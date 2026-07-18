मतांतरित परिवार को कफन दफन का आदेश देना सरपंच को पड़ा महंगा, वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
कांकेर जिले के एक गांव में मतांतरित परिवार के सदस्य की मौत के बाद उपजा विवाद अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 12:55 PM IST
कांकेर: दो दिन पहले हाटकोंगेरा गांव में मतांतरित परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि परिवार ने सरपंच से गांव में शव दफन की अनुमति मांगी थी. जिस पर सरपंच और ग्राम पटेल ने नदी किनारे शव दफन करने अनुमति दी. जिसके बाद से गांव में विवाद गहरा गया.
कांकेर में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
ग्रामीण मतांतरित व्यक्ति के शव को निकाल कर बाहर ले जाने की मांग पर अड़े हुए थे. उन्होंने सरपंच पर गांव की ग्रामीण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगया. दो दिनों तक गांव में बैठक और विवाद का दौर चलता रहा. लेकिन अब ग्रामीणों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा दिया है.
14 में 11 पंचों ने हस्ताक्षर कर तहसीलदार से आगे की कार्यवाही करने की बात कही है. साथ ही कफ़न दफन किये गए शव को नहीं हटाने भी सहमति भी दी है.
तहसीलदार को पंचों ने सौंपा ज्ञापन
इस मामले में तहसीलदार पोरस वेताल का कहना है कि ग्रामीणों ने मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए कफ़न दफन किये गए शव को नहीं हटाने सहमति दी है. इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच को हटाने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ज्ञापन दिया है, जिस पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी.
कफन दफन को लेकर विवाद था. गांव वालों के साथ बैठक की गई. ग्रामीणों को समझाइश दी गई. सरपंच और ग्राम पटेल पर आरोप लगाए गए हैं. अविश्वास प्रस्ताव के लिए ज्ञापन दिया है-पोरस वेताल, तहसीलदार, कांकेर
मतांतरित मामले में उपजे विवाद पर यह पहला मामला है, जब ग्रामीणों ने शव के कफ़न दफन की अनुमति देने वाले सरपंच के को हटाने सहमति बनाई है.