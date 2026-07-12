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पेशी में लाने वाले कैदियों के लिए नहीं मिलता डाइट अलाउंस, हाईकोर्ट ने जेल महानिदेशक से मांगा जवाब

जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने जेल महानिदेशक से हलफनामा पेश करने को कहा.

JABALPUR HIGH COURT
सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 10:58 PM IST

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जबलपुर: पेशी में लाने वाले कैदियों को डाइट अलाउंस नहीं दिये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने दायर अपील की सुनवाई करते हुए इस संबंध में जेल महानिदेशक से हलफनामा में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

दहेज हत्या के मामले में दोषी करार दिये जाने के फैसले के खिलाफ रीवा निवासी शख्स ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील पर सुनवाई के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा आरोपी को रीवा से जबलपुर लाकर हाईकोर्ट में पेश किया गया था. अपीलकर्ता ने सुनवाई के दौरान युगलपीठ से कानूनी सहायता के लिए अधिवक्ता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया. युगलपीठ ने अधिवक्ता रवि शंकर पटेल को न्यायालय मित्र नियुक्ति किया.

कैदी को रीवा से जबलपुर लाकर हाईकोर्ट में पेश किया गया था

इस दौरान युगलपीठ ने आरोपी को लाने वाले पुलिसकर्मियों से पूछा कि क्या कोर्ट में पेश किए जाने वाले कैदियों के खाने-पीने के खर्च के लिए पैसे उन्हें दिए जाते हैं? पुलिसकर्मियों की तरफ से बताया गया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. पुलिसकर्मी के तौर पर उन्हें दैनिक भत्ता मिलता है और वे उसी से संबंधित कैदी को खाना खिलाते हैं.

कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जेल महानिदेशक से मामले में गौर करने को कहा

युगलपीठ ने इसे गंभीर मामला मानते हुए जेल महानिदेशक से इस मामले में गौर करने का अनुरोध किया है. उन्होंने पूछा है कि किसी कैदी को जेल से लाया जाता है, उसका डाइट अलाउंस उन्हें लाने वाले पुलिसकर्मियों को दिया जा सकता है. जेल में उस कैदी के लिए डाइट के सामने एंट्री शून्य होगी. इसलिए वह राशि उन पुलिसकर्मियों को वापस की जानी चाहिए जो कैदी को लाते हैं और कोर्ट ले जाते समय खाना खिलाते हैं.

युगलपीठ ने जेल महानिदेशक को इस संबंध में हलफनामा पेश करने के निर्देश जारी किये है. युगलपीठ ने आदेश की प्रति जेल महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश जारी किये है.

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