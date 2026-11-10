ETV Bharat / state

हिमाचल में हजारों करोड़ की बिजली पर कांग्रेस-भाजपा में जंग, बीबीएमबी केस में जीत पर शांता बोले- सीएम सुक्खू को कोई श्रेय नहीं

भाजपा नेता शांता कुमार ( FB@Shanta-Kumar )

शिमला: आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए सुप्रीम कोर्ट से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व से जुड़ा सुख समाचार आया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश को अब पड़ौसी राज्यों पंजाब व हरियाणा से 11973 मिलियन यूनिट बिजली के रूप में तय अधिकार मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में इस मसले पर राजनीति और श्रेय की जंग शुरू हो गई है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे कांग्रेस सरकार के प्रयासों का फल बताया है. यही नहीं, फैसला आने के बाद शिमला में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में नाटी डालकर जश्न मनाया गया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को बीबीएमबी की विजय का योद्धा बताने वाली तख्तियां लहराई गई.

विपक्ष में बैठी भाजपा भी श्रेय की इस जंग में पीछे नहीं रहना चाहती. भाजपा के बड़े नेता शांता कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस मामले में कोई श्रेय नहीं जाता है. ये लड़ाई तो उन्होंने आरंभ की थी. शांता कुमार ने बा-कायदा अपने सोशल मीडिया पन्ने पर एक पुरानी फोटो शेयर की और कहा कि ये जीत हमारे सामूहिक प्रयासों से मिली है. भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि श्रेय लेने से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 2011 में प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाईलाइटर से हाईलाइट कर दोबारा पढ़ें. रणधीर शर्मा ने कहा कि बीबीएमबी यानी भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से संचालित बिजली परियोजनाओं में हक के मुद्दे शांता कुमार के समय उठे और प्रेम कुमार धूमल के समय सुप्रीम कोर्ट से 2011 में हिमाचल के हक में पहला बड़ा फैसला आया था.