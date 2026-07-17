साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, महंत बोले जंगल लूटा किसान युवा सब परेशान, ओपी बोले इनकी फिल्डिंग हम मारेंगे चौका छक्का
छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने 136 बिंदुओं पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है.इस पर सत्तापक्ष ने पलटवार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 4:09 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास पर चर्चा शुरु की. इस दौरान सदन में काफी गर्मागर्मी देखने को मिली. विधानसभा की इस कार्यवाही में विपक्ष लगातार साय सरकार पर हमला कर रहा था.अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरु होती नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मोर्चा संभाला. उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी मंत्रिपरिषद के खिलाफ आधिकारिक तौर पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया. इस प्रस्ताव को रखने के साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ एक व्यापक 136 बिंदुओं का आरोप पत्र पटल पर रखा. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए डॉ. महंत ने सरकार की समय अवधि से इसकी तुलना की.
सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास
चरणदास महंत ने साय सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि आपके सरकार को 135 हफ्ते पूरे हो चुके हैं.इस समय 136वां सप्ताह चल रहा है. इसलिए हम 136 बिंदुओं पर आरोप पत्र लाए हैं. इस सरकार का हर सप्ताह माताओं, बहनों और युवाओं के खिलाफ रचे गए किसी नए षड्यंत्र जैसा रहा है. आज मैं सरकार के हर एक हफ्ते का पाप, धोखा और नाकामी का हिसाब लेकर सदन में आया हूं. ये आरोप सिर्फ विपक्ष के नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आम जनता की आवाज हैं.
सरकार पर चरणदास महंत के आरोप
चरण दास महंत ने कहा कि यह अहंकार में डूबी हुई सरकार है. कांग्रेस विधायक के इलाके में चल रहे काम को तत्काल रोक दिया गया. यह किस तरह का लोकतंत्र है. 2047 में कैसा होगा छत्तीशगढ़ उसका स्वरूप क्या होगा इसका कोई प्लान नही है. किसान को तीसरे स्थान पर लाकर रख दिया. इस सरकार में किसानी को बंद करने का काम किया जा रहा है. पूंजीपतियों को लाभ देने का काम किया जा रहा है. 17 लाख 64 हजार युवाओं का भत्ता बंद कर दिया. पेशा कानून की क्या हालत है. इस कानून का किस तरह से दुरूपयोग कर रहे हैं.
आप के जमाने में भू माफिया बढ़ गए हैं. हमारी पुस्तैनी जमीन आप छीन रहे हैं. जंगल में जिस तरह की लूट मची है उसमें आदिवासी समाज का क्या होगा. अबूझमाड़ में जंगल की कटाई हो रही है, इसे कौन देख रहा है. आप की सरकार ने किसानों को खून के आंसू रुलाया है. 2 लाख 21 हजार किसान अपना धान नहीं बेच पाए. भारत माला परियोजना में 5000 करोड़ से ज्यादा का लूट किया है.चरण दास महंत ने कहा कि जो बड़े नक्सली थे उनको आपने छोड़ दिया.लेकिन जो उनको पानी पिलाने का काम करते थे उन्हें आज भी जेल में आप बंद किए हैं.उनके परिवार और उनके ऊपर दया करने की कृपा करें.
चरणदास महंत ने कहा कि आप अपनी जड़ काटकर दूसरे के घर बना रहे है.दिल्ली के कहने पर छत्तीशगढ़ के फेफड़े को चीरना यह किसी का हक नही है.भगवान राम के पग चिन्हों को उजड़ने का काम कर रहे है. हम हाथी और इंसान की लड़ाई में मर रहे हैं. जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जंगल कटाई हो रही है उसमें सरकार को विवेकहीन कहूं या फिर आपको. जिस तरीके से जंगल की कटाई हो रही है. वह नुकसान राज्य का हो रहा है.
चर्चा की शुरुआत में पक्ष विपक्ष में तकरार
इससे पहले चर्चा की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष ने सदन के सभी सदस्यों को नसीहत देते हुए कहा कि यह अपनी बात रखने का एक लोकतांत्रिक अवसर है, लेकिन सभी को संसदीय मर्यादा, परंपरा और विधानसभा की गरिमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए. जैसे ही नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पर मोर्चा संभाला, सत्तापक्ष की ओर से वरिष्ठ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया. चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के 25 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब किसी अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत खुद नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं. चंद्राकर के जवाब के बाद भूपेश बघेल ने विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेसी विधायकों का हाथ भी उठवाया.इसके बाद सभी विधायकों ने एकमत होकर चरणदास महंत के प्रति अपना समर्थन दिया.
अजय चंद्राकर ने इस पर हंसते हुए कहा कि यह तो और भी बड़ी 'कॉमेडी' हो गई कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में अपनी ही पार्टी के विधायकों से इस तरह विश्वास हासिल करना पड़ रहा है. वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक ने भी तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस में यह नौबत आ गई है कि विधायकों को हाथ उठाकर अपने नेता पर भरोसा जताना पड़ रहा है.
उमेश पटेल बोले हम पर विश्वास नहीं लेकिन आप पर तो था
वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि हम पर जनता ने विश्वास नहीं जताया इसलिए आज हम विपक्ष में हैं.लेकिन आपके वादों पर विश्वास करके मोदी के गारंटी पर भरोसा करके जनता ने आपको चुना.लेकिन सरकार ने जितने भी वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं कर पाई है. इसलिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव झूठी सरकार के खिलाफ लाया है. ढाई साल में इस सरकार ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है. स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी प्रदेश की रीढ़ होती है.लेकिन इस सरकार का फोकस बिल्कुल भी इस ओर नहीं है. जो स्वामी आत्मानंद विद्यालय हमने शुरु किया था.इस स्कूल के बच्चे टॉप टेन रैंकिंग में आते थे.लेकिन आज हालत ये है कि इस स्कूल को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम सरकार ने किया है.
अविश्वास प्रस्ताव पर ओपी चौधरी का जवाब
हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है. कांग्रेस ने अपनी फिल्डिंग जरुर सजाई है लेकिन इसमें चौका छक्का हम लोग मारेंगे. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हमारी सरकार को अवसर दिया है.इनको किसी पर भरोसा नहीं है इनको ना तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है,ना इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है और ना इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है ना इनको जनता पर भरोसा है.जनता का विश्वास खोने के बाद अब ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं.ये अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरेगा.छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो विश्वास दिया है,उसी के परिणामों को आज हम एक बार फिर सामने रख पाएंगे.
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