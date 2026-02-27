ETV Bharat / state

साईं मंदिर में लूट का अब तक सुराग नहीं, सोने और चांदी समेत डीवीआर ले गए हैं लुटेरे

भिलाई के सेक्टर 6 साईं मंदिर में लूट का अब तक सुराग नहीं लग सका है.पुलिस की टीम लुटेरों का पता लगाने में जुटी है.

no clue of robbery in Sai temple
साईं मंदिर में लूट का अब तक सुराग नहीं (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 27, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग जिले के सेक्टर-6 स्थित साई मंदिर में हुई सनसनीखेज लूट की घटना को 30 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है. लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं. बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच चार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया. दरअसल आरोपियों ने पहले सेक्टर-5 क्षेत्र से एक बाइक चोरी की और उसी का इस्तेमाल कर मंदिर पहुंचे.


कैसे हुई थी साईं मंदिर में लूट ?

बदमाश पीछे के रास्ते से मंदिर परिसर में दाखिल हुए. वहां कुर्सी पर बैठे चौकीदार को बंधक बनाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, मुंह में कपड़ा ठूंसा और रस्सी से हाथ-पैर बांध दिए. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई. इसके बाद आरोपियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए और डीवीआर साथ ले गए, ताकि पहचान न हो सके.

साईं मंदिर में लूट का अब तक सुराग नहीं (Etv Bharat)

एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर 11 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें क्राइम ब्रांच और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. गार्ड और ट्रस्ट के लोगों से पूछताछ के साथ टेक्निकल एविडेंस के आधार पर विवेचना की जा रही है.- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

कैमरे की जद में भी नहीं आए हैं आरोपी

मंदिर से करीब 35 किलो चांदी और 35 ग्राम सोने के जेवर ले जाने की बात सामने आई, हालांकि पुलिस के अनुसार 8 से 10 किलो के आसपास चांदी-सोना ले जाया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई.आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कई जगह आरोपियों की तस्वीरें धुंधली मिली या वे कैमरे की जद से बाहर दिखे.व्यस्ततम इलाके में हुई इस वारदात से लोगों में दहशत है.अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है.

एपस्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्री का नाम आने पर विरोध, राजनांदगांव में कांग्रेस ने फूंका हरदीप पुरी का पुतला

अंबिकापुर में पीलिया हुआ कंट्रोल, वाटर रिपोर्ट आई क्लीन , प्रशासन का दावा मौतों की वजह कुछ और

धमतरी में गंगरेल बांध के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल, दुर्गम इलाकों में नाव से पहुंचे कलेक्टर, अफसरों को दिए निर्देश

TAGGED:

SAI TEMPLE ROBBERS
साईं मंदिर में लूट
पुलिस के हाथ खाली
ROBBERY IN SAI TEMPLE
NO CLUE OF ROBBERY IN SAI TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.