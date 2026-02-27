ETV Bharat / state

साईं मंदिर में लूट का अब तक सुराग नहीं, सोने और चांदी समेत डीवीआर ले गए हैं लुटेरे

दुर्ग : दुर्ग जिले के सेक्टर-6 स्थित साई मंदिर में हुई सनसनीखेज लूट की घटना को 30 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है. लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं. बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच चार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया. दरअसल आरोपियों ने पहले सेक्टर-5 क्षेत्र से एक बाइक चोरी की और उसी का इस्तेमाल कर मंदिर पहुंचे.



कैसे हुई थी साईं मंदिर में लूट ?

बदमाश पीछे के रास्ते से मंदिर परिसर में दाखिल हुए. वहां कुर्सी पर बैठे चौकीदार को बंधक बनाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, मुंह में कपड़ा ठूंसा और रस्सी से हाथ-पैर बांध दिए. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई. इसके बाद आरोपियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए और डीवीआर साथ ले गए, ताकि पहचान न हो सके.