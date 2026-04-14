“बाबा साहब के सपनों से समझौता नहीं”: मजदूरों के हक पर AAP का हमला, केजरीवाल मॉडल का भी जिक्र
मजदूरों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी मांगों को सुना जाए और उन्हें उनका हक दिया जाए - AAP
Published : April 14, 2026 at 4:33 PM IST
नई दिल्ली: संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की आज 135वीं जयंती है. इस मौके पर जहां एक तरफ पूरा देश उनके विचारों और योगदान को याद कर रहा है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने मजदूरों के अधिकारों और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि एक तरफ बाबा साहब के आदर्शों की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मजदूरों का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है.
आप नेताओं ने तत्कालीन केजरीवाल सरकार के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में मजदूरों के लिए बेहतर वेतन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे अब कमजोर किया जा रहा है. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील कि मजदूरों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी मांगों को सुना जाए और उन्हें उनका हक दिया जाए.
संविधान की आत्मा तभी जिंदा रहेगी जब समाज में बराबरी होगी
आप विधायक संजीव झा ने कहा कि “आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान है. इसमें सबको बराबरी का अधिकार मिला है. बाबा साहब खुद कहते थे कि संविधान का सही उपयोग तभी होगा, जब समाज में सामाजिक लोकतंत्र होगा. कानून में बराबरी है, नहीं तो समाज में न्याय अधूरा रह जाएगा.”
बाबासाहेब ने संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया, लेकिन इस भाजपा सरकार में सभी वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है।— AAP (@AamAadmiParty) April 14, 2026
कल नोएडा में कर्मचारियों ने अपने सही वेतन के लिए आंदोलन किया, तो भाजपा की पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा और आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया।
एक तरफ़ सरकार… pic.twitter.com/DmjydDWSmA
नोएडा आंदोलन पर सरकार से सवाल
संजीव झा ने कहा कि एक तरफ महंगाई चरम पर है, दूसरी तरफ मजदूरों को 8-9 हजार रुपये में काम करने पर मजबूर किया जा रहा है. क्या यही बाबा साहब का सपना था? अगर सच में उनकी जयंती मनानी है तो मजदूरों को उनका हक देना होगा, न कि उन्हें सड़कों पर लाठी खाने के लिए मजबूर करना होगा. उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आप बड़े-बड़े आयोजन कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के अधिकारों पर चुप हैं. आपकी नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही और मजदूरों का शोषण भी बढ़ रहा है. ऐसे में सिर्फ माल्यार्पण से बाबा साहब का सम्मान नहीं होगा.
केजरीवाल सरकार का मॉडल रखा सामने
संजीव झा ने आगे कहा कि “दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार थी, तब मजदूरों के लिए मिनिमम वगेस 15 हजार से ज्यादा तय की गई थी और अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई थी. यह देश में एक उदाहरण था कि सरकार चाहे तो मजदूरों के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकती है.”
एक तरफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षरधाम के पास रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ नोएडा में कर्मचारी भाई-बहन आंदोलन कर रहे हैं।— AAP (@AamAadmiParty) April 14, 2026
वो कर्मचारी भाई-बहन आठ घंटे काम और न्यूनतम वेतन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनसे 12 घंटे काम सिर्फ़ 8–10 हज़ार रुपए में कराया जा रहा है।
उन्हें न्याय… pic.twitter.com/HyVqDVWnUj
नोएडा का आंदोलन पूरे देश की आवाज
वहीं, विधायक कुलदीप कुमार ने कहा आज एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अक्षरधाम के पास रैली कर रहे हैं और वहीं से कुछ किलोमीटर दूर नोएडा में मजदूर अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मजदूरों की मांग वही है, जिसे बाबा साहब ने अपने श्रम कानूनों के जरिए मजबूत किया था. विधायक कुलदीप ने कहा कि “बाबा साहब ने 8 घंटे काम, समान काम समान वेतन, पीएफ और महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश जैसे अधिकार दिए. लेकिन आज मजदूरों से 12 घंटे काम कराया जा रहा है और उन्हें सिर्फ 8 हजार रुपये दिए जा रहे हैं.” उन्होंने कहा कि जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो 8 हजार रुपये में कोई परिवार कैसे चलेगा? यह सिर्फ नोएडा का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के मजदूरों की लड़ाई है.
ट्रेड यूनियन और मजदूरों की आवाज दबाने का आरोप
कुलदीप ने कहा कि बाबा साहब ने ट्रेड यूनियन की जरूरत बताई थी ताकि मजदूर अपनी आवाज उठा सकें. लेकिन आज सरकारें उनकी आवाज दबाने में लगी हैं, उन्हें जेल में डाल रही हैं और आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दिल्ली की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली में भी हालात अच्छे नहीं हैं. कई जगह मजदूरों से 10 हजार रुपये में काम कराया जा रहा है. ठेकेदार बदलने पर उनसे लाखों रुपये लेकर नौकरी दी जाती है. यह सीधा शोषण है.
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