वैध हाइड्रो टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं, तो आपके वाहन को नहीं मिलेगी सीएनजी, CNG पंपों पर टीमें करेंगी जांच
विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है कि बिना वैध हाइड्रो टेस्टिंग सर्टिफिकेट के किसी भी सीएनजी वाहन को सीएनजी ना भरी जाए.
Published : August 29, 2026 at 4:28 PM IST
नई दिल्ली/गाजियबाद: दिल्ली में हुए हादसे के बाद गाजियाबाद का पूर्ति विभाग सीएनजी वाहनों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. जिले में अब सीएनजी भरवाने के लिए वाहन मालिकों को सीएनजी सिलेंडर का वैध हाइड्रो टेस्टिंग सर्टिफिकेट (HTC) दिखाना अनिवार्य होगा. केवल सीएनजी टेस्टिंग प्लेट के आधार पर सीएनजी भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. विभाग ने सीएनजी पंपों के निरीक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है.
जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, विभाग की ओर से सीएनजी पंप को निरीक्षण करने के लिए रोस्टर तैयार किया गया है. जिले में तीनों तहसीलों में आपूर्ति निरीक्षकों के नेतृत्व में अलग-अलग टीम गठित की गई है. यह टीम अपने क्षेत्र में संचालित सीएनजी पंप का निरीक्षण करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप सीएनजी का वितरण किया जा रहा हो.
अमित तिवारी ने आगे बताया कि विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है कि बिना वैध हाइड्रो टेस्टिंग सर्टिफिकेट के किसी भी सीएनजी वाहन को सीएनजी ना भरी जाए. सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. निरीक्षण के दौरान पंप संचालकों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी.
पूर्ति विभाग में सीएनजी वाहन मालिकों से भी अपील की है कि वह अपने वाहनों की सीएनजी सिलेंडर की हर तीन वर्षों में हाइड्रो टेस्टिंग जरूर कराए. जांच केवल पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से अधिकृत हाइड्रो टेस्टिंग सेंटर पर कराई जाए. विभाग ने वाहन मालिकों से वैध प्रमाण पत्र अपने पास रखना और सीएनजी भरवाते समय उसे प्रस्तुत करने की अपील की है. सीएनजी पंप को संचालन और स्वामित्व के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां में बांटा जाता है. जिसमें COCO और DODO प्रमुख मॉडल हैं.
क्या होता है COCO मॉडल ?
COCO का मतलब कंपनी Owned कंपनी Operated होता है. इसमें पंप के लिए जमीन, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन की जिम्मेदारी कंपनी के पास होती है. साफ शब्दों में कहीं तो इस मॉडल पर आधारित पंप का संचालन सीधे कंपनी या उसके अधिकृत कर्मचारियों द्वारा किया जाता है.
क्या होता है DODO मॉडल ?
DODO का मतलब है Dealer Owned, Dealer Operated. इस मॉडल के तहत पंप के लिए जमीन और कल जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था डीलर द्वारा की जाती है. पंप का संचालन भी डीलर की जिम्मेदारी होती है. जबकि सीएनजी की आपूर्ति, तकनीकी मानकों और अन्य नियमों का पालन संबंधित गैस कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
जिला पूर्ति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, गाज़ियाबाद में COCO और DODO दोनों मॉडल पार आधारित सीएनजी पंप है. जिले में 12 COCO मॉडल पर आधारित सीएनजी पंप है, जिन्हें आईजीएल द्वारा संचालित किया जाता है. जबकि 9 सीएनजी पंप ऐसे हैं जोकि DODO मॉडल पर संचालित हो रहे हैं. जबकि गाजियाबाद में 33 ऐसे सीएनजी स्टेशन है, जो विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल पंप पर ही संचालित हो रहे हैं. साफ शब्दों में कहीं ऐसे पेट्रोल पंप जहां मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल मिलता है लेकिन वहां सीएनजी की भी उपलब्धता है.
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