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नारायणपुर जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव गिरा, अध्यक्ष पिंकी उसेंडी ने बचाई कुर्सी, वोटिंग के बीच हंगामे का वीडियो वायरल

नारायणपुर जनपद पंचायत में अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत नहीं मिलने के कारण गिर गया.

No confidence motion failed
नारायणपुर जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव गिरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 18, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
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नारायणपुर : जनपद पंचायत में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई, जब अध्यक्ष पिंकी उसेंडी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नाटकीय घटनाक्रम के बीच गिर गया. बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण प्रस्ताव गिर गया और पिंकी उसेंडी ने अपनी कुर्सी बचा ली. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सुबह से ही जनपद परिसर के आसपास हलचल बनी रही. जनपद सदस्य, समर्थक और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे. प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और SDM की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई.

No confidence motion failed
नारायणपुर जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव विफल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है जनपद पंचायत में सदस्यों का गणित

जनपद पंचायत में कुल 17 सदस्य हैं, जिनमें से 15 ने मतदान किया.

प्रस्ताव के लिए जरुरी वोट: 12

  • पक्ष में वोट: 6
  • विरोध में वोट: 8
  • 1 वोट निरस्त

प्रस्ताव पास करने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया. आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही, वहीं बाहर समर्थकों के बीच नारेबाजी और बहस का दौर चलता रहा. स्थिति कई बार तनावपूर्ण हुई, लेकिन प्रशासन ने हालात को नियंत्रण में रखा.

नारायणपुर जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव गिरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो

घटनाक्रम के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर कुछ लोग एक महिला जनपद सदस्य को वाहन की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.इस वीडियो को लेकर विपक्ष ने सत्तापक्ष पर गंभीर आरोप लगाए.इस मामले पर भाजपा जिला अध्यक्ष संध्या पवार ने आरोपों को खारिज किया.

यह घटना परिजनों की भावनात्मक प्रतिक्रिया थी और पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं थी- संध्या पवार,जिलाध्यक्ष बीजेपी

परिणाम घोषित होते ही पिंकी उसेंडी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. उन्हें फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और मिठाइयां बांटी गईं.

यह जीत केवल मेरी नहीं, बल्कि सभी कार्यकर्ताओं और सदस्यों के विश्वास की जीत है-पिंकी उसेंडी, अध्यक्ष जनपद पंचायत

अविश्वास प्रस्ताव भले ही विफल हो गया हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति में बढ़ते तनाव और जटिलता को उजागर कर दिया है.आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह सियासी टकराव थमता है या और तेज होता है.

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