अधिक परेशानी गांव के लाचार बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे मासूम बच्चों को उठानी पड़ रही है. जिन्हें समय पर प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है.

गुणवत्ता पर सवाल: ग्रामीणों ने न केवल डॉक्टरों की अनुपस्थिति बल्कि इस स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े किए हैं. जिससे भ्रष्टाचार के आरोपों से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

भवन में दरारें: ग्रामीणों का आरोप है कि हाल ही में बनकर तैयार हुए इस नए भवन के कई मुख्य हिस्सों में अभी से ही बड़ी-बड़ी दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं. ये दरारें इस निर्माण कार्य में हुई भारी लापरवाही को पूरी तरह उजागर करती हैं.

मानकों की अनदेखी: ग्रामीणों का साफ कहना है कि इस सरकारी भवन के निर्माण कार्य में तय गुणवत्ता मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया. इसके कारण भारी-भरकम राशी खर्च कर बना यह नया भवन भी उद्घाटन के कुछ समय बाद ही जर्जर होने लगा है.

वास्तविकता उजागर: इस उप स्वास्थ्य केंद्र की वास्तविक स्थिति और विभागीय लापरवाही का सबसे बड़ा प्रमाण है कि निर्धारित समय सुबह 9 बजे खुलने वाले इस स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य द्वार कई बार सुबह 10 बजे तक भी बंद रहता है.

कोई सुधार नहीं: आश्चर्य की बात यह है कि जिले के जिम्मेदार उच्च अधिकारियों को इस पूरी बदहाली की जानकारी होने के बावजूद, आज तक इस केंद्र की लचर व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई ठोस या कड़ा कदम नहीं उठाया गया है.

अधिकारी का बयान: वहीं पूरे प्रकरण पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अक्षय कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों की समय-समय पर जांच की जाती है. स्थानीय लोगों द्वारा अब तक इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. यदि शिकायत प्राप्त होती है तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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"स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है. नियमित रुप से स्वास्थ्य केंद्रों की जांच भी की जाती है. हालांकि इस मामले में अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. शिकायत मिलने पर जरुर कार्रवाई की जाएगी." - डॉ. अक्षय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

निगरानी का अभाव: ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था व्यावहारिक रूप से प्रभावी नहीं है. इसके कारण यहां तैनात स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह से बेलगाम होकर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं.

स्थानीय मांगें: इसी वजह से स्थानीय आक्रोशित लोगों ने अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों से सामूहिक रूप से यह पुरजोर मांग की है कि इस केंद्र में नियमित रूप से डॉक्टरों की स्थायी तैनाती तुरंत सुनिश्चित की जाए.

उपस्थिति की जांच: इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों की दैनिक उपस्थिति की कड़ी निगरानी की जाए तथा इस घटिया भवन निर्माण की गुणवत्ता की किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए.

योजनाओं की सफलता: ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की यह बड़ी स्वास्थ्य योजनाएं जमीन पर तभी सफल मानी जाएंगी, जब गांवों में बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र वास्तव में जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे.

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तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने किया था उद्घाटन (ETV Bharat)

जवाबदेही ज़रूरी: उनका मानना है कि केवल सीमेंट और ईंटों का आलीशान भवन खड़ा कर देने से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था कभी मजबूत नहीं होगी. इसके लिए डॉक्टरों की चौबीस घंटे उपलब्धता, नियमित संचालन और जवाबदेही तय करना भी उतना ही जरूरी है.

कड़वी हकीकत: वर्तमान में भासर गांव का यह बदहाल उप स्वास्थ्य केंद्र संपूर्ण ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की कड़वी जमीनी हकीकत सामने ला रहा है. यहां आलीशान सुविधाएं केवल कागजों और विज्ञापनों पर तो चमक रही हैं.

ग्रामीणों को उम्मीद: अगर इस अस्पताल का नियमित संचालन शुरू हो जाए और डॉक्टरों द्वारा सही ढंग से इलाज होना शुरू हो जाए, तो भासर समेत आसपास के तकरीबन डेढ़ दर्जन गांवों के हजारों लोगों को इसका सीधा और बड़ा लाभ मिल सकेगा.

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