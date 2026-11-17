मलिहाबाद में तीन बच्चों की मौत का मामला, स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला कोई ठोस सुराग
स्वास्थ्य महानिदेशक प्रोफेसर ने बताया कि तीनों बच्चों की मौत का कारण जानने के लिए विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:48 PM IST
लखनऊ : राजधानी के मलिहाबाद इलाके के खंडसरा गांव में एक ही परिवार के तीन बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत का मामला अब भी पहेली बना हुआ है. स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक यह पता नहीं लगा पाई है कि आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई? गांव में जांच पड़ताल और नमूने लेने के बाद भी विभाग को कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिला है, जिससे मौतों की वजह स्पष्ट हो सके.
स्वास्थ्य महानिदेशक प्रोफेसर पवन कुमार अरुण ने बताया कि तीनों बच्चों की मौत का कारण जानने के लिए विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से मौतों की वजह को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है.
परिजनों के मुताबिक, 9 नवंबर को तीन साल के दिव्यांश की अचानक मौत हो गई थी. इसके अगले दिन 10 नवंबर को दूसरे बच्चे कार्तिक की भी खेलते समय अचानक मौत हो गई. परिवार इन दो मौतों के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि 12 नवंबर को तीसरी बच्ची लक्ष्मी की भी बुखार आने के बाद मौत हो गई.
30 लोगों के नमूने लिए गए : तीनों बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जांच की थी. टीम ने परिवार के सदस्यों सहित गांव के कुल 30 लोगों के नमूने लेकर जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट से भी मौत की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी. इसके बाद 12 और 13 नवंबर को स्वास्थ्य महानिदेशक की टीम ने भी गांव पहुंचकर पड़ताल की. इसके बावजूद विभाग अब तक यह नहीं बता पाया है कि तीनों बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण था.
परिजनों का दावा था कि तीनों बच्चों की मौत के दौरान उनके मुंह या नाक से खून निकला था. इस बात ने मामले को और संदिग्ध बना दिया था. गांव में जादू टोने को लेकर भी चर्चाएं हुईं, लेकिन ऐसी किसी आशंका का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है. पहले दो बच्चों का अंतिम संस्कार हो चुका है, जबकि तीसरी बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था.
तीन बच्चों को खोने के बाद माता-पिता आशीष और अंजली का रो रोकर बुरा हाल है. गांव में भी लोग इस घटना को लेकर चिंतित हैं. परिवार और ग्रामीणों को अब तक यह जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर तीनों बच्चों की एक के बाद एक मौत कैसे हुई. स्वास्थ्य विभाग की जांच और रिपोर्ट के नतीजों का इंतजार बना हुआ है.
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