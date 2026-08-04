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15 अगस्त को हिमाचल में स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी कैंसिल, सभी सरकारी-निजी और संस्कृत कॉलेज खुलेंगे, छात्रों की मौजूदगी अनिवार्य

शिमला: अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी सरकारी, निजी या संस्कृत कॉलेज के छात्र हैं और 15 अगस्त को छुट्टी की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सभी कॉलेज खुले रहेंगे और राष्ट्रीय पर्व पूरे सम्मान, गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता दिवस महज औपचारिकता नहीं, यह नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और संविधान के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है. इसलिए छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि हर परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आए.

स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी कैंसिल, निर्देश जारी

निदेशालय के निर्देशों के अनुसार, केवल कॉलेज परिसर में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं होगा, सभी सरकारी कॉलेजों को अपने-अपने क्षेत्र के तहसील, उपमंडल और जिला मुख्यालयों पर आयोजित आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भी अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा. इसके लिए प्राचार्यों को समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. कॉलेजों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने, राष्ट्रगान, देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भाषण प्रतियोगिताएं और प्रेरणादायक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है.