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वैध हाइड्रो टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं, तो आपके वाहन को नहीं मिलेगी सीएनजी, CNG पंपों पर टीमें करेंगी जांच

नई दिल्ली/गाजियबाद: दिल्ली में हुए हादसे के बाद गाजियाबाद का पूर्ति विभाग सीएनजी वाहनों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. जिले में अब सीएनजी भरवाने के लिए वाहन मालिकों को सीएनजी सिलेंडर का वैध हाइड्रो टेस्टिंग सर्टिफिकेट (HTC) दिखाना अनिवार्य होगा. केवल सीएनजी टेस्टिंग प्लेट के आधार पर सीएनजी भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. विभाग ने सीएनजी पंपों के निरीक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है.

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, विभाग की ओर से सीएनजी पंप को निरीक्षण करने के लिए रोस्टर तैयार किया गया है. जिले में तीनों तहसीलों में आपूर्ति निरीक्षकों के नेतृत्व में अलग-अलग टीम गठित की गई है. यह टीम अपने क्षेत्र में संचालित सीएनजी पंप का निरीक्षण करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप सीएनजी का वितरण किया जा रहा हो.

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी (ETV Bharat)

अमित तिवारी ने आगे बताया कि विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है कि बिना वैध हाइड्रो टेस्टिंग सर्टिफिकेट के किसी भी सीएनजी वाहन को सीएनजी ना भरी जाए. सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. निरीक्षण के दौरान पंप संचालकों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी.

पूर्ति विभाग में सीएनजी वाहन मालिकों से भी अपील की है कि वह अपने वाहनों की सीएनजी सिलेंडर की हर तीन वर्षों में हाइड्रो टेस्टिंग जरूर कराए. जांच केवल पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से अधिकृत हाइड्रो टेस्टिंग सेंटर पर कराई जाए. विभाग ने वाहन मालिकों से वैध प्रमाण पत्र अपने पास रखना और सीएनजी भरवाते समय उसे प्रस्तुत करने की अपील की है. सीएनजी पंप को संचालन और स्वामित्व के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां में बांटा जाता है. जिसमें COCO और DODO प्रमुख मॉडल हैं.