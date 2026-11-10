हिमाचल में हजारों करोड़ की बिजली पर कांग्रेस-भाजपा में जंग, बीबीएमबी केस में जीत पर शांता बोले- सीएम सुक्खू को कोई श्रेय नहीं
हिमाचल में बीबीएमबी को लेकर चल रही राजनीतिक बहस में अब वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार की भी एंट्री हो गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 2:15 PM IST
शिमला: आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए सुप्रीम कोर्ट से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व से जुड़ा सुख समाचार आया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश को अब पड़ौसी राज्यों पंजाब व हरियाणा से 11973 मिलियन यूनिट बिजली के रूप में तय अधिकार मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में इस मसले पर राजनीति और श्रेय की जंग शुरू हो गई है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे कांग्रेस सरकार के प्रयासों का फल बताया है. यही नहीं, फैसला आने के बाद शिमला में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में नाटी डालकर जश्न मनाया गया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को बीबीएमबी की विजय का योद्धा बताने वाली तख्तियां लहराई गई.
विपक्ष में बैठी भाजपा भी श्रेय की इस जंग में पीछे नहीं रहना चाहती. भाजपा के बड़े नेता शांता कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस मामले में कोई श्रेय नहीं जाता है. ये लड़ाई तो उन्होंने आरंभ की थी. शांता कुमार ने बा-कायदा अपने सोशल मीडिया पन्ने पर एक पुरानी फोटो शेयर की और कहा कि ये जीत हमारे सामूहिक प्रयासों से मिली है. भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि श्रेय लेने से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 2011 में प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाईलाइटर से हाईलाइट कर दोबारा पढ़ें. रणधीर शर्मा ने कहा कि बीबीएमबी यानी भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से संचालित बिजली परियोजनाओं में हक के मुद्दे शांता कुमार के समय उठे और प्रेम कुमार धूमल के समय सुप्रीम कोर्ट से 2011 में हिमाचल के हक में पहला बड़ा फैसला आया था.
उधर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व कांग्रेस के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनकी सरकार के प्रयासों से ही सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय रूप से कानूनी लड़ाई लड़ी गई. यही नहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बीबीएमबी मसले पर उन्होंने उस समय ही हिमाचल के हितों की रक्षा कर ली थी, जब किशाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर होने थे. सीएम ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखा और कहा कि किशाऊ बांध परियोजना पर सहमति के लिए हस्ताक्षर तभी किए जाएंगे, जब पंजाब सरकार बीबीएमबी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देगी. वहीं, भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि इस मामले में श्रेय केंद्र सरकार को भी जाता है. कैशलेस ढांचे की व्यवस्था भारत के महान्यायवादी की तरफ से प्रस्तुत की गई थी. उस पर केंद्र ने ही पंजाब आदि को राजी किया था.
सभी सरकारों का रहा योगदान
करीब तीस साल लंबी कानूनी जंग में हिमाचल प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तहत संचालित की जा रही बिजली परियोजनाओं में हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हिस्से पर वैधानिक मोहर लगाते हुए पंजाब व हरियाणा को आदेश जारी किया है कि पहाड़ी राज्य को उसका हक दिया जाए. कैशलेस सेटलमेंट के तहत पंजाब व हरियाणा अब हिमाचल को उसके हिस्से के एरियर की 11973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे. ये कानूनी लड़ाई तीन दशक तक चली. हिमाचल प्रदेश पहले पंजाब का ही हिस्सा था.
भाखड़ा बांध निर्माण के दौरान हिमाचल के हजारों परिवारों ने विस्थापन का दंश झेला था. इस बांध पर बनी बिजली परियोजनाओं में हिमाचल का भी हिस्सा बनता है. इसी हिस्से को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी गई. बीबीएमबी द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में हिमाचल को पंजाब पुनर्गठन एक्ट में 7.19 फीसदी की हिस्सेदारी मिली थी. पड़ौसी राज्य पंजाब व हरियाणा हिमाचल के हिस्से को देने में आनाकानी करते रहे. वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के हक में फैसला आया तो हिमाचल को उसका हक मिलना शुरू हुआ, लेकिन पिछला एरियर बकाया ही रहा. बीबीएमबी के एरियर को लेकर 2011 से लेकर अब तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई. अब 6 नवंबर को फैसला आया है और आने वाले बीस साल में पंजाब व हरियाणा हिमाचल प्रदेश को 11973 मिलियन यूनिट बिजली प्रदान करेंगे. ये बिजली अक्टूबर से मार्च के बीच हर साल 60 करोड़ यूनिट के हिसाब से दी जाएगी. यदि हिमाचल इसे 6 रुपए से लेकर 13 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेचेगा तो आने वाले समय में इससे अधिकतम बीस हजार करोड़ रुपए मिलेंगे.
चुनावी साल आते ही छिड़ी श्रेय की जंग
हिमाचल में अगले साल से विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो जाएगी. उससे पहले ही कांग्रेस सरकार बीबीएमबी के अलावा किशाऊ बांध, वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति मामला और करछम-वांगतू परियोजना में बढ़ी हुई रॉयल्टी को अपने पक्ष में भुनाएगी. इसकी शुरुआत बीबीएमबी केस में सीएम के सरकारी आवास में जश्न के साथ हो चुकी है. किशाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर और हिमाचल की मांग को स्वीकार किए जाने से राज्य को होने वाले छह सौ करोड़ रुपए के लाभ को लेकर भी हिमाचल में जगह-जगह सीएम सुक्खू के श्रेय वाले होर्डिंग लगाए गए हैं.
वहीं, भाजपा भी बीबीएमबी मामले में श्रेय लेने में पीछे नहीं है. भाजपा के अपने तर्क हैं. यहां शांता कुमार की सोशल मीडिया पोस्ट आने से राज्य में खासी हलचल है. शांता कुमार लिखते हैं- केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थीं, लेकिन हमने लगातार संघर्ष किया. तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने हिमाचल की मांगों को स्वीकार किया और इतिहास में पहली बार हिमाचल के पानी से बनने वाली बिजली में राज्य को 12 फीसदी रॉयल्टी का हक मिला. शांता कुमार ने अपनी पोस्ट में हिमाचल अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए पुरानी फोटो भी शेयर की है, जिसमें पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल भी नजर आ रहे हैं. शांता कुमार ने लिखा कि उस समय दिल्ली में दिए गए धरने में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन लाल खुराना, प्रेम कुमार धूमल आदि बड़े नेता भी शामिल थे.
उधर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के हक में फैसला (2011)आने के बाद भी प्रदेश अपने अधिकार से वंचित रहा. इसकी वजह कमजोर इच्छाशक्ति थी. कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही ऐसे मामलों में मजबूत पैरवी की और ऐतिहासिक जीत हासिल की. वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा का कहना है कि बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के वैधानिक हकों के लिए सभी सरकारों के समय में प्रयास हुए हैं. प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के हक में फैसला आया था और अब वो फैसला अंजाम तक पहुंचा है. ये परिपाटी है कि सियासत में श्रेय सभी लेना चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि हिमाचल के खजाने को सुख की सांस आएगी.
ये भी पढ़ें: देवभूमि हिमाचल की धन कथा, चार साल में रुपए 230000000 का इंतजाम, खजाने को मिलेगी सुख की सांस
ये भी पढ़ें: कर्मचारी एक्ट, सरकारी गाइडलाइंस के बाद चर्चा में फेंस सिटर, जो कोर्ट नहीं गए, उन्हें नहीं मिलेगा सीनियोरिटी का लाभ
ये भी पढ़ें: धूमल सरकार में मिली थी जीत, सुक्खू सरकार ने निर्णायक मोड़ तक पहुंचाई एरियर की जंग, जानें BBMB केस का एटूजेड