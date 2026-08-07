नंदादेवी राजजात और बड़ी जात को लेकर नहीं बनी सहमति, बैठक में हुई तीखी चर्चा
बैठक में बड़ी जात समिति के अध्यक्ष कर्नल हरेंद्र रावत, कुरुड़ मंदिर समिति के अध्यक्ष सुखबीर रौतेला सहित विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 7, 2026 at 7:27 PM IST
चमोली: 2026 में प्रस्तावित नंदादेवी बड़ी जात और वर्ष 2027 में प्रस्तावित श्री नंदादेवी राजजात के आयोजन को लेकर शुक्रवार को देवाल विकासखंड सभागार में आयोजित समन्वय बैठक में भी कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी. ब्लॉक प्रमुख देवाल तेजपाल रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों, मंदिर समितियों और विभिन्न पड़ावों से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपने-अपने पक्ष रखे. बैठक के दौरान कई मुद्दों पर तीखी चर्चा भी हुई.
बैठक में बड़ी जात समिति के अध्यक्ष कर्नल हरेंद्र रावत, कुरुड़ मंदिर समिति के अध्यक्ष सुखबीर रौतेला सहित विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. बड़ी जात के आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों की राय ली गई, लेकिन वाण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि मुंदोली न्याय पंचायत की बैठक में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि कम समय में बड़ी जात के आयोजन की तैयारियों में सहयोग देना संभव नहीं है. उन्होंने वर्ष 2027 में राजा की अगुवाई में निकलने वाली परंपरागत नंदादेवी राजजात के आयोजन का समर्थन किया.
बैठक में कई जनप्रतिनिधियों ने सरकार पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि सरकार को दोनों पक्षों को एक मंच पर बैठाकर वार्ता करनी चाहिए. यह स्पष्ट करना चाहिए कि राजजात का आयोजन किस वर्ष होगा? उनका तर्क था कि यदि सरकार समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर देती तो राजजात को वर्ष 2026 से आगे बढ़ाने की नौबत नहीं आती.
हालांकि बैठक में विभिन्न पड़ावों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा हुई, लेकिन बड़ी जात और राजजात के आयोजन को लेकर अंतिम सहमति नहीं बन सकी. बड़ी जात समिति के अध्यक्ष कर्नल हरेंद्र रावत ने कहा कि बैठक में प्राप्त सभी सुझावों और जनमत को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.
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