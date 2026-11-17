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मलिहाबाद में तीन बच्चों की मौत का मामला, स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला कोई ठोस सुराग

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के मलिहाबाद इलाके के खंडसरा गांव में एक ही परिवार के तीन बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत का मामला अब भी पहेली बना हुआ है. स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक यह पता नहीं लगा पाई है कि आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई? गांव में जांच पड़ताल और नमूने लेने के बाद भी विभाग को कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिला है, जिससे मौतों की वजह स्पष्ट हो सके.



स्वास्थ्य महानिदेशक प्रोफेसर पवन कुमार अरुण ने बताया कि तीनों बच्चों की मौत का कारण जानने के लिए विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से मौतों की वजह को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है.



परिजनों के मुताबिक, 9 नवंबर को तीन साल के दिव्यांश की अचानक मौत हो गई थी. इसके अगले दिन 10 नवंबर को दूसरे बच्चे कार्तिक की भी खेलते समय अचानक मौत हो गई. परिवार इन दो मौतों के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि 12 नवंबर को तीसरी बच्ची लक्ष्मी की भी बुखार आने के बाद मौत हो गई.



