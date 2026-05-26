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मोदी स्टेट्समैन कम प्रचारक ज्यादा, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा नहीं, कॉकरोच शब्द के इस्तेमाल पर मुझे आपत्ति: टीएस सिंहदेव

सिंहदेव ने कहा, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.

TS SINGHDEO
कॉकरोच शब्द के इस्तेमाल पर मुझे आपत्ति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 6:17 PM IST

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कोरबा: प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव 2 दिनों तक कोरबा प्रवास पर रहे. पूर्व डिप्टी सीएम बुका में स्थानीय मछुआरों के सम्मेलन में शामिल हुए. सम्मेलन में आदिवासियों को पानी पर अधिकार देने की मुहिम से भी वो जुड़े. अपने कोरबा दौरे पर टीएस सिंहदेव ने कई कार्यकर्ताओं से उनके घर जाकर मुलाकात की. सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए और उनको मोटिवेट भी किया. अपने कोरबा दौरे पर टीएस सिंहदेव पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के घर पर ठहरे थे.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओर पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रदेश से लेकर देश तक के राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. सिंहदेव ने पीएम मोदी के इटली दौरे, कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की चर्चाओं पर विस्तार से बात की.

प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा नहीं (ETV Bharat)


सवाल: अभी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा बड़े नेता हैं, उन्हें दिल्ली चले जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ को युवाओं के लिए छोड़ देना चाहिए ?

जवाब: यह सारे निर्णय पार्टी हाईकमान करता है और वह जैसा निर्णय करेगा हम लोग वैसे काम करेंगे. अभी तो पीसीसी अध्यक्ष को बदलने की कोई चर्चा नहीं है, कोई गंभीर चर्चा मैंने सुनी भी नहीं है. मीडिया में इस तरह की बातें आती रहती हैं, पर वह इसलिए क्योंकि अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है. लेकिन यहां भी ऐसा होगा ऐसी चर्चा मैंने नहीं सुनी है. दिल्ली में छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष को बदलने की कोई बात चल रही है, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है.


सवाल: जब भी किसी बड़े पद पर जाने की कोई चर्चा होती है, तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस दो गुटों में बंट जाती है. इस तरह की चर्चा कहां से शुरू होती है ?

जवाब: ऐसी बातें सब जगह पर होती हैं. किसी भी समूह में, संगठन में अगर ऐसी संभावना आती है, तो खास तौर पर मीडिया उसको दिखाने लगता है कि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं. अपने से तो मीडिया कोई कहानी बनाता नहीं है, कहीं ना कहीं चर्चा होती है, मीडिया सुनती है तो फिर उसे आगे बढ़ाती है. मीडिया में कुछ आया है तो बड़े प्लेटफार्म पर लोगों तक बात पहुंचती है, इसके अलावा और कहीं भी कोई बात नहीं है.



सवाल: आपके क्षेत्र का एक मामला हसदेव के जंगल को लेकर चल रहा है. लाखों पेड़ों को काटने की अनुमति दी गयी है. यह भी चर्चा है कि आपके शासन में ही अनुमति दी गई थी. प्राचीन रामगढ़ की पहाड़ी भी वहां पर है, प्राचीन नाट्यशाला है. इसे किस तरह से देखते हैं, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या स्टैंड है ?

जवाब: वहां तीन-चार कोयला खदानों का मामला है. एक परसा ईस्ट केते के नाम से खदान चालू की गई थी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और रमन सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे. तब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रमन सिंह ने अनुमति मांगी थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी, फिर खदान में भी काम रुक गया था. आंदोलन भी हुआ, अन्य बातें भी थी. उसके साथ 2 और खदान हैं, बीच में भी खदान है. एक खदान इस तरफ है, एक खदान दूसरी तरफ है, उसकी भी अनुमति केंद्र सरकार ने पुराने टेंडर को रद्द करके नए सिरे से दिए थे. लेकिन राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी. जहां तक काम शुरू करने की बात है, गांव वालों ने विरोध किया, तब राज्य सरकार ने कांग्रेस के शासनकाल में पेड़ कटाई की पूरी प्रक्रिया को रोक दिया था. केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया था कि इसको कैंसिल किया जाए. प्रक्रिया को मंजूर केंद्र सरकार ने किया था, राज्य सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी. यहां पर जब काम चालू करने की बात आई थी, उस पर केंद्र सरकार की ओर से जो भी अनुमतियां हैं, उसमें राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी. भूपेश बघेल जी का एक बयान भी सार्वजनिक था कि पेड़ क्या एक डंगाल भी नहीं काटने देंगे. इसके बाद जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, चुनाव के परिणाम सामने आए, शायद मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के पहले ही पेड़ काटने का काम बड़े पैमाने पर चालू कर दिया गया था. यह उनकी सोच है, यह उनकी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है.


सवाल: भाजपा के शासन काल में फिलहाल ढाई साल का समय हो चुका है, चुनावी समीकरण बनने लगे हैं, आने वाले समय में बाबा किस तरह की भूमिका में रहेंगे, आने वाले ढाई साल में ?

जवाब: जनता से जुड़े मुद्दों को हम उठाएंगे, जनता के बीच से आए सवालों का शासन स्तर पर लेकर जाएंगे और समाधान करेंगे. मैं अपने आप को उस जगह पर देखना चाहता हूं, जहां मैं किसी के काम आ सकूं. इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार प्रदेश में फिर से बने इसके लिए जो भी मदद मैं कर सकता हूं वो करूंगा. बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस भागीदारी को मैं निभाना चाहूंगा.


सवाल: कॉकरोच जनता पार्टी का जो उदय हुआ है उसे आप किस तरह से देखते हैं ?

जवाब: इतने सारे लोगों का एक प्लेटफार्म पर एकत्रित होना आश्चर्यजनक बात है. एकाएक लोगों में बहुत सी बातों को लेकर अलग-अलग तरह का असंतोष था. अचानक एक मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिससे मैं सहमत नहीं हूं. बुद्धिजीवियों के लिए, पत्रकारों के लिए, युवाओं के लिए, सोशल एक्टिविस्ट के लिए, उन्होंने सबको एक लाइन से कॉकरोच के रूप में परिभाषित कर दिया. ऐसे में विरोध के स्वर तो उठने ही चाहिए, मुझे बहुत खुशी है कि वह विरोध के स्वर उठ रहे हैं. वह किस पार्टी से जुड़े हैं, क्या आम आदमी पार्टी के थे या फिर भाजपा का स्लीपर सेल है, ऐसी भी कुछ बात आई है. खैर, वह अपनी जगह की बात है, लेकिन इतने कम समय में 2 करोड़ लोग एक प्लेटफार्म से जुड़ते हैं और अपने उन विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे देश में सबकुछ ठीक नहीं है, अभी तो परिस्थितियां खराब हैं.


सवाल: हाल ही में पीएम मोदी जब इटली गए तो एक वीडियो उनका वायरल हुआ, वहां की राष्ट्राध्यक्ष के साथ, फिर भूपेश बघेल का भी एक बयान सामने आया. पीएम के वीडियो पर जो बयानबाजी और भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्या वो सही हैं ?

जवाब: मोदी जी की कार्यप्रणाली प्रचारक की है, वह स्टेट्समैन कम और प्रचारक ज्यादा हैं. एक देश के प्रमुख को जैसे सबको लेकर चलने की और जैसे देश को आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, मैं उनको वैसे रूप में नहीं देखता. मैं उनको 24×7 एक प्रचारक के रूप में देखता हूं. वो हमेशा प्रचार करने की भूमिका में होते हैं. मेलोनी जी के साथ जो उनका फोटो सामने आया वो बाकी चीजों से ध्यान हटाने की कोशिश करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं है. भाषा की गरिमा पर ध्यान रखना सभी की जिम्मेदारी है, खासतौर से सत्ता में बैठे हुए लोगों को. सत्ता पक्ष को ये देखना चाहिए कि वो किस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं. पूर्व में आपने जो कहा है वहीं जब कोई दूसरा कहता है तो कैसा लगता है, इसका ध्यान रखना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो कहो वो ठीक, दूसरा कहे तो देशद्रोह और गलत. सबको यहां बराबरी का अधिकार मिला है. अगर गलत भाषा में आपने कुछ पहले कहा है तो बाद में उसी भाषा में आपको जवाब जरूर मिलेगा.

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