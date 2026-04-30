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जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी छिनी, 26 सदस्यों की सहमति से अविश्वास प्रस्ताव पारित

27 सदस्यों ने दिया था अविश्वास प्रस्ताव: दरअसल 6 अप्रैल को दरभंगा जिला परिषद के 47 में से 27 सदस्यों ने अध्यक्ष सीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया था. पार्षदों ने सीता देवी पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और विकास कार्यों में भारी अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए थे. इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए अंबेडकर सभागार में गुरुवार यानि आज विशेष बैठक बुलाई गई थी.

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी छिन गई है. दरअसल अध्यक्ष सीता देवी पर लगा अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को पास हो गया. अल्पसंख्यक पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में 47 सदस्यों में अध्यक्ष सहित 27 सदस्य उपस्थित हुए. इनमें से सभी 26 सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. गौरतलब है कि 2024 में प्रशांत किशोर की अथक मेहनत से सीता देवी चेयरमैन बनीं थीं.

प्रभारी डीएम ने की घोषणा: वहीं बैठक के बाद अपसंख्यक पदाधिकारी सह प्रभारी डीएम मो.सलीम अख्तर ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की घोषणा की. उन्होंने कहा की अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई विशेष बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 26 सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाने के पक्ष में मतदान किया.

"सभी ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है. अब हमलोग अध्यक्ष के चुनाव के लिए आगे विभाग को पत्र लिखेंगे उसके बाद आदेश के अनुसार कार्रवाई होगी.आदेश के बाद ही अध्यक्ष पद का चुनाव होगा." - मो.सलीम अख्तर, प्रभारी डीएम



जन सुराज समर्थित प्रत्याशी थीं सीता देवी: मिली जानकारी के मुताबिक इसी महीने अध्यक्ष पद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. बताया जा रहा है कि इससे पहले 12 जनवरी 2024 को पूर्व अध्यक्ष ने भी विश्वास मत खो दिया था. चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित तिथि 15 मार्च को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की तारीख तय की गई थी. इस चुनाव में जन सुराज समर्थित प्रत्याशी सीता देवी ने 46 सदस्यों में से 28 जिला परिषद सदस्यों का मत प्राप्त कर जीत हासिल की थी.



देश में लोकतंत्र अब भी जीवित: जिला पार्षद धीरेंद्र मिश्रा के मुताबिक देश में लोकतंत्र अब भी जीवित है. उन्होंने कहा कि कोई भी अगर लोकतंत्र में राजतंत्र लाना चाहेगा. अपनी मर्जी चलाना चाहेगा तो वो कभी सफल नहीं होगा. लोकतंत्र अभी जीवित है और उसी के अनुसार देश व राज्य चलेगा.



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