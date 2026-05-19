दिल्ली हाईकोर्ट का यमुना बाजार इलाके के निवासियों को हटाने संबंधी नोटिस पर रोक से इनकार
दिल्ली HC ने निर्देश दिया कि वे फिलहाल इन लोगों के खिलाफ कोई भी ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई न करें. 26 मई को अगली सुनवाई होगी.
Published : May 19, 2026 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास के नजदीक बसी तीन झुग्गी बस्तियों को अभी तक खाली नहीं कर सकने वालों को फौरी राहत दी है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी.
दरअसल 12 मई को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इन तीनों झुग्गी बस्तियों को हटाने की अनुमति दी थी. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच इन झुग्गियों में रहने वालों को निर्देश दिया था कि वे दो हफ्ते में जगह खाली कर दें. सिंगल बेंच ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास के पास की ये झुग्गियां अनाधिकृत हैं. सिंगल बेंच के इसी आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई है.
सिंगल बेंच ने इन झुग्गियों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सावदा घेवरा में पुनर्वासित करने का आदेश दिया था. सिंगल बेंच ने प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा था कि पुनर्वास के दौरान झुग्गियों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम बाधा हो. सिंगल बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता एक वैध वजह है जिसकी वजह से इन झुग्गियों को खाली कराया जाएगा.
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया
इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि ये झुग्गियां सैन्य संस्थानों के बिल्कुल नजदीक हैं जो काफी संवेदनशील इलाका है. केंद्र सरकार ने वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसे स्थानों पर अनाधिकृत ढांचे खड़े नहीं किए जा सकते हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है.
केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास से करीब 45 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा में बने पुनर्वास कालोनियों में सात सौ से ज्यादा प्रभावितों को बसाया जा रहा है. इनमें से 192 ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से जारी आवंटन पत्र स्वीकार कर लिया है. 136 ने तो फ्लैट का कब्जा भी ले लिया है.
दरअसल हाईकोर्ट में तीन झुग्गियों भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप के निवासियों ने याचिका दायर की थी. ये झुग्गियां दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड के नजदीक हैं. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इन झुग्गियों के निवासियों को हटाने के लिए अक्टूबर 2025 और फरवरी 2026 में नोटिस जारी किया था. इसी नोटिस को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में चुनौती दी गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट का यमुना बाजार इलाके के निवासियों को हटाने संबंधी नोटिस पर रोक से इनकार
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार का हटाने की नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका में स्थानीय निवासियों का ही हलफनामा नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ये याचिका जनहित याचिका नहीं है. ये याचिका स्थानीय लोगों के कहने पर यमुना बाजार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की है. किसी अधिकार पत्र के बिना दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्थानीय निवासियों से अधिकार हासिल करने के बाद दाखिल करने की छूट दे दी. सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने ऐतिहासिक रुप से महत्वपूर्ण घाटों पर डेमोलेशन पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि याचिका उचित रुप से दाखिल की जानी चाहिए.
याचिका में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार के बड़े पैमाने पर जारी किए गए डेमोलेशन के नोटिस को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि डेमोलेशन नोटिस किसी सामान्य अनुमान के आधार पर जारी किए गए हैं. याचिका में कहा गया था कि घाटों का निर्माण कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि ये पांडा समुदाय के बरसों से यहां रहने और धार्मिक कार्य करने का प्रमाण है. याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता यमुना के डूब क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण की कोशिशों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे बिना किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष के अनुमान के आधार पर नोटिस जारी करने के खिलाफ हैं.
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