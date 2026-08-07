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नंदादेवी राजजात और बड़ी जात को लेकर नहीं बनी सहमति, बैठक में हुई तीखी चर्चा

चमोली: 2026 में प्रस्तावित नंदादेवी बड़ी जात और वर्ष 2027 में प्रस्तावित श्री नंदादेवी राजजात के आयोजन को लेकर शुक्रवार को देवाल विकासखंड सभागार में आयोजित समन्वय बैठक में भी कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी. ब्लॉक प्रमुख देवाल तेजपाल रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों, मंदिर समितियों और विभिन्न पड़ावों से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपने-अपने पक्ष रखे. बैठक के दौरान कई मुद्दों पर तीखी चर्चा भी हुई.

बैठक में बड़ी जात समिति के अध्यक्ष कर्नल हरेंद्र रावत, कुरुड़ मंदिर समिति के अध्यक्ष सुखबीर रौतेला सहित विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. बड़ी जात के आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों की राय ली गई, लेकिन वाण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि मुंदोली न्याय पंचायत की बैठक में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि कम समय में बड़ी जात के आयोजन की तैयारियों में सहयोग देना संभव नहीं है. उन्होंने वर्ष 2027 में राजा की अगुवाई में निकलने वाली परंपरागत नंदादेवी राजजात के आयोजन का समर्थन किया.