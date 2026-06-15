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Delhi Dehradun Expressway पर 40 किमी तक कोई कट नहीं, भड़के नरेश टिकैत बोले, 18 तक देख लो, नहीं तो फिर ये काम करेंगे किसान

बागपत: दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बार फिर चर्चा में है. 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था. 213 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन के एक्सप्रेस वे ने दिल्ली से देहरादून की दूरी काफी घटा दी है. अब महज 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचना आसाना हो गया है. हालांकि इस एक्सप्रेस वे को लेकर किसानों की परेशानी भी सामने आई है. किसानों की मानें तो बड़ौत से शामली के बीच करीब 40 किलोमीटर तक कोई कट न होने की वजह से उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. इसे लेकर किसानों ने 36 दिन से धरना भी दे रहे हैं. अब भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने 18 जून तक आखिरी चेतावनी दी है.





किसानों को क्या समस्या है: बता दें कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाने के बाद बागपत के बड़ौत से शामली तक के आसपास के करीब 30-35 गांवों के किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि बड़ौत से शामली तक करीब 40 किलोमीटर तक कोई रास्ते में कट नहीं है. मुजफ्फरनगर जाने के लिए उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. यदि रास्ते में कट बन जाए तो उन्हें मुजफ्फरनगर जाने में आसानी होगी. करीब 40 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी कट नहीं है. इसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुननवाई नहीं हुई. बताया जा रहा है कि इस समस्या से करीब 3 से 4 लाख किसान जूझ रहे हैं. इसी समस्या को लेकर किसान बीते 36 दिनों से भाकियू के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं.



नरेश टिकैत ने क्या चेतावनी दी: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने प्रशासन और एनएचएआई को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 18 जून तक कट की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान खुद कट खोल देंगे. चाहे प्रशासन को कितनी भी फोर्स क्यों न लगानी पड़े. इतना ही नहीं, हाईवे जाम करने तक की चेतावनी दी गई है. बता दें कि रविवार को वह धरने में आयोजित महापंचायत में भाग लेने पहुंचे थे.